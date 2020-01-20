Общество

Чушью назвал псковский профессор Анатолий Истомин выступление Греты Тунберг в Давосе

Чушью назвал доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на пресс-конференции 22 января.

Напомним, что Грета Тунберг, выступая вчера в Давосе, потребовала немедленного прекращения инвестиций, закрытия субсидий и полного отказа от использования ископаемого топлива. «Мы не хотим, чтобы все это было сделано к 2050, 2030 или даже 2021 году, мы хотим, чтобы это было сделано сейчас», - заявила активистка.

Анатолий Истомин назвал ее выступление «чушью», поскольку прекратить добывать полезные ископаемые, на его взгляд, нельзя. «Без этого этого современная цивилизация не сможет существовать», - подчеркнул профессор.

Кроме того, напомним, он не согласился с распространенной среди ученых точкой зрения, согласно которой в увеличении объемов парниковых газов виноват человек. «Антропологический фактор составляет здесь всего 4%: 3% - сжигание углеводорода, 1% - землепользование. Все остальное - это океан - 41% и по 30 с лишним процентов - наземная растительность и почва. Вот основные поставщики двуокиси углерода», - констатировал Анатолий Истомин.

Как напоминает «Интерфакс», Грета Тунберг уже второй год подряд приезжает на форум в Давос и получила широкую известность, активно выступая за защиту окружающей среды и призывая к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата. Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости.

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете. Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет «даром».