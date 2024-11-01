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Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: какие ваши компетенции?

01.11.2024 17:23|ПсковКомментариев: 0

Корпоративную академию правительства Псковской области (КАППО) создали в регионе. Новая структура займется развитием компетенций государственных и муниципальных служащих. Такую новость накануне сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Что ж, инициатива правильная и нужная, с какой стороны ни посмотри. Откровенно говоря, общий уровень государственных и муниципальных служащих в регионе такой, что без слез не взглянешь. Одним словом — деградация. И это не из желания кого-то унизить или обидеть. Бесспорно, есть абсолютно квалифицированные госчиновники, к которым нет и не может быть вопросов. Но такие специалисты — верхушка айсберга. Основная масса чиновничьего аппарата категорически некомпетентна. Некоторые, кажется, убеждены, что «земля имеет форму чемодана». Им реально нужно развивать компетенции, чтобы они хотя бы не позорили класс госслужащих и не торпедировали своей безграмотностью важные и полезные начинания власти.

Это, кстати, не вина конкретных людей, занимающих должности на государственной службе. Такая ситуация — результат многолетнего кадрового менеджмента в масштабах страны. Парадокс — ведь существует немалое количество проектов кадрового лифтинга. Разные там государственные курсы повышения квалификации, «политзаводы» и прочие «кадровые резервы». Кто-то туда ездит, во всем этом участвует, приезжает с «корочками», согласно которым этот чиновник повысил квалификацию, стал «более лучшей» версией себя. А потом смотришь на его работу и хочется об стену убиться. Задаешься вопросом: дорогой друг, ведь ты весь из себя такой прокачанный скиллами чиновничьми, кабинет твой увешан сертификатами и свидетельствами от пола до потолка. По бумагам ты — чиновник-супермен, Бэтмен на государственной службе, способный сдвинуть земной шар с орбиты. А как до дела доходит, то хоть плач. За что ни возьмутся, то у них не получается, если перефразировать Булгакова. Почему так?

Ответ простой. Процитирую еще одного умного человека: «Потому что набирают верных, а спрашивают, как с умных». Вот это, уважаемые, системная проблема российского кадрового менеджмента. Главная компетенция современного чиновника — лояльность в рамках существующей вертикали власти. Не раз сталкивался с такими образчиками породы, которые свято убеждены, что исключительно верноподданнические чувства и чинопочитание откроет им дверь в карьерный лифт. Держи нос по ветру, и да прибудет с тобой сила. Глаза у многих не для того, чтобы вчитываться в законы и документы, а чтобы зорко смотреть в рот начальству и не упустить главного. Вы же сами видите таких выскочек, способных вовремя поддакивать и артикулировать кричащие речевки, в надежде привлечь к себе внимание государственных небожителей.

И вот мы пришли к тому, что качественный уровень государственных и муниципальных служащих вынуждает открывать специальное учебное заведение для приведения их уровня к необходимому знаменателю. Повторюсь, решение о создании КАППО сколь верное, столь же своевременное. Кстати, еще древнегреческий Платон вывел, по-моему, совершенную форму управления, когда говорил, что государством должны управлять, прежде всего, умные и мудрые. А не красивые, сильные или начальнику-вротзаглядывающие. А в Китае с древних времен чиновники были особым сословием, которых целенаправленно готовили для занятия чиновничьей должности, и кто мы такие, чтобы оспаривать опыт Китая?

Но правильная инициатива — половина дела. Важно, как оно будет организовано, на какие рельсы поставлено.

Уместно вспомнить, что в недавнем прошлом в Пскове существовал филиал РАНХиГС, повышал квалификацию госслужащих, наделял их новыми компетенциями. Работал настолько «эффективно», что в 2021 году был ликвидирован. У примерно всех псковских чиновников в 2010-годы имелись в анамнезе свидетельства о повышении квалификации в филиале РАНХиГС, некоторые там даже высшее образование получили. «Корочки», как говорится, были у всех. Но грамотный чиновник — это не «корочки», а знания, опыт и эти самые компетенции.

Поэтому принципиально важно, чтобы КАППО с первых шагов пошел иным путем, сформировав учебные планы и программы таким образом, чтобы упор был на знания, а не на получение документа о повышении квалификации. Задача непростая, на многие вопросы сходу сложно найти ответ.

Например, кто будет преподавать? Кто эти прекрасные специалисты, способные передать государственным служащим сакральные чиновничьи знания, умения и навыки? Преподы из ПсковГУ? Очень сомневаюсь, что они достаточно компетентны, чтобы наделить чиновников нужными компетенциями. В противном случае КАППО бы просто создали под крышей ПсковГУ.

Есть множество других задач, учебно-методического плана, которые стоят перед любым образовательным учреждением в начале большого пути. В их решении нет ничего невозможного при грамотном подходе, свободном от образовательных предрассудков и старых заезженных схем.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В этом смысле, мне кажется, сделан оптимальный выбор руководителя КАППО. Ирина Иванова — менеджер нового поколения, свою эффективность доказавшая, как минимум, на двух последних должностях — первого замруководителя дорожного комитета администрации области и первого вице-мэра Пскова. Организаторские способности, незамутненный взгляд и независимость от преподавательского сообщества Пскова — очень хороший стартовый бэкграунд у первого директора новой академии.

Нам же остается только наблюдать, как правильные идеи будут воплощаться в жизнь.

Константин Калиниченко

Теги: #КАППО
Источник: Псковская Лента Новостей
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