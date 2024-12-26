Блоги / Константин Калиниченко

Резонанс-2024

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Вся наша реальность состоит из бесконечной борьбы между тем,

что действительно было, и тем, что не хочется вспоминать»

Харуки Мураками «1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре. Книга 1. Апрель–июнь»

Близится к завершению 2024 год. У серьезных авторов и блогеров принято в эти дни делать умное лицо, морщить лбы и, «на серьезных щах», подводить итоги. Полагается вспомнить, чем уходящий год запомнился и вошел в историю. Но тут как бы все понятно и без глубокомысленных текстов: под бой курантов и речь президента в прошлое отойдет еще один год войны и тяжелого, изматывающего противостояния нашей страны и коллективного Запада. Год длинный, событий в нем было много, но пока продолжается специальная военная операция на Украине, все остальное кажется каким-то фоновым шумом, не заслуживающим пристального внимания. Что удивило. Несмотря на очевидную общую усталость от войны, желающих ее продолжать в этом году стало только больше, причем по обе стороны конфликта. А вот с миротворцами все плохо, ощущается острый дефицит. Однако, давайте попробуем абстрагироваться от главного, представим на минуту, будто и нет никакой СВО, а в 2024 году Псковская область жила обычной повседневной жизнью.

Источник: youtube.com/watch?v=fv3xBgMrxXs

Год начался, как принято у чиновников говорить, без раскачки. Страна усиленно отдыхала, истребляла «оливье» в промышленных масштабах и лицезрела, как растут горы мусора на контейнерных площадках. Сначала это вызвало удивление, затем недоумение, перешедшее в гнев. Гнев в наше время принято изливать в социальных сетях, в т.ч. на персональных страницах высших должностных лиц. Граждане бурно возмущались, проклиная на все лады мусорную реформу и тогдашнего регионального оператора. Следом на растущую на глазах изумленной публики проблему обратила внимание власть. Отреагировала, когда уже происходящее уже нельзя было не замечать. Между тем, конечно же, ответственные чиновники и ведомства должны были увидеть надвигающуюся беду раньше, не надеяться, что как-нибудь само рассосется.

Единственным светлым пятном стала морозная погода – надо сказать, Пскову немного повезло, установившаяся минусовая температура позволила, по крайней мере, избежать адского зловония и зарождения новых форм жизни на помойках. Да, сначала в обиход вернулось подзабытое слово «помойка», а чуть позже глава региона назвал происходящее «мусорным коллапсом» и вызвал все заинтересованные стороны «на ковер». Затем мы узнали много нового и интересного, кто виноват и что делать. Следующие полгода регион будет мучительно избавляться от регионального оператора «Экопром». Тот, вроде бы, боролся за то, чтобы остаться, но, простите, это все напоминало мучения онкобольного в терминальной стадии. До лета произошли еще два обострения мусорного коллапса, после чего окончательно стало понятно – для решения проблемы необходимо радикальное хирургическое вмешательство. Теперь в Псковской области новый региональный оператор – ООО «Экогрупп». Первые полгода работы внушают оптимизм, коллапсов больше не было, мусор вывозят регулярно. Об экотехнопарке и всем остальном будем думать в 2025 году.

Смотрите также В начале 6-го года мусорной реформы

Событие года в региональной жизни – задержание экс-замглавы Пскова Александра Грацкого 22 марта. Правоохранители все сделали в лучших традициях Голливуда – молодой и перспективный чиновник был задержан под камеру в момент прихода на работу, а через пару часов псковские следователи выкатили эффектный видеоклип этого мероприятия. По ходу следствия псковичи узнавали, что г-н Грацкий имел непреодолимую тягу к роскоши и жизни не по средствам. Автомобиль за 5 млн рублей, массажное кресло, гидроцикл, швейцарские часы – все это следователи доставали на свет божий и предъявляли псковской публике, как фокусник достает кролика из шляпы. Банальная, в общем, история о том, как молодой человек сбился с пути – не он первый, не он последний. Понятно что Грацкий, что называется, «крысятничал» в одиночку, но все равно власть понесла репутационные потери.

Соблазны государственной службы – не бином Ньютона. Всем известно, что зарплаты, особенно у муниципальных чиновников, не слишком велики, даже на руководящих должностях, а ответственность высока. Не открою Америки, но соотношение зарплаты и ответственности таково, что от предложенной взятки российского чиновника могут удержать только 2 вещи – страх и внутренний нравственный императив. Если этого нет, крайне сложно не ступить на скользкую коррупционную дорожку. И пока чиновник не будет получать оплату своего труда, эквивалентную уровню ответственности, «казус Грацкого» будет случаться то там, то здесь.

Смотрите также Казус Грацкого

Кстати, вечером того дня, когда в Пскове был задержан Александр Грацкий, в Москве случился «Крокус-сити». Теракт с множеством жертв в очередной раз подтвердил прописную, увы, для России истину: порядок и меры безопасности у нас часто существуют только на бумаге и в отчетах. О том, как обстоят дела на самом деле, мы узнаём после очередного теракта, пожара и иного форс-мажора. Что на пульте охраны по-прежнему сидят «бабушки-вахтеры», что системы тушения огня по проекту есть, а в реальности нет, что аварийные выходы заблокированы. Все повторяется из года в год, веры в то, что практика очковтирательства в таких вопросах уйдет в прошлое нет никакой. Как работал этот «Крокус» с таким множеством нарушений, которые выявили после теракта? Думаю, что без коррупции и тут не обошлось. К сожалению, от такого никто и нигде не застрахован. Поэтому, вернемся на псковскую землю.

Здесь в 2024 году окончательно разругалась между собой немногочисленная политическая оппозиция. Все началось с выступления одного из лидеров партии «Яблоко» Льва Шлосберга*. В двух словах – он заявил о том, что противостояние России и Украины не может выявить победителя на поле боя, а значит, надо зарывать топор войны и садиться за стол переговоров. Эта, по-моему, очевидная точка зрения внезапно вызвала бурю в стакане воды. В недрах новой русской политэмиграции случился просто-таки эпический баттхёрт. Тихая внешне интеллигентная кучка моральных камертонов в «белых польтах», денно и нощно поучающая дорогих россиян, как им следует жить и как свергать власть, моментально превратилась в террариум злобных аспидов, где каждый изо всех сил пытался перешипеть другого. Учитывая, что все участники этого искрометного баттла вышли, как говорится, «из одной шинели», можно сказать, что носители категорического императива грызли друг другу глотки в тесном семейном кругу. Детали тут совершенно не важны, а в сухом остатке Лев Шлосберг* теперь – главный раздражитель для отечественной политэмиграции. Против него была организована самая настоящая травля, в этой части бывшие соратники даже сумели превзойти власть, которая, как хорошо известно, главного псковского иноагента в принципе не жалует.

С нескрываемым удовольствием бывшего учителя «мочили» его бывшие воспитанники, коллеги по работе в ныне несуществующей «Псковской губернии», которых он взял, образно говоря, сопливыми юнцами и вывел в люди. Что сказать, пути господни неисповедимы.

Но вообще это очень грустная история. В России нет политической оппозиции, это есть медицинский факт. КПРФ и прочие легальные партии, конечно, никакой оппозицией не являются. Политэмиграция же в 2024 году окончательно превратилась в кучку злобных маргиналов, выброшенных на обочину истории, вынужденных побираться у новых хозяев, без малейших шансов на возвращение на родину. А без нормальной оппозиции здоровое общество трудно построить.

И последнее, на чем хотел бы остановиться. Весь 2024 год мы наблюдали за тем, как растут цены буквально на все с калейдоскопической быстротой. Инфляция в стране набрала пугающие обороты, даже Росстат уже не в силах лакировать действительность. Тенденция настораживает в простом математическом выражении – жизнь дорожает быстрее роста доходов. Телевизор под занавес года начал заметно проигрывать холодильнику. Народу рассказывают про величие, вставание с колен, сброшенные экономические оковы и успехи импортозамещения. Но вот беда — приходя в магазин и заглядывая в карман, порой хочется плакать. Такой у нас национальный когнитивный диссонанс. Чем-то напоминает конец прекрасной советской эпохи.

Но больше всего тревожит то, что власти, кажется, не понимают, что со всем этим делать. Центробанк маниакально задирает ключевую ставку, но все видят, что это не помогает. А других рычагов обуздания инфляции, такое впечатление, что и нет. Рубль же, как это у него принято в любой непонятной ситуации, отправился в очередное пике, провалившись ниже психологической отметки в 100 рублей за доллар. Бизнес возмущен, потому что он не может кредитоваться под 30%, народ возмущен, потому что цена буханки хлеба угрожающе движется к 100 рублям.

Смотрите также Что же будет с Родиной и с… ценами

И в таком коллективном возмущении и недоумении страна завершает 2024 год. Каким-то будет новый, 2025-й? Что будет с экономикой и ценами – вопрос открытый. Конечно, прежде всего, все ждут мира. Иллюзий тут нет смысла питать, но тот факт, что буквально все трезвомыслящие люди говорят о мире, свидетельствует о том, что пора закапывать топор войны. Мир – вот то единственное, что хотелось бы пожелать всем нам в наступающем году, остальное, по большому счету, вторично.

С Новым годом!

Константин Калиниченко

* Минюстом России признан иностранным агентом