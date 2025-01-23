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Блоги / Константин Калиниченко

Люди – новая нефть

23.01.2025 17:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«По всей вероятности, люди в эксплуатации выходят дешевле машин. И люди — они не ломаются, как машины»

Чарльз Буковски «Фактотум»

В последнее время складывается такое ощущение, будто мы живем не в России, а в какой-нибудь Германии или Австрии. Многие же мечтали жить, как цивилизованные европейцы, вот и наступил этот исторический момент.

Жаль только, что, по давно сложившейся традиции, с коллективного Запада мы взяли далеко не самое лучшее. Было бы неплохо взять, например, уровень зарплат и отношение к труду. Мы же пока что догоняем Европу по различным штрафам, платежам и госпошлинам. За все теперь дорогие россияне должны платить твердую монету.

Россия, как известно — социальное государство. Эту мантру нам заливают в уши бесплатно и в неограниченном количестве. До недавнего времени с этим трудно было спорить. Существовал, своего рода, общественный договор. Согласно этому договору, люди, в массе своей жили небогато. Государство, в свою очередь, старалось без нужды в карман дорогих россиян не залезать. Строго говоря, делалось это не из великого государственного альтруизма, а из понимания, что в этом кармане отродясь нет ничего интересного.

Так и существовали страна и ее граждане рука об руку долгие годы. Государство все делало грамотно, хоть и цинично. Постепенно в «башнях Кремля» осознали, что политические права и свободы для русского человека ценностью не являются. Они плохо монетизируются, трудно понять, как их использовать на личное или всеобщее благо. С начала третьего тысячелетия русский народ расстается с политическими правами и свободами с какой-то залихватской удалью и бравадой. Примерно, как выпивший человек зимой на спор лезет в прорубь или кулаком забивает гвоздь. Государство охотно пользовалось таким отношением, постепенно ограничивая граждан в возможности влиять на общественно-политическую ситуацию. Кто-то возмущался, единицы пробовали протестовать, но в массе своей электорат это гражданское усекновение воспринял без эмоций. «Зачем нам то, чем мы не умеем пользоваться?» «Зачем нам дополнительная ответственность – пусть государство за нас думает и решает». «Какая ценность в этих свободах, если они ассоциируются с нищетой, хаосом и лихими 90-ми».

Взамен социальное государство не душило граждан налогами, штрафы были немногочисленными и весьма умеренными, а госпошлины практически всегда и вовсе символическими. Госпропаганда на этом фоне очень любила приводить примеры из жизни хваленой Европы. Дескать, штрафы там совершенно драконовские, притом шагу нельзя ступить, чтобы не нарваться на наказание. Промахнулся окурком мимо урны – будь добр, заплати 50 евро. Превысил скорость всего-то на 10 км/ч? С вас 60 евро, уважаемый. За собакой не убрали продукты жизнедеятельности? Вы уже оштрафованы.

Любимая тема отечественных пропагандистов – смакование стоимости коммунальных платежей. Тут вам и бедные эстонцы, которые «отдают ползарплаты за коммуналку», англичане, которые спят в верхней одежде, потому что отопление дико дорогое, немцы, которые моются через день, потому что каждодневный душ – непозволительная роскошь для глубинного бюргера. Какие-то из этих историй правдивы, большая часть, конечно, являлись вымыслом, который передавался из уст в уста. Но факт в том, что это, как надо, ложилось на русский менталитет. Простые люди, заграницу видевшие только по телевизору или из окна туристического автобуса, охотно верили в любую пропагандистскую чушь, качали головой и рассуждали так, что «нам это не надо». В богоспасаемой России душ можно принимать в неограниченных количествах, а батареи зимой, слава богу, топят так, что спим с открытыми окнами.

И в остальном жизнь была финансово не напряжная. Это в Европе за собакой нужно убирать, а у нас не нужно – не штрафуют же. Превысил скорость на дороге? Ну, сколько там… 500 целковых? Да еще и с 50%-ной скидкой? Сущие пустяки. Для многих проезд под камеру с превышением был демонстрацией силы и успешности – могу себе позволить, не нищеброд какой. В суд захотел посудиться? Госпошлина чисто символическая – 150-300 рублей. Чашка кофе и та дороже стоит…

Как вдруг все начинает меняться на глазах изумленной публики. Государство, прежде такое все из себя социальное, теперь лезет в наш карман, притом с нахальством и бесцеремонностью «Кирпича» Кости Сапрыкина. Знает прекрасно, что у многих в этом кармане «гуляет сквозняк», но все равно лезет.

Штрафы за нарушение ПДД с нового года выросли в 1,5-2 раза. Вдобавок исчез 50-процентный дисконт. В принципе, это хорошо, меньше умников будут бравировать возможностями, да и обычные водители станут внимательней на дороге. Но ведь государство, кратно повышая сумму штрафов, думало не о безопасности дорожного движения, а о набивании собственного кармана.

Хотите восстановить свои права в суде? Теперь это, опять же, дорого. Госпошлины за подачу искового или апелляции выросли в конце прошлого года в 5-10, а то и в 20 раз. Многие обратили внимание на такой парадокс: если вам суд определил штраф, например 10, 15 или 20 тысяч рублей, нет смысла его обжаловать в апелляции. Потому что госпошлина обойдется вам теперь, в разных судах, от 10 до 15 тысяч рублей. Еще дороже судиться юридическим лицам. Такое, знаете ли, ощущение, что где-то реализуется нацпроект «Недоступное правосудие». Предлог снова благовидный – избавить судей от перегрузки и убрать из судов профессиональных сутяжников, для которых процесс важнее результата. Но мы же не вчера родились, понимаем, что плевать государству на переработки судей и их помощников – просто найден еще один способ отъема денег у населения.

И далее, как говорится, везде. Подняли в разы госпошлину за развод. Мотивировали, разумеется, борьбой за традиционные ценности, но это уже просто какое-то ханжество. Понятно же, что госпошлина не остановит людей разводящихся. А разводятся у нас много, по статистике даже больше, чем вступают в брак. Значит, снова государству капает копеечка. Они бы и за заключение брака увеличили госпошлину, да как-то некрасиво обирать нарождающуюся ячейку общества в эпоху решающей битвы за демографию и скрепы. А ведь некоторые особо рьяные еще закидывали удочку на тему налога на бездетность.

Теперь у нас будут дифференцированные тарифы на электроэнергию. Пока рано судить, кого и как это коснется. Но я имею некоторый опыт жизни в европейской стране и знаю про дифференцированный тариф не понаслышке. В конечном итоге это выливается в дополнительные расходы и судорожные попытки сэкономить. Самая известная схема – использовать электроприборы ночью, когда тариф менее дорогой. Я до сих пор помню, как дом в Вене, где я жил некоторое время, буквально содрогался каждую ночь, потому что все врубали стиралки и посудомойки после полуночи.

Будьте уверены, также будет и с другими коммунальными платежами уже очень скоро. Нас государство научит не только Родину любить, но и экономить тепло – по образу и подобию европейцев мы вырежем батареи в подъездах, чтобы не платить за общие нужды, а в квартирах поставим терморегуляторы. И как бы не прийти к тому, что переймем опыт проклятых англосаксов по засыпанию в верхней одежде. Нас начнут нещадно штрафовать не только за инакомыслие и превышение скорости, а за все. За собачьи экскременты, за кормление голубей, за мусор мимо контейнера. Грибники станут платить налог за посещение леса, а рыболовы-любители – за доступ к водоему. Не стану развивать мысль, думаю, она предельно понятна. Кто хочет более точно представить образ этого светлого будущего, погуглите, например, какие штрафы и сборы платит житель Вены или Мюнхена. И хорошо, если наше государство хотя бы на этом остановится. А то ведь, не ровен час, впадет по русской традиции в крайность и напридумывает нам «гербовых акцизов» в духе средневековых поборов за дым из трубы.

Отчасти мы уже платим «за воздух». Многие сборы государством толком даже не мотивированы. Мы 6 лет оплачиваем «мусорную реформу», которой нет, и неизвестно когда будет. Грузовики платят за систему «Платон» с очень мутным смыслом. Мы опять же поголовно платим за QR-коды, которые теперь маркируют добрую половину продовольственной корзины. Скажите, продукты стали лучше от появления на них маркировки?

Источник: yuga.ru/news/460941

Кто-то скажет, что я тут сгущаю краски, а сами штрафы, налоги и сборы – это хорошо и правильно. Людей пора дисциплинировать, за услуги, в т.ч. коммунальные, нужно платить, чтобы они были соответствующего качества. Европейцы же платят и ничего, не вымерли пока. Все так. Но, как всегда, есть нюанс.

Зарплаты у нас далеко не европейские. Австриец может платить драконовские, по нашим меркам, штрафы, потому что средняя зарплата в стране примерно 3 500 евро – около 400 тысяч в переводе на рубли. Дорогие россияне столько отродясь не зарабатывают, если не считать пары-тройки секторов экономики.

Но государству, кажется, на это плевать. Оно привыкло извлекать маржу, и не так уж важно, из чего. Нефть, газ и прочие ресурсы перестали приносить прежний доход? Что ж, чем-то нужно их заменить. Выбор оказался небольшим, государство в качестве источника наполнения бюджета выбрало людей. Люди теперь – новая нефть. А заодно и газ, и прочие ресурсы. Времена настали непростые, значит, будут из этой «новой нефти» выжимать «масло» до тех пор, пока смогут.

Что из этого выйдет, сложно сказать. С одной стороны, народ терпелив, что доказывал в последние годы неоднократно. Все ограничения и лишения сносил стойко и покорно. Однако, повторюсь, касалось это, в основном, политических и гражданских свобод. Теперь государство снова нарушило установленные им же правила игры и уверенно лезет в наше экономическое пространство, роется в кошельке. Как народ переживет это бесцеремонное вторжение, покажет время и вскрытие.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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