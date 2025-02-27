Блоги / Константин Калиниченко

Судьба релоканта

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Что ждет меня на дороге, по которой я не пойду?»

Джек Керуак «На дороге»

Одна из главных бед современной России — демография. Мы, откровенно говоря, вымирающая страна. Причем давно, тут не надо питать иллюзий. Системная убыль населения фиксируется с 1992 года. При этом Россия территориально — одна из крупнейших стран. Нам объективно не хватает людей, человеческого ресурса.

В 2022 году, в силу известных причин, к естественной убыли добавились боевые потери и массовая эмиграция. Боевые потери не вернешь, а вот про эмиграцию — разговор особый. Речь не о политических маргиналах — они в общей массе покинувших страну являются статистической погрешностью. Подавляющее большинство релоцировавшихся после начала СВО — обычные люди. О них сегодня поговорим, в преддверии возможных мирных переговоров и окончания конфликта.

Сегодня стал актуальным вопрос: как быть с релокантами в свете вновь открывшихся обстоятельств? Как ни крути, один из важнейших итогов СВО — массовая эмиграция из страны. По разным данным с начала военных действий Россию покинули от 500 000 до 1 300 000 человек.

Кто-то вернулся, кто-то не вернется никогда. Эмиграция – это всегда гремучая смесь, где отделить зерна от плевел порой невозможно. Одни уезжали по политическим причинам – реально опасаясь за свою жизнь и свободу или же из лютой животной ненависти к России и всему русскому. Другие просто на панике, не понимая, что вообще происходит и как дальше жить. Были такие, кто просто использовал сложившуюся ситуацию – давно мечтали уехать, и вот, подвернулся удобный случай. Тем более, на ранней стадии конфликта коллективный Запад не особо разбирал, кто и почему уезжает из России – было важно придать этому процессу массовый характер, чтобы в мире сложилось ощущение, будто тысячи людей бегут из РФ по политическим причинам.

Так или иначе, в массе своей уезжали самые обычные люди, для которых жизнь в России, по разным причинам, стала дискомфортной или неприемлемой. Важно понимать, что было 2 мощные волны эмиграции, у каждой были свои причины и сильно различающийся состав.

Первая волна стартовала сразу после начала конфликта на Украине. Тут уместно вспомнить атмосферу весны 2022 года – паническое бегство мирового бизнеса из России, волна санкций, катастрофический обвал рубля, закрытие границ… В общем, совершенно неудивительно, что многие посчитали Россию «Титаником», налетевшим на айсберг, и предпочли поскорее занять места в отплывающих спасательных шлюпках, не дожидаясь того момента, когда этот корабль окончательно пойдет на дно. А ведь именно такие прогнозы, один апокалиптичнее другого, раздавались из каждого утюга. В этой волне в эмиграцию, в числе прочих, отправлялись представители бизнеса, твердо стоящие на ногах, творческая интеллигенция, желавшая продолжать работать за рубежом.

Вторая волна — сентябрь-октябрь 2022 года, на фоне мобилизации и слухов о ее продолжении. Уезжала, главным образом, активная молодежь, категорически не стремившаяся надевать камуфляж и лезть в окоп.

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А в целом был комплекс причин и разная мотивация. Значительная часть уехала по экономическим соображениям. Я знаю людей, которым совершенно плевать на политику, война тут или мир. Но они работали удаленно на иностранные компании, которые недвусмысленно предложили своим сотрудникам переехать из России в другую страну или увольняться к чертовой матери без выходного пособия. Т.е. эти люди просто хотели не потерять работу – вполне, как мне кажется, рациональное поведение.

А кто-то и так планировал уехать из страны – эмиграция, вдруг кто не знает, существовала и до СВО. В относительно благополучные 2010-е Россию ежегодно покидали примерно 250-300 тысяч граждан – в основном в рамках трудовой миграции.

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И вот сегодня политики и общество ищут ответ на вопрос: пускать ли обратно релокантов? Если пускать, то кого? Поголовно или выборочно?

Разумеется, не все хотя бы просто думают о возвращении. Тем, кто за эти 3 года обустроил жизнь и быт на новом месте, кому комфортно – зачем же возвращаться?

Но нет никаких сомнений, что абсолютное большинство хотели бы вернуться. Эмиграция ведь только в фотографиях из запрещенных соцсетей выглядит красивой жизнью. И чем более нарочито эту сторону жизни выпячивают релоканты, тем яснее становится, что жизнь в чужой стране – не сахар. Большинство прежде эту заграницу видели, в лучшем случае, в рамках туристических поездок – красивые локации, беззаботное времяпровождение, необременительный гостиничный быт. В реальности же, первое, что осознает любой переехавший в другую страну – то, что никто его в ней не ждет.

Люди с корнями вырывали себя из зоны комфорта, из привычного круга общения. Многие, по старой русской традиции, не владели никаким иностранным языком. Это все умножается на принципиально иную правовую реальность, другой менталитет и темперамент местного населения. Не секрет, большинство банально страдают от одиночества и были бы рады вернуться в прежнюю среду обитания.

В российском обществе, если немного обобщить, есть 3 точки зрения на проблему возвращения релокантов.

Полная амнистия. Т.е. позволить вернуться всем, кто пожелает. Кому-то достаточно просто изъявить желание, другим нужно будет как-то покаяться за грехи этих трех лет. Но, в любом случае, двери России должны быть открыты для всех, кто готов встать на обратный путь. Что-то подобное было в СССР в 1920-1930-е гг., когда эмигрантам предлагалось возвращаться на условиях признания ошибок и полной лояльности советской власти. Жесткая фильтрация на входе. Сторонники этого подхода предлагают определить четкие критерии возвращения. Как я понимаю, право релоцироваться теперь уже на родину получат лишь те, кто уехал не по политическим соображениям и все эти годы не совершал крамольных поступков – не писал антироссийских постов в соцсетях, не донатил ВСУ, не поддерживал иноагентов и т.п. Тотальный запрет. Эти предлагают не пытаться отделить мух от котлет, проклинают всех, кто покинул страну в трудную для нее минуту. Т.е. являются предателями. Причины релокации значения не имеют – даже не думайте о возвращении, горите все в релокантском аду.

Каждый, разумеется, вправе присоединиться к любой точке зрения или сформулировать свою. Я же попробую сделать выбор, опираясь на логику, здравый смысл и прагматизм. Смотрите, что у нас получается.

Как бы мы ни относились к отъехавшим из России в последние 3 года, следует признать: уезжали, главным образом, молодые, экономически активные граждане. Как правило, с хорошим образованием. Их отъезд стал ощутимым ударом по развитию страны – достаточно вспомнить, как в 2022 году засуетилось Минцифры, судорожно пытаясь как-то остановить поток IT-специалистов, массово переезжавших в другие страны. Нет никаких сомнений, что их возвращение было бы полезно экономике России.

Повторю то, с чего сегодня начал. В России давно уже тяжелая демографическая ситуация, которую СВО лишь усугубила. Огромная страна с низким уровнем урбанизации, нехваткой рабочих рук и квалифицированных специалистов. Мы, извиняюсь, тащим сюда мигрантов из регионов, которые нам культурно не близки, понимаем все издержки данного явления, но честно говорим – без них наша экономика не справляется. Человеческий капитал сегодня – главный фактор прогресса. Тем более глупо и недальновидно отказываться от такого полезного ресурса, как наши соотечественники, готовые вернуться домой.

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К тому же это был бы красноречивый жест доброй воли, который бы показал: Россия – не какая-то людоедская средневековая держава, что мстит своим гражданам за малейшее проявление нелояльности. Завершение военного конфликта – это время, когда нужно прощать и делать широкие жесты. Страна и общество, по моему глубокому убеждению, должны быть рады и способствовать возвращению наших уехавших соотечественников.

Конечно, остается вопрос: как быть с «политическими»? С ними не все так однозначно. Дело в том, что и этот сегмент неоднороден. Для тех, кто не только уехал, но и усердно работал против России, занимался антироссийской пропагандой, донатил ВСУ и т. д. существует УК РФ. Зла я им, в общем, не желаю, но не представляю, как они смогут избежать проблем с законом. Тем более, что за эти 3 года, уголовное законодательство сильно развилось в части касающейся антигосударственной деятельности. Впрочем, думаю, они будут цепляться всеми способами, чтобы не возвращаться в Россию. Что ж, это тоже выход, если человек порвал последнюю «пуповину», связывавшую его с исторической родиной.

Но есть и те, кто уезжал по политическим соображениям, делал соответствующие дисклеймеры в СМИ и соцсетях, но более никаких антироссийских деяний не совершал. Люди просто занимались своими делами за пределами России. Думаю, при наличие желания, они могут вернуться на родину без юридических последствий.

В остальном, в воздухе пахнет миром и весной. Пусть сбудутся надежды на скорое завершение конфликта, а те, кто хочет вернутся домой, не будут иметь с этим серьезных проблем.

Константин Калиниченко