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Блоги / Константин Калиниченко

Потерянное население

24.03.2022 19:26|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Что ждет меня на дороге, по которой я не пойду?»

Джек Керуак «На дороге»

Живем ровно месяц в измененной реальности. Не буду давать ей характеристики. Вероятно, сегодня не время оценивать, что хорошо, что плохо. Отнюдь не потому, что страшно сказать что-нибудь лишнее, из того, что вчера считалось плюрализмом мнений, а сегодня наказывается по новому законодательству. Дело в том, что за этот месяц, казалось бы, незыблемые в принципе нравственные категории сильно сместились. Происходят вещи, о которых полгода назад мы даже подумать не могли. Вспомните себя в новогоднюю ночь, когда под бой кремлевских курантов по традиции загадывали желание на 2022 год. Ну и где теперь это ваше желание?

Однако жизнь продолжается. Время жить, как говорил Ремарк. Давайте посмотрим, чем живет российское общество в марте 2022 года.

Источник: fonwall.ru

Социологи говорят, что общество сегодня едино, как никогда. Этому отчасти можно поверить. Действительно, по разным подсчетам порядка 70-80% граждан России полностью одобряют действия руководства страны и конкретно специальную военную операцию на Украине. С этими людьми, в общем, все ясно. Они уверены в правильности выбранного курса, начинают день с прослушивания утреннего брифинга Минобороны, убеждены, что вот теперь-то уж страна по-настоящему встала с колен и показывает всему мировому сообществу свою несокрушимую мощь. Предстоящие трудности их — на словах — не пугают. Люди радостно потирают руки, уверены, что санкции нам, как с гуся вода, а вот проклятая Америка сейчас хлебнет по самое не балуйся.

Оставим за скобками глубинные причины системной ненависти глубинного народа к коллективному Западу. А также тот момент, что этот же глубинный народ первым побежал вычищать полки от сахара и громче других возмущается его отсутствием. Как в отдельно взятом сознании в моменте уживается гордость от величия страны и неуверенность в завтрашнем дне, я понять давно не пытаюсь. Но, повторюсь, сегодня к этой социальной группе меньше всего вопросов. Да их, в общем, нет совсем.

Вторая социальная группа — публичные критики режима. Их, по данным социологов, катастрофически мало, не более 1%. Сущая статистическая погрешность. Это я говорю не в уничижительном смысле, поскольку любое мнение имеет право на существование и быть услышанным, а в сугубо математическом. Ну вот объективно этих людей мало. И с ними тоже все более-менее понятно. Они недовольны происходящим и недовольны публично. Ведут оппозиционные телеграм-каналы, дают интервью зарубежным СМИ и российским СМИ — иностранным агентам.

В принципе всем понятно, что такая позиция в современной России предполагает только один онтологический выбор: получить уголовную статью или покинуть страну. Выбор не самый богатый, но хорошо, что он пока еще есть. Система дает этим людям непродолжительное время на раздумье: готовы быть вместе со своим народом — тем, о котором я говорил в предыдущем абзаце? Если да, то дайте однозначный месседж Системе, что вы по одну сторону. Если нет, то граница с российской стороны не на замке. Для противников режима в Псковской области выходом из ситуации могут стать Койдула или Лухамаа.

И вот у нас остается +-20%, может быть, даже 30% населения. Таких же русских людей, граждан России. Кто они? Те, кто, образно говоря, не разделяют радость текущего момента и имеют свое, особое мнение по ситуации. Те, кто во многом согласны с действиями российских властей на протяжении последних 20 лет, а по каким-то вопросам находятся в оппозиции. Это, вообще-то, совершенно нормальная позиция, когда ты одни решения поддерживаешь, а другие — нет. Признак наличия критического мышления, если кто не знает. Меня всегда удивляли как безудержные адепты режима, так и его оголтелые критики. Не бывает так в жизни, чтобы исключительно хорошо или исключительно плохо — всегда есть множество оттенков спектра.

Вот так получается, что сегодня эти люди оказались никому не нужны. Они, по совершенно разным причинам, не хотят маршировать в ногу, как это делают молотки в самом известном клипе группы «Pink Floyd». Бороться с режимом они не собираются. Например, потому, что не видят сегодня достойной альтернативы. Или потому, что неплохо знают отечественную историю и то, какими жертвами в разные исторические эпохи сопровождалась в России смена власти неправым путем. Я лично знаю немало людей, которые не в восторге от притеснения демократических свобод, но полагают, что экономическая политика России более прогрессивная, чем западная. Правы они или ошибаются - в данном случае совершенно не важно. Это их право так думать, их конституционное право ошибаться.

Но сегодня, в условиях «тотальной информационной войны» эти люди оказались под угрозой.

Причем их бьют с обеих сторон. В России их не сегодня-завтра объявят «пятой колонной» с прогнозируемыми последствиями. Ты не знаешь, за что тебе прилетит — кому-то не понравится желто-синяя гирлянда на твоем окне, другой не сможет пройти мимо, увидев, что на тебе надеты носки в цвет шведского флага. И ведь донесут, куда следует, с этим у русского народа, как справедливо отмечал Довлатов, всегда был полный порядок.

В свою очередь Запад их бьет наотмашь своими тупыми и совершенно бессмысленными санкциями. Я смотрю на это каждодневное объявление об уходе из России, запрете поставок всего подряд, от шоколадок Nestle до медицинского оборудования, и меня не покидает аналогия, что коллективный Запад напоминает циклопа Полифема, которому Одиссей выжег единственный глаз. И вот этот «Полифем» в ярости хватает дубину и начинает крушить все вокруг.

Якоб Йорданс, «Полифем и спутники Одиссея, запертые в пещере»

К тому же стало совершенно невозможно скрывать, что в странах Запада набрала мощь волна небывалой русофобии. Мы часто критикуем российскую пропаганду за ее дуболомность и прямолинейность. Но я неплохо ориентируюсь в европейской прессе и скажу, что их пропаганда от нашей отличается только полярностью трактовок. Где-то эту русофобию подогревают и власти. Не далее, как вчера в Сейме Литвы зарегистрирован законопроект, который приравнивает российскую георгиевскую ленту и букву Z к нацистской символике. За публичную демонстрацию предполагается штраф до 500 евро. Я более чем уверен, что еще пара-тройка таких законопроектов, и каждого русского в просвещенной Европе начнут считать фашистом.

Так что же делать этим 20-30% граждан России? Здесь они, судя по отношению, лишние, их, в лучшем случае, терпят как временное неизбежное зло. Как пацифистов на фронте. Уехать из страны? Но, во-первых, там их никто особо не ждет. Опять же, вчера Латвия заявила, что отныне она будет принимать только явных жертв режима. Не знаю, как они это будут определять. Достаточно ли для этого почетного статуса просто полежать лицом в пол во время обыска или нужно обзавестись персональным уголовным делом?

Во-вторых, не все могут уехать по совершенно банальным житейским моментам. Уехать легко, тем более, если ты живешь в 50 км от границы с Евросоюзом. Но такой нескромный вопрос, а на что там жить? Хорошо, если у тебя такая профессия, которая сходу востребована в другой стране. Вот, сейчас много обсуждают, сколько из России уже уехало айтишников, сколько уедет еще. Но не все у нас айтишники. Как в условной Латвии или Чехии трудоустроиться обычному врачу, инженеру, учителю? Их там не ждут с распростертыми, а чтобы присесть на пресловутое европейское соцобеспечение, т. н. welfare, нужно быть беженцем из Конго или Афганистана. Европа не станет тебя содержать только потому, что ты уехал из России.

И, в-третьих, самый главный аргумент. Многие не хотят уезжать. Потому что патриоты своей страны, в самом правильном смысле слова. Они любят свою Родину, хотя могут критиковать те или иные решения руководства. Я позволю здесь говорить за себя. С 2014 года, когда я снял погоны, у меня было множество разных возможностей уехать из России. Однажды даже была более-менее продолжительная попытка. Но я живу в России именно потому, что я в ней хочу жить, при всех ее, скажем так, особенностях.

Но речь не обо мне. Таких людей — миллионы. Сегодня они — потерянное население. Заложники ситуации. Лишние люди. Не «пятая колонна», не какие-то неправильные русские. Это самые обычные люди, которых в этих обстоятельствах бросили все, по обе стороны баррикад. И для меня это — прямое свидетельство того, что наш мир все-таки сошел с ума.

Константин Калиниченко

Теги: #общество
Источник: Псковская Лента Новостей
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