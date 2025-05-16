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Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Мир после войны

16.05.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Переговоры России и Украины, после полутора суток томительного ожидания, все-таки начались. Пожелаем их участникам здравомыслия и чувства компромисса. Первый блин, как уже известно, вышел комом — стороны, мягко говоря, обменялись ультиматумами, на переговоры это было мало похоже. И пока все цивилизованное человечество замерло в томительном ожидании развития сюжета, отвлечемся от оперативной обстановки и подумаем о том, что же будет с Родиной и с нами?

 

Давайте представим, что наступил мир, подписан Стамбульский мирный договор, Россия и Украина больше не воюют. Что нас ждет? Ситуация, мягко говоря, тревожная. Завершение «эпохи СВО», в которой Россия живет 3 с лишним года, изменит нашу жизнь покруче ковида. Есть масса вопросов, на которые сегодня нет ответа.

Что будет с людьми? С фронта вернутся тысячи военных – людей с «негражданским» менталитетом. Они по-другому видят мир, жизнь и способы решения вопросов. Многие с посттравматическим синдромом. Не все смогут найти себя в мирной жизни. Большинство, вероятно, сильно потеряют в доходах. Я не стану развивать эту мысль – каждый, думаю, в состоянии понять конструкцию и возможное развитие событий. Государство, вроде бы, все это осознает, тему ПТСР не замалчивают, готовят специалистов, для ветеранов СВО разрабатывают программы ресоциализации. Но мы же понимаем, что тут никаких программ на всех не хватит. Да и не каждый участник СВО готов, выйдя из окопа, перейти на бумажную бюрократическую работу, где совершенно другие правила игры.

Что будет с экономикой? Ее, к удивлению скептиков, перестроили на военные рельсы. Впрочем, из истории мы знаем, что наша страна с этим и прежде неплохо справлялась. Но теперь предстоит обратный переход, а с этим в России всегда были проблемы. У многих в памяти начало 1990-х, когда предприятия, ориентированные на гособоронзаказ, массово вставали и разваливались, будучи не в состоянии начать производить самую элементарную гражданскую продукцию и работать в условиях рыночной экономики. Да и после Великой Отечественной мирный переход дался советской промышленности совсем нелегко и занял не одно десятилетие.

Что будет с политической жизнью? Политическая система неизбежно трансформируется после любой войны, вряд ли Россия XXI века избежит этой участи. Участники СВО, по мысли демиургов политпроцесса, должны, в значительной степени, интегрироваться во власть и стать заметным игроком в России будущего. Идея понятна — непонятно, как ее реализовать. Если просто «размазать тонким слоем» ветеранов по существующим политическим партиям, весь пар выйдет в гудок. Участники СВО, совершенно неопытные в партийной работе, быстро будут засунуты на задние ряды опытными партократами-политиканами. Да и какой смысл распределять героев, например, в КПРФ и «Справедливую Россию», если политические значимые решения эти партии не принимают, а лишь формируют «подтанцовку»?

Создать партию «Ветераны СВО»? Было бы интересно. Но не кажется вам, что это довольно опасно? Повторюсь — это люди немного другого склада, им вряд ли близка окажется партийная рутина. А вот решать вопросы резко и напрямую, скорее всего, понравится. Но явно не этого ждет Система от участников спецоперации на гражданке.

Что будет с «законами военного времени»? Напринимали их за 3 года столько, что трудно жить полноценной жизнью и что-нибудь не нарушить. Принимая эти законы, законодатели нам, гражданам, объясняли: таково требование времени — СВО сопровождается кровавой информационной войной, где пленных не берут, страна должна защищать себя. Это логично. Но логично, в таком случае, отменить законы военного времени, если это время отошло в прошлое. Будет ли это сделано? Я, честно говоря, сомневаюсь. Не принято в России отменять карательные меры без крайней для государства необходимости. Предположу, что СВО закончится, а все принятые в ее поддержку запреты и ограничения сохранятся.

Что будет с воссоединенными территориями? Пока они существуют, скажем так, в особом режиме. После завершении спецоперации, по логике вещей, они должны становиться обычными российскими регионами — такими же как Костромская или Псковская области. Получится ли этот процесс сделать гармоничным и относительно безболезненным? Практически это очень сложно представить, учитывая, в каком режиме эти территории существуют, де-факто, последние лет десять.

И, наконец, что будет с обществом? Оно ведь сильно разобщено сегодня. Давайте не будем питать иллюзий: сплочение и единение связано с наличием СВО. Когда этот фактор исчезнет, отпадет и мотивация к национальному сплочению. Ждет ли страну моральный подъем по итогам завершения конфликта или упадок и разочарование? Вопрос открытый и власть он, очевидно, тревожит. Многое, конечно, будет зависеть от исхода мирных переговоров, снятия санкций и массы других факторов.

К тому же, из-за ряда законов военного времени, совершенно невозможно понять, какой в стране реальный процент несогласных. Ведь очень много «спящих оппозиционеров» — людей, не уехавших из страны и потому ушедших во «внутреннюю Монголию». Сегодня они просто молчат и что-то там думают в голове. Но как они себя поведут в мирное время?

А на другом фланге – турбопатриоты, которые будут недовольны больше других. Прежде всего потому, что в них вообще отпадает всякая необходимость. В мирное время турбопатриоты, скорее, представляют опасность для государства. Но на свое место под солнцем они будут претендовать не меньше других.

И не надо забывать, что за 3 года сформировалась элитная прослойка «профессиональных патриотов» — чиновники, политики, общественники, в прежней жизни из себя мало что представлявшие, а порой вовсе неизвестные. Но они умело оседлали тематику СВО, поставили патриотизм себе на службу и конвертировали его в карьерный рост и прочие дивиденды. Они, пожалуй, самые ярые противники завершения конфликта — пока продолжается спецоперация, эти люди на коне. В мирное время они, скорее всего, вернутся к прежнему унылому существованию.

Вообще исчезновение фактора СВО полностью изменит сложившийся общественный статус-кво. У людей отпадает главный аргумент «потерпеть». Во время войны это логически объяснимо, потому что «все для фронта, все для победы». Можно прикрыть глаза на рост цен на все, галопирующую инфляцию, падение платежеспособности и ущемление гражданских прав. А в мирное время чем прикрывать?

Вот и получается, дамы и господа, что мирные переговоры, как бы они ни проходили и чем бы ни закончились, это не долгожданный финал, а лишь очередной поворот, за которым нас ждет новая неизвестность.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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