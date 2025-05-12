Политика

«Дневной дозор»: Как на внутренней политике может отразиться прекращение боевых действий в зоне СВО?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как на внутренней политике России может отразиться прекращение боевых действий на Украине?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Президент России Владимир Путин в своем телевизионном выступлении декларировал готовность России к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Это заявление национального лидера расценивается, как очередной шаг к миру, что снова дало повод говорить о возможном скором завершении конфликта на Украине. Многие эксперты уже анализируют возможные сценарии изменений во внутренней политике нашей страны после прекращения специальной военной операции.

Кто-то прогнозирует, что ветераны СВО активно вольются в российскую политику и существенно скорректируют ее нынешний ландшафт, изменят привычный образ российских политических партий. Другие выражают опасения, что значительная часть ультрапатриотов не примет мирное соглашение в случае, если оно не зафиксирует безоговорочное достижение всех целей СВО. Третьи рассуждают о том, что запроса на мир в российском обществе пока нет. Таким образом может сформироваться целая прослойка граждан, недовольных завершением специальной военной операции.

Сегодня мы решили узнать мнение наших собеседников о том, как отразится на внутренней политике в России возможное прекращение боевых действий на Украине.

По словам известного российского политолога Евгения Минченко, социологические исследования показывают, что сегодня российское общество разделилось на четыре группы по отношению к специальной военной операции. Самая многочисленная из них - «Россия глубинная», которая поддерживает СВО и является ее основным выгодоприобретателем, так как работающая на «оборонку» промышленность и военнослужащие с высокими зарплатами улучшают социальную конъюнктуру в провинции. Вторая по численности социальная группа - «Россия столичная», которая стремится «развидеть» СВО, мечтает о скорейшем прекращении конфликта. Третий сегмент нашего общества - «воюющая Россия». Это люди, которые активно вовлечены в СВО эмоционально и действием. А самый малочисленный сегмент - «Россия уехавшая», вне зависимости от того, физически эмигрировали наши сограждане за рубеж, или «ушли во внутреннюю эмиграцию» на почве тотального неприятия СВО. Очевидно, у всех этих сегментов российского общества - разное отношение к перспективам прекращения боевых действий на Украине. Поэтому единого мнения по отношению к возможному урегулированию конфликта в российском обществе нет. Что касается внутренней политики, то определенные изменения в случае прекращения активных боевых действий на Украине, конечно, произойдут, считает Евгений Минченко. За ветеранов СВО, вернувшихся с фронта, начнут конкурировать все ведущие политические силы. Однако очевидно, что все фронтовики не смогут влиться во власть.

«Придет миллион человек, они что, все пойдут в партию "Единая Россия" и все пойдут во власть? Они пойдут в очень разные места, и они пойдут не только в "Единую Россию". Мы видим, что идет конкуренция между различными политическими партиями, проектами за участников специальной военной операции. При этом я бы сказал, что нет такого, что выдвинутый на выборы участник СВО автоматически их выигрывает. В общем-то мы видели не очень успешные примеры, когда кавалеры ордена Мужества выборы проигрывали. Не все из этих людей готовы активно участвовать в политике. Есть уже не очень удачные примеры, где один из муниципалитетов возглавил участник СВО, а потом возникли вопросы по поводу его биографии, по поводу того, как он себя ведет уже на этом посту. Картина далеко не линейная и не черно-белая».

Еще один известный российский политолог Игорь Минтусов предсказывает раскол в общественном мнении России по вопросу завершения военных действий на Украине. По его мнению, около 50% жителей России будут удовлетворены прекращением огня, но будут и те, кто останется недоволен тем, что, возможно, не все цели СВО были достигнуты. Таких в российском обществе наберется порядка 20%.

Что касается притока ветеранов СВО в российскую политику, то, по словам Игоря Минтусова, привычный облик и идеология российских парламентских партий это не изменит.

«Я думаю, что облик партий это не очень сильно изменит, потому что опыт прошлого года, когда во время праймериз, который проводила "Единая Россия", не так много людей, у которых был за плечами опыт СВО, смогли выиграть праймериз. Поэтому такого оглушительного успеха у избирателей ветераны, только потому что они ветераны, не получили. Какое-то количество участников попадет в парламент, в политические партии, потому что есть такое политическое решение, но я не думаю, что это очень сильно изменит политику партий. Пока нет оснований считать, что появится отдельная партия участников СВО. Не думаю, что в планы администрации президента Российской Федерации входит создание такой партии».

Экс-губернатор Псковской области, один из последователей «клуба рассерженных патриотов» Евгений Михайлов считает, что в случае завершения боевых действий без достижения изначально поставленных целей СВО протестующих будет немного, а сам протест этой части российского общества будет недолгим и ощутимого влияния на внутреннюю политику в стране не окажет. Вместе с тем, по мнению Евгения Михайлова, есть проблема, которая станет одной из ключевых для власти и общества после завершения СВО.

«Если перемирие будет заключено и перерастет в длительное перемирие, тогда, возможно, какие-то изменения будут, но говорить о том, какие они будут, сложно, потому что недостаточно для этого информации. Могут быть во внутренней политике изменения, если идти от того, какие проблемы сейчас выходят на первый план. Это проблема огромного количества мигрантов, в том числе получивших гражданство, с каждым годом проблема будет более актуальной. Естественно, в случае перемирия она выйдет на первый план».

Что касается возможного влияния ветеранов СВО на изменение внутренней политики в стране - в этом вопросе Евгений Михайлов настроен скептически.

«В целом они ее не изменят, но какое-то влияние оказать могут. Тут все зависит от того, какая будет политика в стране. Мы же не знаем, какая она будет. Если сохранится то же самое, что сейчас, будет определенный конфликт, так как мигрантская политика никого не устраивает, но мы ее пока не меняем. Если они придут в такой большой массе, если брать политику, то это повлечет рост радикальных настроений в этом плане».

Согласен с мнением Евгения Михайлова и заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом по версии Минюста РФ). Рисков масштабных возмущений сторонников «войны до победного конца», в случае завершения украинского конфликта на условиях, которые их не устроят, политик не видит.

«Я думаю, что все то, что будет одобрено Путиным, будет спокойно, а где-то и с одобрением принято большинством общества. Принято сторонниками Путина, которые есть и которые готовы к любым его решениям. Это люди, которые относятся к нему как к суверенно высшей власти. Если Путин решил, значит он прав. Таких людей, по моей оценке, около трети в нашей стране. Думаю, что такое решение поддержат и оппоненты Путина, люди, которые все эти годы придерживались антивоенной позиции, они поддержат завершение боевых действий, потому что это означает прекращение убийств людей. На мой взгляд, значительная часть общества до сих пор не почувствовала в полной мере военное время. Для огромной страны это неизбежно, это не Великая Отечественная война, когда вся страна жила войной. На мой взгляд, никакого взрыва общественного возмущения, в том числе и с той аудиторией, которая с 2014 года, с начала боевых действий в Украине заявляет требования о войне до победного конца, не будет, потому что, как мне представляется, у этой части общества нет никаких собственных рычагов влияния на политику».

По мнению отдельных экспертов, возможно, попытка интеграции ветеранов СВО в ряды партии власти — это нечто большее, чем просто укрепление партийных рядов. Возможно, это как раз попытка не допустить формирования новой партии — партии ветеранов СВО и рассерженных патриотов. Политолог Илья Стрелков считает, что завершение СВО к общественным протестам в России не приведет точно, а вот партия «рассерженных патриотов» в политическом ландшафте страны может появиться.

«К протестам — точно нет, потому что у нас уже был неприятный пример в лице Евгения Пригожина (покойного лидера ЧВК «Вагнер» - ред.), никто не собирается повторять его печальный опыт. Естественно, этого не произойдет. Но либо партия, либо какое-то ядро от партии, условно тот же Миронов (Сергей, депутат Госдумы - ред.), захочет опять взять кувалду в руки. Я считаю это возможным. То есть это рассерженные патриоты в небольшом количестве процентов нашего мобилизованного и военного населения. В принципе я такое допускаю. Оно будет неопасно, это по сути будут люди, которые реально будут говорить, что рано мы все это закончили. Такое возможно».

Что касается участия ветеранов СВО в политике в рядах уже существующих парламентских партий России, то, по мнению Ильи Стрелкова, на выборах в Госдуму 2026 года наибольшие шансы на прирост голосов за счет кандидатов-участников боевых действий имеют «Единая Россия» и ЛДПР.

«Если мы говорим про настоящих участников СВО, то есть это те люди, которые сердцем и телом воевали за Родину, то, естественно, более активны в партии "Единая Россия". Вы знаете, что они пытаются пройти отбор на праймериз. Вторая партия, которая активно работает в этом направлении, это ЛДПР. То есть, мое мнение, что они, естественно, добавят сверхпатриотизм в "Единую Россию", а также помогут набрать рейтинг ЛДПР».

Политологи, как и наш предыдущий собеседник Илья Стрелков, отмечают, что сложившаяся в российской политике модель (4-5 крупных парламентских партии с привычными идеологическими платформами) в ходе СВО — уже трансформируется. И многие партии уже задумываются, как приспособиться к наступающей реальности, пытаются учитывать изменения в общественных настроениях в связи с возможным окончанием боевых действий. Единороссы одними из первых попытались перехватить поток ветеранов СВО и интегрировать их в свои ряды. Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко отмечает, что «Единая Россия» разработала целую программу привлечения фронтовиков в свои ряды.

«На сегодняшний день принято решение относительно создания кадрового резерва из числа, в том числе, и военнослужащих специальной военной операции. Для этого существуют государственные программы подготовки и переподготовки специалистов. Поэтому люди, которые сегодня защищают интересы Российской Федерации на передовой, имеют первостепенное значение для формирования будущего нашей страны. Поэтому и сделан упор сейчас на то, чтобы именно эта категория наших граждан имела приоритетное право, в том числе, и входить в орган государственной власти, и в дальнейшем занимать руководящие должности. Партия "Единая Россия" в этом плане делает тоже серьезные шаги: выбирает и предлагает кандидатуры для того, чтобы в дальнейшем участвовали в предварительном голосовании, и именно эти представители были в списках кандидатов от партии "Единая Россия"».

По убеждению политического обозревателя, главного редактора Псковской Ленты Новостей, Заслуженного работника средств массовой информации Псковской области Александра Савенко, общественное мнение в России в очередной раз демонстрирует противоречивую картину. С одной стороны, подавляющее большинство российского общества поддерживает президента и его решения. С другой, даже «ястребы» уже готовы рассматривать сценарии мира на наших условиях. Но в любом случае среди населения России наблюдается усталость как от событий, происходящих на Украине, так и от старых политических игроков и партий. Поэтому, по мнению Александра Савенко, вполне вероятно, что в 2026 году на выборах в Госдуму мы увидим изменения в закаменевшем ландшафте российской политики.

«Вся история проведения специальной военной операции показывает, что происходящие события отражаются на внутриполитической ситуации. Начиная с первых месяцев 2022 года, когда мы наблюдали подъем патриотических настроений и все парламентские партии выступили в поддержку действий и решений президента Владимира Путина. Естественно, переговорный процесс и возможное перемирие также способны повлиять на внутриполитическую ситуацию. Варианты развития событий могут быть разные, в том числе не стоит исключать и того, что вслед за подъемом патриотических настроений может произойти их спад, появление тех, кто недоволен принятыми по итогам переговорного процесса решениями. Разумеется, это может отразиться в первую очередь на рейтинге партии власти. При этом мы наблюдаем, что в нее приходят участники СВО - та, по определению президента, «подлинная элита», которая должна влиться в органы власти, руководство политических и общественных объединений. То есть в "Единой России" уже ведется соответствующая работа. Очевидно, что понимают вызовы и в других партиях. Изменится ли политический ландшафт перед парламентскими выборами? Не сомневаюсь, что в администрации президента просчитывают различные варианты и учитываются многие факторы, в том числе накопившаяся усталость населения от старых партий. В подобных ситуациях нередко появляются новые политические проекты. И я не стал бы исключать этого сейчас. В целом всё зависит от того, куда качнется маятник общественных настроений. С одной стороны, большинство поддерживает действия президента, но с другой - есть те, кто просто хотят наступления мира, и есть те, кто хотят его только на наших условиях, что, как все мы понимаем, вступает в противоречие с интересами другой стороны конфликта».

Идея перемирия и мирных переговоров породила в обществе иллюзию, что СВО может вот-вот закончиться. Этот настрой оказывает сильное влияние на общественные ожидания. При этом специальная военная операция продолжается уже более трёх лет, и за пределами прифронтовых территорий срабатывает эффект привыкания. По социологическим исследованиям, две трети россиян в целом хотели бы окончания СВО, но это желание не сопровождается активной позицией. Запрос скорее фоновый — из-за того, что общество не верит в свою способность влиять на решения власти, и потому адаптировалось к «вечной войне».

Александра Братчикова