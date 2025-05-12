«Дневной дозор»: Как на внутренней политике может отразиться прекращение боевых действий в зоне СВО?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как на внутренней политике России может отразиться прекращение боевых действий на Украине?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Президент России Владимир Путин в своем телевизионном выступлении декларировал готовность России к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Это заявление национального лидера расценивается, как очередной шаг к миру, что снова дало повод говорить о возможном скором завершении конфликта на Украине. Многие эксперты уже анализируют возможные сценарии изменений во внутренней политике нашей страны после прекращения специальной военной операции.
Кто-то прогнозирует, что ветераны СВО активно вольются в российскую политику и существенно скорректируют ее нынешний ландшафт, изменят привычный образ российских политических партий. Другие выражают опасения, что значительная часть ультрапатриотов не примет мирное соглашение в случае, если оно не зафиксирует безоговорочное достижение всех целей СВО. Третьи рассуждают о том, что запроса на мир в российском обществе пока нет. Таким образом может сформироваться целая прослойка граждан, недовольных завершением специальной военной операции.
Сегодня мы решили узнать мнение наших собеседников о том, как отразится на внутренней политике в России возможное прекращение боевых действий на Украине.
По словам известного российского политолога Евгения Минченко, социологические исследования показывают, что сегодня российское общество разделилось на четыре группы по отношению к специальной военной операции. Самая многочисленная из них - «Россия глубинная», которая поддерживает СВО и является ее основным выгодоприобретателем, так как работающая на «оборонку» промышленность и военнослужащие с высокими зарплатами улучшают социальную конъюнктуру в провинции. Вторая по численности социальная группа - «Россия столичная», которая стремится «развидеть» СВО, мечтает о скорейшем прекращении конфликта. Третий сегмент нашего общества - «воюющая Россия». Это люди, которые активно вовлечены в СВО эмоционально и действием. А самый малочисленный сегмент - «Россия уехавшая», вне зависимости от того, физически эмигрировали наши сограждане за рубеж, или «ушли во внутреннюю эмиграцию» на почве тотального неприятия СВО. Очевидно, у всех этих сегментов российского общества - разное отношение к перспективам прекращения боевых действий на Украине. Поэтому единого мнения по отношению к возможному урегулированию конфликта в российском обществе нет. Что касается внутренней политики, то определенные изменения в случае прекращения активных боевых действий на Украине, конечно, произойдут, считает Евгений Минченко. За ветеранов СВО, вернувшихся с фронта, начнут конкурировать все ведущие политические силы. Однако очевидно, что все фронтовики не смогут влиться во власть.
Еще один известный российский политолог Игорь Минтусов предсказывает раскол в общественном мнении России по вопросу завершения военных действий на Украине. По его мнению, около 50% жителей России будут удовлетворены прекращением огня, но будут и те, кто останется недоволен тем, что, возможно, не все цели СВО были достигнуты. Таких в российском обществе наберется порядка 20%.
Что касается притока ветеранов СВО в российскую политику, то, по словам Игоря Минтусова, привычный облик и идеология российских парламентских партий это не изменит.
Экс-губернатор Псковской области, один из последователей «клуба рассерженных патриотов» Евгений Михайлов считает, что в случае завершения боевых действий без достижения изначально поставленных целей СВО протестующих будет немного, а сам протест этой части российского общества будет недолгим и ощутимого влияния на внутреннюю политику в стране не окажет. Вместе с тем, по мнению Евгения Михайлова, есть проблема, которая станет одной из ключевых для власти и общества после завершения СВО.
Что касается возможного влияния ветеранов СВО на изменение внутренней политики в стране - в этом вопросе Евгений Михайлов настроен скептически.
Согласен с мнением Евгения Михайлова и заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом по версии Минюста РФ). Рисков масштабных возмущений сторонников «войны до победного конца», в случае завершения украинского конфликта на условиях, которые их не устроят, политик не видит.
По мнению отдельных экспертов, возможно, попытка интеграции ветеранов СВО в ряды партии власти — это нечто большее, чем просто укрепление партийных рядов. Возможно, это как раз попытка не допустить формирования новой партии — партии ветеранов СВО и рассерженных патриотов. Политолог Илья Стрелков считает, что завершение СВО к общественным протестам в России не приведет точно, а вот партия «рассерженных патриотов» в политическом ландшафте страны может появиться.
Что касается участия ветеранов СВО в политике в рядах уже существующих парламентских партий России, то, по мнению Ильи Стрелкова, на выборах в Госдуму 2026 года наибольшие шансы на прирост голосов за счет кандидатов-участников боевых действий имеют «Единая Россия» и ЛДПР.
Политологи, как и наш предыдущий собеседник Илья Стрелков, отмечают, что сложившаяся в российской политике модель (4-5 крупных парламентских партии с привычными идеологическими платформами) в ходе СВО — уже трансформируется. И многие партии уже задумываются, как приспособиться к наступающей реальности, пытаются учитывать изменения в общественных настроениях в связи с возможным окончанием боевых действий. Единороссы одними из первых попытались перехватить поток ветеранов СВО и интегрировать их в свои ряды. Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко отмечает, что «Единая Россия» разработала целую программу привлечения фронтовиков в свои ряды.
По убеждению политического обозревателя, главного редактора Псковской Ленты Новостей, Заслуженного работника средств массовой информации Псковской области Александра Савенко, общественное мнение в России в очередной раз демонстрирует противоречивую картину. С одной стороны, подавляющее большинство российского общества поддерживает президента и его решения. С другой, даже «ястребы» уже готовы рассматривать сценарии мира на наших условиях. Но в любом случае среди населения России наблюдается усталость как от событий, происходящих на Украине, так и от старых политических игроков и партий. Поэтому, по мнению Александра Савенко, вполне вероятно, что в 2026 году на выборах в Госдуму мы увидим изменения в закаменевшем ландшафте российской политики.
Идея перемирия и мирных переговоров породила в обществе иллюзию, что СВО может вот-вот закончиться. Этот настрой оказывает сильное влияние на общественные ожидания. При этом специальная военная операция продолжается уже более трёх лет, и за пределами прифронтовых территорий срабатывает эффект привыкания. По социологическим исследованиям, две трети россиян в целом хотели бы окончания СВО, но это желание не сопровождается активной позицией. Запрос скорее фоновый — из-за того, что общество не верит в свою способность влиять на решения власти, и потому адаптировалось к «вечной войне».
Александра Братчикова