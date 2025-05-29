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Блоги / Константин Калиниченко

Губернаторы — держитесь!

29.05.2025 16:48|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Иногда люди делают вещи, которые можно определить исключительно одним словом — "бред"»

Стивен Кинг «Роза Марена»

Нам, дамы и господа, выпало счастье жить в эпоху эффективного менеджмента. Оглядываясь в прошлое, остается только диву даваться, как без него человечество жило и не вымерло в разные исторические эпохи. Трудно даже представить, как, например, наши далекие предки в допотопные времена охотились на мамонта, не имея ни малейшего представления о критериях эффективности. Собираясь на охоту, не проводили, перво-наперво, рабочее совещание, на котором должны были определить тактику и стратегию атаки на мамонта. Не формировали рабочую группу, которая бы поставила KPI охотникам, возложила на них поручения, согласовала, в соответствии с листом согласования и поставила на контроль. А, скажите, пожалуйста, что это за охота такая, если нет дорожной карты? Как без нее участники мероприятия узнают, что именно и в какой момент надлежит делать? Мыслимое ли дело метать копье, если дорожной картой четко прописано стрелять из лука? И как понять: если не охотники победили мамонта, а мамонт взял вверх – это технические издержки на пути к успеху или фатальное недостижение KPI вследствие мисменеджмента и невыполнения пунктов дорожной карты?

Но увы, ничего этого у древнего человека не было и быть не могло. Шел на мамонта, не отдавая себе отчет, эффективно он идет или не очень. Нет ни малейших сомнений в том, что именно отсутствие дорожных карт и соответствующих критериев явилось первопричиной медленного и крайне неэффективного развития человеческой цивилизации. Но к делу.

Коэффициент рождаемости в странах мира за 2024 год

Эффективность губернаторов в России с 2026 года начнут оценивать по суммарному коэффициенту рождаемости в их регионе. Те регионы, которые будут соответствовать нормативам, установленным правительством страны, получат финансовое поощрение.

А те, которые не будут, видимо, накажут — иначе какой во всем этом смысл?

Новость, честно говоря, тревожная. Из нее, по крайней мере, ясно одно — титанические государственные усилия по выводу демографии из крутого пике покрылись прахом. Что бы наверху ни делали, какие меры ни принимали, не выходит каменный демографический цветок. А раз так, по старой русской традиции, проблему и поиск ее решения делегировали на места — дорогие товарищи губернаторы, теперь это ваша проблема.

По этому поводу можно долго ломать голову, но совершенно очевидно, что естественным путем тут делу не поможешь. Росстат, как известно, в апреле выпал в осадок от цифр смертности рождаемости в России, поэтому закрыл эту статистику от глаз широкой общественности. Но и без Росстата понятно, что плохи наши дела. Материнские капиталы, стимулирующие выплаты роженицам, начиная со школьного возраста и прочее — нельзя сказать, чтобы чиновники сидели сложа руки. Пытались много раз так и сяк выправить ситуацию. Героическую борьбу за демографические показатели вели в Псковской области еще в эпоху губернатора Андрея Турчака — на одной из первых встреч ему лично такую задачу ставил президент Путин. Даже получилось добиться некоторого улучшения к 2016 году, но коренного перелома не произошло, а затем показатели смертности/рождаемости вернулись к привычным депрессивным величинам. Что тут поделаешь, если не желают дорогие россияне плодиться и размножаться.

Псковскую область с давних пор приводят в пример как регион с низкой рождаемостью и высокой смертностью. С этим, вероятно, нет смысла спорить. Но давайте вещи своими именами называть: с рождаемостью в РФ все очень плохо примерно везде. Кроме, пожалуй, республик Северного Кавказа. В остальной России, как говорится, депопуляция на марше. Это, в общем, не вина «Москвы» или каких-то еще властей — таков современный тренд на европейском континенте. Умные люди в интернете часто говорят: чтобы больше рожали, нужен принципиально иной уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне. Это все очень интересно, но объясните тогда, почему аналогичная демографическая проблема наличествует в Германии, Австрии, Швеции? Впрочем, это тема отдельного разговора. Да и закономерности общественного развития правительство не интересуют, ему подавай «суммарный коэффициент».

Главы регионов это понимают лучше остальных. Так что сейчас начнется «гонка атомных вооружений» за показатели отчетности и эти ваши коэффициенты.

Как будут решать проблему? А очень просто. Есть такой одиозный губернатор Вологодской области Филимонов. Так вот он немного совершил фальстарт и уже показал пример — роженицам, приехавшим из других регионов, платят в Вологде 50 000 рублей. Бешеные бабки, конечно, но тут лиха беда начало. Сейчас, поверьте, во многих регионах введут эту практику — не от хорошей жизни, а потому, что как-то надо давать результат. Цена вопроса вырастет, начнется «переманивание рожениц» между регионами. Честно говоря, хотелось бы никогда не увидеть такую вакханалию, но особых надежд на это не питаю.

Есть и второй вариант решения поставленной задачи — мигранты. Эти плодятся так, что не остановить. Если их взять на вооружение, то красивые циферки по демографии будут уже в следующем году.

Вот только это довольно опасный путь. Я уж не стану здесь цитировать главу Следственного комитета РФ Бастрыкина о тесной и прямой связи роста числа мигрантов и ухудшения криминогенной обстановки. Проблема в том, что мигранты в России активно размножаются не из любви к искусству, и уж, конечно, не ради того, что помочь губернаторам с демографической отчетностью. Все для того, чтобы получать и осваивать многочисленные льготы от государства и в целом плотно присесть на щедрый российский вэлфер. Так что план по рождаемости они выполнят и перевыполнят. Но как бы бюджет нашего бесконечно социального государства при этом не надорвался.

И вот еще что. Сейчас в критерий эффективности определили рождаемость. Что ж, на достижение этого критерия бросят все силы. А что будет потом – будет потом. Все ли новорожденные ради критерия эффективности станут желанными детьми своих родителей? Или, по истечении полученных льгот, станут обузой? Не хочу дальше развивать эту мысль – думаю, вы все сами прекрасно понимаете.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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