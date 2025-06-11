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Реплика Константина Калиниченко: Лев в клетке

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* по решению Псковского городского суда помещен под домашний арест — на 2 месяца, до 8 августа. На него заведено уже второе уголовное дело. Первое — за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (это когда посты в соцсетях оформляются без предусмотренной законом «плашки иноагента»). Второе — за «повторную дискредитацию ВС РФ».

Л. Шлосберг* на заседании суда по избрании ему меры пресечения 11 июня 2025 г.

Не станем тут рассуждать на предмет обоснованности претензий к псковскому политику — пусть суд разбирается в хитросплетении «плашек» и подтекстах публичных высказываний Льва Шлосберга*. Напомним лишь, что сам политик все обвинения отрицает и не раз высказывался о политической мотивированности его преследования. Поговорим об общественно-политическом значении события и некоторых его последствиях.

Для Псковской области задержание многолетнего лидера псковского «Яблока» — знаковая история федерального масштаба, ничего подобного тут прежде не случалось. Арестом чиновников-коррупционеров псковичей не удивишь, где-то даже привыкли, благодаря известной регулярности задержаний. Профессиональные политики до сих пор избегали этой участи. Притом, что Лев Шлосберг* — не рядовой участник региональной общественно-политической жизни, а политик федеральной, а, пожалуй, и международной известности. Какие бы решения суд не вынес в дальнейшем, общественный резонанс неизбежен.

Сам Шлосберг*, как известно, допускал такое развитие событий. Объяснял это острым конфликтом с региональным руководством. Не будем заниматься домыслами, посмотрим, что, на данный момент, имеем в сухом остатке.

Ясно то, что Лев Шлосберг* на время выведен из политической жизни. Домашний арест как мера пресечения подразумевает запрет пользоваться интернетом, а также устройствами, которые позволяют получить к нему доступ, т. е. смартфоном, планшетом, ноутбуком и т. д., вплоть до фитнес-браслетов. Обрубив ему доступ во всемирную паутину, лишив права писать в соцсети и коммуницировать с «внешним миром», суд (по инициативе следствия), де-факто, приостанавливает минимум на 2 месяца его активную публичную деятельность.

Лев Маркович*, кроме того, классический трибун, представить почти вымершего класса политиков мессианского типа — ему, для реализации политического замысла, необходимо проповедовать городу и миру. Без этой опции он все равно, что автомобиль без бензина.

Прекрасно понимает это и Система. В этом случае она, на удивление, обошлась без «кувалды и топора», не стала сажать публичного политика в СИЗО, отработала малоинвазивно, воздействовала на главные болевые точки оппонента. Трибуна лишили трибуны — его главного и, возможно, единственного оружия. Для Льва Шлосберга* такой исход, быть может, хуже эмиграции, к которой его, несомненно, подталкивали и которую он все эти годы отрицал принципиально.

Ближайшие 2 месяца Лев* проведет, по сути, в «клетке» — дома, но, фактически, в полной социальной изоляции. Суд запретил свободу перемещения, без разрешения следователя ему нельзя покидать жилище. Запрещено использовать средства связи и интернет. По телефону можно говорить только со следователем и защитником, разрешаются вызовы скорой помощи по телефону 112. Жестко. Но, как мы прекрасно понимаем, могло быть и жестче.

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Реакция на ситуацию оказалась предсказуемой. Идейные противники Шлосберга*, в т.ч. лидеры региональных отделений партий, линию власти поддерживают, считая экс-лидера псковского «Яблока» не просто политическим оппонентом, но и, в некотором роде, «врагом народа».

Не особо скрывают радость госпропагандисты, припоминают богатую историю общения Льва* с западными политиками и общественными деятелями, потирают руки, довольные тем, что одного из самых известных оппозиционеров России лишили, на какое-то время, публичной активности. Злорадствуют и релоканты, которых Шлосберг* жестко критиковал за антироссийскую пропаганду, призывы к войне с Россией, назвав их «партией чужой крови», а те в ответ организовали в его отношении самую настоящую травлю.

Вот такой парадокс. Лев Шлосберг* — один из немногих, кто, будучи в оппозиции, никогда не занимал проукраинскую позицию, выступал за мир и переговоры, жестко критиковал не только российское руководство, но и страны Запада, провоцирующие антироссийскую истерию и продолжение российско-украинского конфликта — в итоге оказался в политическом смысле «белой вороной», стал врагом для обеих сторон баррикад. Для политэмиграции превратился в одного из главных врагов, и наша Система его не реабилитировала, несмотря на умеренные и осторожные комментарии в последнее время. Как верно сказал политолог Александр Кынев, такое время — люди со своей позицией не нужны ни здесь ни там, нужны лишь солдатики пропаганды.

Константин Калиниченко

* Минюстом РФ признан иностранным агентом