Общество

Александр Котов о «деле Льва Шлосберга*»: Суд разберется

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заявил, что закон об иноагентах полностью соответствует текущему времени, и в деле заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* должен разбираться суд. Об этом он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне известна статья, по которой Льву Шлосбергу* предьявлено обвинение. Иноагентов я не поддерживаю, отношусь к ним крайне отрицательно. Считаю, что закон об иноагентах полностью соответствует текущему времени. Государство должно реагировать на попытки иностранного вмешательства. В ряде стран есть негативные последствия такого вмешательства вплоть до государственного переворота», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что с материалами дела не знаком.

«Мне сложно говорить о последствиях. Я рассчитываю, что суд разберется в том, какое обвинение предъявлено Шлосбергу*, и примет правильное решение в отношении ограничений», - добавил Александр Котов.

Напомним, заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* проходит в Псковском городском суде 11 июня. Поддержать политика приехал председатель партии Николай Рыбаков, а также соратники из регионального отделения «Яблока». Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации армии». Поводом стало видео дебатов Шлосберга* с историком Юрием Пивоваровым*. Во время дебатов Шлосберг* отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня.

* Минюстом РФ признаны иностранными агентами