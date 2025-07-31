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Реплика Константина Калиниченко: Почему в городе «лесоповал»?

В ближайшие дни в Пскове снова будет хорошо слышен визг бензопил и стук топоров. Обычно подобное начало вызывало тревогу и социально-сетевое озлобление в массах. Как же — опять под шумок устраивают городской лесоповал, во славу культа древофобии, которому поклонялось ни одно поколение псковских чиновников.

Но в этот раз все с точностью наоборот. Объективно говоря, после того, как история закончится, нужно будет сказать городским властям искреннее «спасибо».

Фото: Борис Елкин, глава Пскова

Сама по себе вырубка деревьев в городе — зрелище неприятное и огорчительное. Особенно если ты жил в этом квартале 30 лет, и к каждому «дубу-колдуну» относишься как к старому доброму соседу. Но давайте отбросим эмоции и трезво посмотрим на вещи. Деревьям свойственно умирать. Мертвое дерево — это не символ стабильности, а эстетическое уродство и реальная угроза. Человеку, автомобилю, иногда зданию. Неизлечимо больные корни, насквозь сгнившие стволы, дупла, в которых удобно может разместиться пара-тройка совушек — все это нужно убирать из пределов городской черты.

Это, в общем, рутина — все имеет свой срок, всему свое время. Просто так сложилось в Пскове, что утилизация деревьев выполнялась в режиме партизанского налета: без каких-либо объяснений, без обратной связи, что называется, без объявления войны. Граждане утром выходили во двор и встречали там неаккуратно складированные деревянные чурки, еще вечером бывшие вполне себе деревьями. Зеленый труп — безымянный, без прощания.

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Теперь, надо надеяться, все иначе. Глава города Борис Елкин вышел на связь заранее. В своем телеграм-канале анонсировал спил деревьев на ул. Некрасова. Все четко изложил, пояснил, аргументировал — с пруфами и фото. Что важно, дал горожанам не просто информацию, а четко расписал «правила лесоповала». Что будут пилить, почему, и что будет вместо. Именно таким должен быть диалог власти и граждан.

Заметьте, новость о спиле деревьев есть, а волны народного гнева нет. Потому что все, повторюсь, изложено градоначальником логично и аргументированно. Деревья, подлежащие топору, действительно мертвые, они и выглядят соответствующим образом.

У кого-то, скорее всего, возникли вопросы к формату предложенного озеленения. К сожалению, не получится засадить ул. Некрасова деревьями в количестве, которое там сегодня. Но вины городских властей тут нет. Увы, таковы существующие строительные нормы, принятые Минстроем РФ. Вряд ли эти нормы кому-то понравятся, но следовать им приходится. Например, деревья не могут расти ближе 5 метров от зданий и 2 метров от проезжей части. Ул. Некрасова себе хорошо представляете? С таким законом там вообще не должно быть деревьев. И это еще не все ограничения, с полным перечнем правил существования зеленых насаждений рекомендую ознакомиться в прилагаемой таблице. Мне кажется, если им следовать императивно, деревьев в городе вообще не останется. Впрочем это — тема отдельного разговора.

Для нас важно другое: чиновники учли критику, наметился диалог власти и общества по актуальной и доселе болезненной проблеме. Будем надеяться, что впредь в городе будет действовать формула: не «пилим и валим», а «объясняем и только потом пилим». Потому что доверие — оно как дерево. Долго растет. А вот уронить — секунда.

Константин Калиниченко