Реплика Константина Калиниченко: Хотите, как в Японии?

Пока мы тут годами ведем кащенитский спор, можно ли цифровать урны для голосования и подвозить наблюдателей на такси, в Японии зашли с козырей. «Рисовые» политтехнологи испытывают те же сложности, что и их российские коллеги. Падение явки, скучные и безликие партии, похожие одна на другую, как две бутылки сакэ. И, конечно, стареющие политиканы, никак не желающие покидать партийное кресло — даже политический маразм порой не способен выгнать героя забытых сражений на заслуженный отдых.

Японцы не на словах, а на деле чтут традиции и веками сложенные ценности. Тотальное уважение к старшим — сильная и методически правильная вещь. Но есть в ней очевидный изъян: если «ветеран космоса» не желает давать дорогу молодым, ему ведь даже не возразить.

Эту проблему в стране восходящего солнца решили по-самурайски радикально: при очередной смене вождя по естественным причинам во главе партии поставили искусственный интеллект. Сменили, так сказать, не лицо, а прошивку. Политический апгрейд, без багов и зависаний. Пока в одной партии, но практика вызвала бурное одобрение, особенно среди молодых японцев. Так что тиражирование и масштабирование более чем возможны. Не лишним будет вспомнить, что неделю назад в Албании на пост министра назначили нейросеть.

Да бог с ней, с Японией. Такая инсталляция искусственного интеллекта — идеальный прототип для российской политической системы, особенно для оппозиционных партий, страдающих не только от кризиса идей, но и от старения бессменных генсеков. Смотрите сами.

Во-первых, «живые» партийные лидеры порядком утомили. Харизма престарелых вождей на минималках, интриги зато на максимуме. Интриги смехотворные, напоминают суету в богадельне по поводу того, чья койка будет у окна. Но зачем месяцы аппаратных игрищ с острым запахом тлена, если можно взять и поменять интерфейс — и никаких истерик в кадровом отделе.

Во-вторых, партийные лидеры, объективно говоря, нередко несут дичь. Некоторые, видимо, по психофизиологическим причинам. По тому, как дела обстоят сейчас, остается только ждать, когда бессменные руководители партий мутируют до версии «Брежнев 2.0» и начнутся бесконечные «сиськимасиськи» с кафедры Госдумы. ИИ раз и навсегда решает проблему риска политической деменции — партийный вождь будет вечно молодой.

В-третьих, удобно. Не надо «выбирать». Согласитесь, довольно нелепо выглядят выборы того, кого согласовали и все равно назначат. Понадобилась смена курса — подкатили апдейт. Гражданам в мессенджер прилетает: «Лидер КПРФ обновился до версии 4.28.1». «Вышло обновление лидера «Справедливой России», установите его до 00:00 20 сентября». «Патчи версии 12.09EXT устраняют баги версии 12.08UPG лидера «Яблока»». Никаких тебе партбюро, коалиций — только беспристрастный changelog.

Наконец, традиция несменяемости. Чего греха таить, эта традиция незаметно превратилась в нашу духовно-нравственную ценность. Ну, значит, народу так комфортнее. Но физическая смерть — слабое место любой вертикали. А тут тебе — вечный, несменяемый, совершенно бессмертный лидер. Стареет только дата сборки, а первая версия становится музейной реликвией, к которой водят прикоснуться школьников на экскурсии.

Мне тут критики метода подсказывают, что не все так гладенько, апдейт иной раз не хочет устанавливаться на поголовно все девайсы. Не вижу проблемы — для начала применяем принудительную перезагрузку. Если не помогает, откатываемся к базовым настройкам. Дальше мысль развивать не буду: можно случайно зайти на запретную территорию. Каждый додумает сам.

