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Национальная гордость вместо иммунитета

Начавшаяся в России 18 января массовая вакцинация вызывает некоторое недоумение. Массовость мероприятия сомнительна. В Псковскую область пока поступило три тысячи доз вакцины. Для экономии драгоценной жидкости власти принимают помощь церкви в выявлении тех, у кого уже есть антитела - вот уж воистину, чудны дела твои. В это же время за границу летят борты, доверху наполненные препаратом.

В Аргентину привезли 300 тысяч доз российской вакцины. А потом еще столько же. Так в далекой жаркой стране началась массовая вакцинация. Поставками занимается Российский фонд прямых инвестиций, где заверяли, что экспортные образцы будут производиться за пределами России, зарубежные поставки не будут угрожать внутреннему рынку. Бодрые реляции звучали в ноябре, однако в январе самолеты в Аргентину полетели прямехонько из Москвы. То есть это та вакцина, которую недополучил внутренний рынок.

В Псковской области размытые данные о том, сколько все-таки доз поступило в регион. В середине декабря официальные источники писали о поступивших в область 742 дозах (все цифры можно делить на два, так как одному человеку ставят два укола с интервалом в три недели). В январе звучала цифра в 3000 доз. Привитых при этом на 15 января было 208 человек. До конца февраля регион ждет 28 тысяч доз, но это новости из будущего. А в настоящем наша вакцина улетела в Аргентину. Международный престиж оказался важнее.

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Официальный telegram-канал Псковской области сообщает, что «заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран». Псковичам в отсутствие ампул остается разве что национальная гордость.

Об интересе к вакцинации среди жителей Псковской области говорит такой факт. На днях стало известно, что в регионе израсходованы на 100% запасы вакцины от гриппа. Привиты 326 859 человек, то есть больше половины населения области. Не ошибусь, если назову это число беспрецедентным. Раз нет вакцины от коронавируса, хоть какую-то защиту получить надо, вероятно, так рассуждали сходившие на укол.

На этом фоне появилась любопытная новость. Митрополит Тихон (Шевкунов) передал администрации области 15 тысяч экспресс-тестов на определение антител. Использовать их будут для воспитанников детских домов, постояльцев домов престарелых и персонала этих учреждений. Церкви большое спасибо за деятельное участие в жизни общества. Однако такая помощь - тоже своего рода экспресс-тест. Результаты его неутешительные. Тест показал: официальная система здравоохранения самостоятельно не справляется с выявлением антител, а вакцины не хватает остро. Ну еще бы ее хватало с такими-то цифрами. Именно поэтому потребовалось протестировать находящихся на социальном попечении, чтобы отсеять тех, у кого и так уже антитела.

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Вернемся на международную сцену, где для нас есть пара важных моментов. Еще в начале пандемии стало понятно, что происходящее вокруг изобретаемой вакцины будет носить яркий политический окрас. Далекого от геополитики псковича тут могут затронуть две вещи. Обе связаны с предстоящим отпуском-2021.

Во-первых, поездки на Запад, в том числе, в нашу «домашнюю Европу» - балтийские страны. В Евросоюзе «Спутник V» не в чести, желание закупить вакцину выразила пока только Венгрия. Да и то, обещать - не значит жениться, громкие декларации могут оказаться не более, чем элементом торга с более сильными соседями. Если начнут приоткрывать понемногу границы, будут ли считаться привитые отечественной вакциной россияне полноценными и достойными прогулок по штрассе и бульварам?

Правдой жизни может оказаться ирония коллеги Донецкого. Он сравнил паспорта вакцинированных, которые вводит ряд регионов, со звездой Давида, которую вынуждены были носить евреи на оккупированных территориях. Как бы нам всем завтра не ощутить прелесть статуса людей второго сорта.

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Во-вторых, есть опасность накрытия медным тазом отдыха в Турции. Там делают ставку на китайскую вакцину, закупили 50 млн доз. Той же вакциной уже пользуются в Бразилии, откуда приходят тревожные вести о всего лишь 50%-ой эффективности препарата. У нас с турками есть болевые точки пересечения интересов, то же Закавказье. Сейчас в Карабахе поутихло, но сложно предугадать, как повернутся события к началу курортного сезона. Если отношения между Москвой и Анкарой накалятся, низкая эффективность использованной в Турции вакцины может стать поводом не пускать туда российских граждан под предлогом заботы.

Иммунизация стала элементом не только внешней политики, но и внутренней. Как в советское время столицы лучше обеспечивали колбасой, так теперь вакциной. Москва начала процесс первой в декабре, никаких трудностей до сих не испытывает. Укололся, и пошел. В Псковской области нужно вставать в очередь. Соцучреждения и система образования - по спискам, остальные, как появятся свободные ампулы.

До «рядовых граждан» вакцина доберется нескоро. Активно прививают столицу, а регионам достаются крохи, поделить которые очень непросто. Приятель рассказывал, что после слов «массовая вакцинация» кинулся к знакомому медику: «Запиши!» Тот только махнул рукой и призвал успокоиться. Записать-то можно, но пока вакцины в регионе нет, приятель мой с вероятностью в 99% получит отвод от прививки, найдут какие-нибудь противопоказания.

Тех, кто вакцину все-таки получит, ждет еще одно испытание. Избавиться от ненавистной маски не получится. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал привитых не снимать маски. Мол, и с антителами можно стать переносчиком, если произойдет контакт с зараженным.

«Нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны», - обосновал Михаил Мурашко.

Первый человек в Псковской области умер от коронавируса в конце марта прошлого года. К настоящему времени жертв инфекции только официально 115 человек. Очень хочется к скорбной годовщине получить уверенность в том, что мы справились. Пока до этого очень далеко.

Юлия Магера