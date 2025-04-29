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Проклятые вопросы псковской жизни

С наступлением весны вновь оголились застарелые проблемы Пскова. Две из них имеют прямое отношение к животному миру: лошадницы в Детском парке и собачьи отходы во дворах. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке объясняет, почему городу не получается решить вековечные вопросы.

Мы все пытаемся решить проблемы планетарного масштаба. Спросите любого, и каждый вам скажет, что нужно делать, чтобы в мире воцарился порядок. Но этот-то самый порядок все никак не навести у себя дома. Героиня фильма «Москва слезам не верит» утверждала: чтобы научиться руководить целым заводом, нужно для начала суметь построить трех работников. В нашем случае, чтобы добиться мировой гармонии, не худо бы начать с малых дел, из которых по большей части состоит бытие.

Перейдем от философских категорий к вещам самым практическим. Оглянемся по сторонам и увидим, как мелкие заботы, если их годами не решать, превращаются в крупные проблемы.

Наступившей весной они «вдруг» вновь являют себя, «как из-под земли выскакивает убийца в переулке». Привет, давно не виделись.

Такие проблемы — что-то вроде лужи у въезда на Ольгинский мост. Уж сколько там чинили дорогу, а лужа все на месте. Как пройдет дождь посильнее, так водители окатывают из нее пешеходов. Совестливые шоферы, знакомые с «достопримечательностью», сбрасывают в этом месте скорость. Остальные едут так – надо же ехать. Последний ремонт моста чуть снял остроту проблемы, теперь после осадков лужа задерживается не на несколько дней, а на несколько часов, вода уходит быстрее. Но от этого не легче облитым пешеходам.

С наступлением весны в Детском и Финском парках Пскова, говоря языком сухого пресс-релиза, активизировались лошадницы. По-русски говоря, снова катают всех желающих на своих конях ретивых, распугивающих остальных отдыхающих. Серьезно, нельзя так просто взять и погулять по самым популярным паркам Пскова. Нужно оставаться начеку, приглядываясь, не летит ли тебе в лоб лошадиное копыто.

Попыткам отправить их куда-нибудь подальше, вроде парков в спальных микрорайонах, лошадницы успешно противостоят уже одиннадцать лет. В 2014 году администрация Пскова приняла постановление, разрешающее конные прогулки только в двух местах, в скверах на улице Западной и между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Лошадницы остались на привычных местах. В 2017 году они вновь привлекли пристальное внимание к себе самыми настоящими драками на хлыстах. Тогда представительницы конкурирующих конюшен не поделили территорию, а городские власти решили, что пора решительно выдворить гужевой транспорт из центра. Ага, конечно! Попытки увести долгогривых под уздцы до сих пор терпят фиаско. От проверяющих всадницы несколько раз буквально уносились галопом, нацепив детские новогодние маски для затруднения идентификации личностей. Тогда всерьез заговорили, а не возродить ли нам конную полицию. Но потом махнули на все конских хвостом. Так и осталось: непонятно кто, непонятно на каких животных катает малышей и взрослых, зашибает денежку и ни за что не отвечает. Два года назад лошадь лягнула девочку, сидящую на пони, так сильно, что пришлось вызывать «скорую», а одна из лошадниц за этот инцидент получила полтора года условно.

И вот прошлым летом аж в городские правила благоустройства внесли пункт, запрещающий верховым животным появляться в парках, скверах, на пешеходных зонах, площадях, на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов. Для катания твердо и четко определили те же самые два сквера.

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И чего? И ничего. «Год прошел, как сон пустой», все по-прежнему на своих местах. В этом каждый может убедиться, пройдясь в выходной день по Детскому парку. На глазах всего города прямо в его центре открыто происходит нарушение закона.

В тех же правилах давным-давно записано, что собачкам на улицах гадить ни-ни – только на специально отведенных площадках. Проблема в том, что площадки эти находятся у рогатого на куличиках.

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Места для выгула разбросаны по окраинам, а собачки живут в семьях по всему городу. Наивно было бы думать, что, записав на бумаге обязанность по выгулу в строго установленных местах, именно это мы и получим. Ничего подобного. «Гадили, гадим и будем гадить», - дружно ответили граждане, использовав эту бумагу не по прямому назначению.

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Люди делают так, как им удобно, это непреложное правило. Пока что у нас научились асфальтировать народные «козьи тропы». По ним все равно будут ходить, так чего ж грязь разводить. Но придвинуть инфраструктуру и нормативную базу поближе к реальности и к хозяевам домашних питомцев все еще не догадались.

Даже самый ответственный собаковод не поедет через половину города ради выгула любимца, а поведет его по соседним дворам. У тех немногих, кто захватит с собой пакетик для оперативной ликвидации последствий прогулки, возникнет проблема посерьезнее. Конечно, все выбрасывают мешочки с содержимым в ближайшую урну, но вообще-то так делать нельзя. Собачьи биологические отходы имеют повышенный класс опасности, они должны быть утилизированы отдельно от бытового мусора. Памятна история 2019 года, когда депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева установила на своем завеличенском округе специальные урны. Они быстро оказались переполнены, то есть люди вообще-то готовы соблюдать правила, если все организовать удобно. Но! Емкости никто не стал опорожнять. Причина как раз в их «классовости». Утилизация требует отдельных денег, управляющие компании заявили, что возьмутся администрировать процесс, если жильцы решат его оплачивать. Итогом стал демонтаж урн.

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В те же правила благоустройства в конце прошлого года внесли требование к владельцам собак убирать за питомцами. Но не пояснили, куда девать отходы. Как там у нас там движется «экологическая реформа» с упорядочиванием утилизации всякого разного? Пока что в Псковской области, как и много где в стране, пришлось менять «мусорного» регоператора – это все, на данный момент, итоги реформы. То есть выполняя требование одного документа, убирая за своей собакой, ее владелец тут же нарушает экологическое законодательство, потому что неминуемо отнесет убранное к ближайшей урне – других условий ему не создали.

И в случае с лошадницами, и в случае с собаками дело осложняется тем, что контроль за соблюдением местной нормативной базы – не дело полиции. Нарушение правил благоустройства влечет штраф всего-то в несколько тысяч рублей по областному закону «Об административных правонарушениях». И фиксировать нарушение должны, например, сотрудники контрольного управления городской администрации. Даже если эти несколько человек решат полностью посвятить себя животному миру, задвинув остальную работу, в мире людей ничегошеньки у них со штрафами не получится.

Лошадницы могут даже не пускаться галопом наутек, а просто развернуться и удалиться вразвалочку. Как и собаководы. Потому что проверять у людей документы может полиция, но нарушаемые статьи – не ее. А чиновники не имеют права требовать предъявить паспорт. И на кого штраф выписывать?

Конечно, в каждом конкретном случае можно сильно напрячься и установить личность владельца, но выхлоп будет слабо коррелировать с затраченными усилиями. Глобально это ни одну, ни вторую проблему не решит. А с обязательным чипированием домашних животных, которое помогло бы в идентификации, федеральный законодатель все тянет кота за хвост, своей нерешительностью превращая серьезное дело в анекдот.

Вот и получается, мы вас как бы ловим, а вы как бы убегаете. Лужа у Ольгинского моста – на месте. Лошади и лошадницы – на месте. Собачьи отходы во дворах – на месте. Так мы и живем. В документах формальности соблюдены, а на практике все спокойно остаются на своих местах.

Юлия Магера