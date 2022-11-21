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Подкрался незаметно

Недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что признаков окончания кризиса пока не видно. Однако он призвал россиян не расстраиваться и поискать неочевидные плюсы в сложившейся ситуации. Банковский деятель уверен, что в последние годы жизнь стала намного интереснее. Поспорить с этим сложно — жить мы стали если не лучше, то в каком-то смысле «веселее».

Российская и мировая экономика снова переживают непростые времена. Порой возникает дежавю — в XXI веке кризис кризисом погоняет. В 2008 году Россия страдала от резкого оттока капитала в другие страны, в том числе в США. Упали цены на нефть и металлы, которые составляли большую часть российского ВВП. Тогда государству пришлось учиться работать в ситуации форс-мажора, впервые был реализован впечатляющий список мер поддержки бизнеса и банковской сферы. В итоге спад экономики прошёл для россиян относительно безболезненно.

Спустя 6 лет стоимость нефти опять резко снизилась, и зависимость России от экспорта энергоресурсов в очередной раз сыграла злую шутку. Кризис усугубили санкции в отношении РФ на фоне присоединения Крыма. 2014-й год запомнился обесцениванием рубля почти в два раза, беспрецедентным повышением ключевой ставки, ограничением выхода российских компаний на западные рынки. Государство снова пришло на помощь бизнесу, ввело продовольственное эмбарго, чтобы увеличить показатели производства отечественных продуктов. Только цены на них тоже выросли, а доходы населения при этом упали.

В 2020-м экономику России и всего мира настиг новый удар, еще более сильный. Из-за пандемии коронавируса деловая активность практически полностью остановилась, цены на нефть (никогда такого не было, и вот опять) рухнули, спрос на экспорт упал, как и российский ВВП. Тогда эксперты говорили о рекордном сокращении реальных доходов россиян, росте безработицы.

Это очевидно и без аналитиков: многие производства встали, люди остались без работы и стабильного заработка. К тому же, их заперли дома, что не способствовало улучшению настроения и оптимистичным прогнозам на будущее.

Правительству стоило больших усилий снизить потери бизнеса и сохранить хотя бы часть рабочих мест. В 2021 году ситуация улучшилась, пострадавшие во время пандемии отрасли экономики приступили к восстановлению. А люди научились находить альтернативные виды заработка — многие окончательно перешли на удалённый формат работы или же пересмотрели сферу деятельности. В сентябре прошлого года президент заявил, что экономика России полностью восстановилась после спада.

Но не успела она оправиться от последствий пандемии, как случился новый кризис, связанный с событиями февраля 2022-го года. Всё началось с резкого ослабления рубля, новых санкций и падения всех экономических показателей. Временный запрет на покупку валюты, уход множества иностранных компаний с российского рынка, исчезновение привычных товаров, закрытие границ и резкий скачок цен не могли не сказаться на жизни каждого россиянина.

В настоящее время о завершении кризиса говорить не приходится. Федеральные структуры предрекают сложный 2023-й год, но озвучивают робкую надежду на стабилизацию ситуации. Продолжается разработка и реализация мер государственной поддержки, предпринимаются попытки переориентации экспорта, укрепления рубля и сохранения стабильности на рынке труда. Но кардинальных изменений для граждан и экономики в целом не предвидится.

«У меня спросили, видим ли мы какие-то признаки конца кризиса. Я сказал, что не видно, по одной простой причине - конец всегда приходит незаметно», - сказал Герман Греф в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

В схожем ключе ранее высказалась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. На вопрос о том, достигла ли Россия дна, она отметила, что не любит искать дно. Глава Центробанка признала, что геополитическая и экономическая ситуация в мире обостряется, в связи с чем нужно рассматривать не только базовый, достаточно оптимистичный сценарий, но и варианты худшего развития событий.

Греф же предложил сосредоточиться на проблемах самых незащищённых категорий - детей, стариков и малообеспеченных людей. А для тех, кто не попал в этот список, «происходящее может стать огромным подарком». Банкир уверен, что именно сейчас у населения должна появиться мотивация жить, работать, творить и думать. «Жизнь стала более яркой, красочной и интересной. Похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной», - считает он.

Невольно вспоминается распространённый вариант фразы, произнесённой Сталиным 17 ноября 1935 года на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». Кстати, некоторые отмечали ироничность этих слов, озвученных накануне пика массовых репрессий конца 1930-х годов.

То ли Греф - мастер сарказма, то ли намекает, что могло или может быть еще хуже. Его слова о том, что жизнь стала более яркой и красочной звучат до неприличия цинично. Интереснее стало лишь с той точки зрения, что действительность порой напоминает хоррор или кадры из «Левиафана». Ещё бы, не каждому посчастливится стать героем блокбастера — а нас всех удостоили этой чести.

Конечно же, определенные плюсы любых кризисных явлений существуют. Сейчас можно говорить о небывалых возможностях для российского бизнеса, о новом витке программы импортозамещения и снижении зависимости страны от экспорта на Запад, о поиске новых рынков. Компании учатся управлять рисками, самые успешные повышают конкурентоспособность. Параллельно убыточные производства уступают место наиболее перспективным.

А населению остаётся только наблюдать за этим со стороны, еще туже затянуть дырявые пояса и задуматься о традиционных ценностях, о приоритете духовного над материальным.

Безусловно, этот и предыдущий кризисы показали, как важно действовать сплочённо, проявлять ответственность и сострадание, уделять больше времени своим близким. Возвращение к семейным ценностям — это прекрасно, но вряд ли поможет тем, кто потерял работу, кому сократили зарплату, кому стало нечем кормить детей.

Да и кто из нас готов полностью отказаться от материальных благ и вести аскетичный образ жизни? В сложившейся ситуации приходится на чём-то экономить, отказываться от путешествий и развлечений в пользу покупки привычных вещей и продуктов, оплаты жилья и кредитов. Вероятно, в этом и заключается «творчество», в поиске выхода из безвыходных ситуаций?

Любой кризис больнее всего бьёт по тем, кто и так имеет невысокий достаток и с трудом сводит концы с концами. В случае ухудшения экономической ситуации такие люди вполне могут оказаться за чертой бедности, даже если раньше могли называть себя «средним классом». Немногие понимают, что экономика циклична и имеет свойство восстанавливаться. Для этого нужно быть финансово грамотным и уверенным в собственных силах. Но как сейчас быть уверенным в чём-либо? Как строить какие-либо планы на жизнь, если каждый день она преподносит новые сюрпризы, чаще всего неприятные? Зачем копить деньги, если есть риск, что они опять обесценятся? Эти вопросы уже перешли в разряд риторических, а большинство людей перестали планировать на долгий срок и начали жить сегодняшним днем.

Остались и те, кто верит в будущее, но не в светлое. «На случай войны», другой катастрофы или в ожидании роста цен панически настроенные граждане бегут скупать сахар, соль, гречку и туалетную бумагу. Это те же самые люди или их потомки, которые делали запасы во время предыдущих кризисов. Цены действительно растут - в том числе из-за ажиотажного спроса. А долгожданный черный день так и не наступает. Мешки с крупой и сахаром продолжают пылиться в кладовках.

Период кризиса - это всегда время неопределенности. Всё происходящее в стране и в мире от нас по большому счёту не зависит, повлиять мы на это не можем. Поэтому один из допустимых вариантов - вести себя так же, как те стахановцы. Аплодировать говорящим с трибун, петь «Интернационал», работать с энтузиазмом и верить, что это интересно и весело. Либо постараться адаптироваться в сложившихся условиях, жить в этом мире хаоса и конфликтов достойно и всегда оставаться человеком.

Ульяна Ловыгина