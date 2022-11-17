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Общество

Традиционные ценности: возможно ли законодательно обеспечить уважительное отношение детей к родителям?

17.11.2022 17:16|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему утверждения в России основ госполитики по сохранению традиционных духовных ценностей. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Владимир Путин 9 ноября своим указом утвердил основы госполитики по сохранению традиционных духовных ценностей в России. К ним он отнес, в частности, патриотизм, крепкую семью и приоритет духовного над материальным.

После этого комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил дополнить Семейный кодекс разделом про отношения родителей и детей. Инициаторы хотят добавить понятие «традиционные ценности», к которым можно отнести не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении», но и отношения родителей и детей.

Как пишут сенаторы, «родительско-детские отношения являются иерархическими, и в них авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение». По их мнению, власть авторитета, в отличие от принуждения, основана на добровольном подчинении. Это означает, что именно в семье в отношениях с родителями у ребенка формируется сначала привычка, а затем и ценностная поведенческая установка различать авторитет, считаться с ним, а также стремиться самому стать авторитетной личностью.

В чем проявляется авторитет? В первую очередь, это уважение со стороны других людей, которое не рождается само по себе: его надо заслужить. Люди признают чей-либо авторитет только тогда, когда видят проявление сильных качеств характера человека. Более того, пока «власть», то есть родительская сторона, вызывает хотя бы внутренний протест и желание ее саботировать – она не авторитетна и держится только принуждением или подкупом. А в случае с родительско-детскими отношениями никогда не бывает общих моделей поведения. Добиться уважения к родителям бывает сложно даже в благополучных семьях. А про асоциальные семьи и говорить нечего.

Изменится ли что-нибудь в отношениях детей и родителей в случае принятия закона? Возможно ли законодательно обеспечить уважительное отношение детей к родителям или для этого есть другие инструменты? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Президент обратил внимание на необходимость сохранения традиционных ценностей российского общества, в том числе семейных, объясняет член Совета Федерации России от исполнительного органа Псковской области Елена Бибикова. Поэтому сенаторы сейчас ведут работу над важным законопроектом.

«Мы над этим работаем. Работа ведется о совершенствовании Семейного кодекса. Это, конечно, не секрет. Группа работает под началом члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Мизулиной. Она работает именно над вопросами укрепления семейных ценностей и традиций. То есть над тем, что испокон веков присуще нашему российскому народу».

Уважение детей к родителям не обеспечивается каким-либо законом, уверена депутат Псковской городской Думы и доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Даже без предложенных поправок в российских семьях существует такая традиционная ценность, как уважительное отношение детей к родителям.

«Сам по себе закон не формирует уважение. Уважение к родителям действительно формируют семейные традиции, традиции в стране и уважение, которые существуют в самой семье. Если оно есть, то уважение и детей к родителям, и родителей к детям там будет. Боюсь, что такой закон в этом смысле может просто играть функцию некой палки, которая будет пытаться наказать тех, кто не следует этой букве закона. Без всякого разного рода подобных положений, тем более в Семейном кодексе, уважение детей к родителям существовало и является достаточно традиционным для Российской Федерации. В этом смысле меня больше пугает понятие "традиционных ценностей", потому что очень широко на сегодняшний день и очень своеобразно это явление трактуется. К традиционным ценностям достаточно отстраненно относятся и те, о которых мы только что говорили, например, уважение. А те, которые тоже являются традиционными, имеют большое число сторонников и не несут негативную окраску, почему-то не относят. В связи с этим всегда существует опасность, что эти некие ценности просто-напросто будут признаваться как неправомерные».

На взгляд депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, поправки в Кодекс создадут стимул для того, чтобы люди придерживались традиционных ценностей, особенно семейных. У многих россиян издавна сложилось уважение к старшим внутри семей, но, видимо, сейчас это качество ушло на второй план.

«У нас уважение к родителям идет издавна. Я помню, как у нас в семье к бабушке мы обращались только на "вы" и мама на "вы". То есть это у нас идет с примером из поколения в поколение. Поэтому сейчас, наверное, это необходимо, потому что в какой-то период немножко где-то что-то потерялось. Нужно просто показать таким законом еще раз, что это надо».

Закон выглядит бессмысленно, потому что непонятно, каким образом он будет реализован, утверждает многодетная мама Ульяна Михайлова. В Семейном кодексе уже есть механизмы, которые регулируют отношения детей и родителей, чтобы они выполняли свои обязательства друг перед другом.

«Исходя из смысла, для чего пишем законы, мы должны задавать вопросы: что они должны нести содержательно, какие механизмы должны быть, чтобы обеспечивать ту или иную норму права? Но мы все, даже обыватель-профессионал, понимаем, что нормы права и поправки в закон должны быть четкие, однозначные, реальные, в исполнении обеспечены, да и востребованы. Вот вы сейчас говорите о некой инициативе, которая, по мнению законодателя, должна обеспечить уважение, прописывать иерархию. Я извиняюсь, но сама в глаза эту поправку не видела. Но сказать как, например, жена, дочь, мама я могу. Моя большая семья с ярко выраженными патриархальными устоями имеет большое количество близких родственников. И вот с точки зрения члена такой большой семьи, мне опять же непонятно, для чего рождена такая законодательная инициатива, что она должна обеспечить, а главное - как. Если исходить из ваших слов, "обеспечить уважение", если это действительно так и это является целью, то это абсурд. У нас создавались подобные механизмы, которые обеспечивали через Семейный кодекс, например, воспитание старшего поколения, младшего поколения, содержание детей родителей, бабушек, дедушек, друг друга, когда они остаются без возможности работать, когда они были добросовестными членами семьи и выполняли обязательства перед своими детьми, и наоборот, дети перед родителями. Вот это механизмы внятные и они, на мой взгляд, по состоянию на сегодня, прописаны».

По словам семейного психолога Сергея Калинина, полезность предложенных поправок в Семейный кодекс будет зависеть от того, какой смысл в них будет вложен. На его взгляд, государству гораздо важнее заботиться о благополучии семьи, чем закреплять за родителями законодательно и так очевидный авторитет.

«Идея достаточно странная. Во-первых, не очень понятно, что такое "традиционные ценности", потому что Россия - многонациональная страна. Понятно, что ценности, даже если, например, брать в разрезе национальной какой-то идентичности, они могут достаточно сильно различаться. Традиционность может быть весьма разной. Я думаю, что любой социолог это подтвердит. Поэтому кто и каким образом будет это определять - очень большой вопрос. Второй момент, мы, люди, биологические существа, мы произошли от обезьян, если верить дарвинизму современному. Мы биологически являемся иерархическими и социальными существами. Поэтому говорить об авторитете отца, матери, об авторитете обоих родителей - это у нас присутствует на уровне инстинкта. Необходимость прописывать это законодательно, на мой взгляд, какое-то масло масляное. Не очень понятно, зачем это нужно. Может быть, на мой взгляд семейного психолога, наверное, более приоритетным со стороны государства должна быть забота не столько об закрепление некоего авторитета, чтобы это ни значило, сколько забота о благополучии семьи как таковой, включая и отца, и мать, и чтобы оба обладали достаточным авторитетом, чтобы там были достаточно здоровые какие-то партнерские, благополучные отношения, чтобы ребенок рос в любви, чтобы семья не только строго придерживалась неких непонятных "традиционных ценностей", но имела возможность вырабатывать какие-то свои собственные ценности, и чтобы государство тоже как-то защищало эти ценности, поддерживая целостность семьи. Не очень пока понятно, что содержательно вкладывается в эту самую инициативу. По факту, либо это может получиться инструмент поддержки при помощи семьи, либо это может получиться какой-то инструмент контроля государства над институтом семьи. Но, опять таки, тоже не очень понятно, с какими последствиями».

Авторитет и уважение должны стоять на одной чаше весов. Там, где нет близких отношений, никогда не будет уважения. Авторитетность родителей складывается из их взаимоотношений, норм поведения с родными, близкими, окружающими, а в особенности в семейном кругу. Поэтому внимание следует обращать на создание благополучного фона в семье, быть примером взаимоуважения для своих детей.

Если же родитель будет вести себя неподобающе, или проявлять агрессию к своему ребенку, но требовать послушания, только потому, что в Семейном кодексе прописано, что «родительско-детские отношения являются иерархическими», это вряд ли повысит его авторитет в глазах ребенка.

Анастасия Сливинская

Теги: #семья #Дневной дозор #традиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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