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Часики тикают

Рождаемость в России неуклонно сокращается многие годы. Несмотря на введение всё новых мер поддержки для семей с детьми и беременных женщин, страна всё глубже проваливается в демографическую яму. Поэтому власти решили спросить у народа: чего вам ещё не хватает, чтобы наконец-то начать «делать» детей.

Сомнительные меры

На портале госуслуг появился опрос по теме мер, которые могли бы поспособствовать решению завести ребёнка. Россиянам предложили озвучить своё мнение по поводу уже существующей системы стимулирования рождаемости, а также оценить потенциальные нововведения в этой сфере.

В настоящее время для родителей предусмотрены меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. Самая существенная из них — материнский капитал, который теперь выдают и на первого ребёнка. Кроме того, молодые семьи могут рассчитывать на льготную ипотеку.

На этом из масштабного всё. Да, существуют всевозможные пособия, только большая часть предназначена исключительно для нуждающихся семей, либо для многодетных. К примеру, универсальное пособие, которое введут с 2023 года, будет назначаться беременным и семьям с низкими доходами. Те, чей доход выше порога нуждаемости, снова остаются за бортом. Видимо, власть имущие считают, что такого бюджета достаточно для обзаведения потомством. А если после рождения детей финансовое положение ухудшится (а это, вполне вероятно, произойдёт) - милости просим за пособием от государства.

Авторы опроса полагают, что демографическую ситуацию могли бы улучшить новые меры поддержки. В списке значатся увязка размера пенсии с количеством детей, гибкий отпуск по уходу за ребенком до 7 лет с возможностью брать его частями, гарантированный отпуск отцам, увеличение размера пособия для работающих матерей. Неужели не заманчиво?

Нет. Очень сомневаюсь, что мера поддержки, предполагающая сочетание родительства и работы, сможет положительно повлиять на ситуацию. В России сложилась практика, что женщины рано возвращаются к работе после рождения детей. Это отчасти полезно для семейных доходов, но по факту вредно для ребёнка и семьи в целом. Как говорит один известный психолог: «Работающая женщина — горе в семье».

Также в список потенциальных мер попали понижение ставок по ипотеке и кредитные каникулы, государственное комфортное жилье с льготной оплатой аренды. С одной стороны, это хорошо, тем более, почти половина семей в России не имеют возможности оформить ипотеку. Однако долгосрочные кредитные обязательства могут стать сдерживающим фактором в рождаемости. Если все доходы уходят на оплату кредитов, семья вряд ли решится завести ребёнка.

Обычно все выше перечисленные преференции от государства не являются мотивом завести детей. Такие решения обычно принимаются по другим причинам. Как правило, пособия побуждают к действию тех, кто находится на социальном дне и видит в появлении ребёнка какую-то выгоду. Вспомним хотя бы истории с незаконным обналичиванием маткапитала.

Некогда хотеть рожать

«Нет такого, что ввели какую-то меру поддержки, и все пойдут рожать. Взаимосвязь сложная», - совершенно верно заметила сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

На рождаемость влияет огромное количество факторов, и меры поддержки занимают в этом списке далеко не первое место. В рамках опроса россиян спрашивают, сколько детей они хотели бы иметь, если бы не было «материальных, медицинских и иных ограничений», и что мешает завести ребенка прямо сейчас. Сами авторы исследования признают, что сейчас существует масса причин, чтобы отсрочить появление малыша или вовсе решить не заводить детей.

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По прогнозам Минтруда, рождаемость продолжит снижаться как минимум до 2024 года. Основными причинами в ведомстве называют сокращение численности женщин фертильного возраста, неопределенность на рынке труда. Я бы сюда добавила еще и общее снижение уровня жизни, падение реальных доходов и последствия внедрения идей равноправия.

Для улучшения и роста показателей рождаемости в России женщины должны хотеть рожать — озвучил прописную истину глава Минздрава России Михаил Мурашко. А когда им хотеть? Уже сейчас средний возраст рождения первого ребенка сдвинулся к 28-30 годам. И связано это зачастую с тем, что женщины нацелены на карьеру и зарабатывание денег. Семья и продолжение рода отодвинулись на второй план.

К слову, в российских регионах, где идеи феминизма не приветствуются, рождаемость сохраняется на довольно высоком уровне. В этом вопросе традиционный семейный уклад и религиозность играют не последнюю роль. Справедливости ради стоит отметить, что в таких субъектах существует много других проблем, но все они не демографического характера.

А на остальной территории страны ситуация следующая. Большинство женщин, которые находятся в фертильном возрасте, росли в 90-е. Они прекрасно помнят все тяготы и невзгоды детства.

Поколение перепуганных женщин, воспитанных перепуганными родителями, просто привыкло жить в страхе за своё будущее. «А вдруг он уйдёт?», «А вдруг он умрёт?» - думает среднестатистическая женщина и опасается рожать детей, не обеспечив собственное стабильное финансовое положение, не зависимое от мужчины.

Не стоило вмешиваться в репродуктивное поведение. Это сложная конструкция, и если повредить какую-то её часть, всё остальное тоже рушится. Женщины и мужчины получили равные права, и в результате забыли о своих ролях. Всё перемешалось, и природа решила: стоп, вы больше не подходите друг другу. А потом мы удивляемся, почему семь из десяти браков завершаются разводом, что тоже не может не отразиться на показателях рождаемости.

Безопасность и светлое будущее

Каждому из нас уже пора бы перестать претендовать на чужие роли и вспомнить о своих, которые сформировались за миллионы лет эволюции и естественного отбора. Очень важно понимать, кто должен быть лидером и добытчиком, а кто должен быть под защитой. Ведь вопрос безопасности сейчас важен как никогда.

«Рождаемость для цивилизованного человека, который мыслит головой, прежде всего, связана с безопасностью», - уверена многодетная мама Ульяна Михайлова. Полностью с ней соглашусь. Именно на этом вопросе следует сосредоточиться государству: гарантировать безопасную и стабильную жизнь граждан. Бесконечные «качели» и потрясения никоим образом не способствуют улучшению демографических показателей. Люди должны уверовать в своё светлое семейное будущее.

Пока что это практически нереально, и происходящие в мире события появлению уверенности в завтрашнем дне не способствуют. Смотришь по сторонам, и невольно задумываешься: а куда рожать-то? Что будет завтра с этим ребёнком? Чему его научат в школе? А что его ждёт во взрослой жизни?

Добавим сюда неуверенность в прочности семейных уз и в целом недоверие к противоположному полу, привитое родителями и обществом в целом. Одна моя подруга на вопрос о том, какая мера поддержки побудила бы её родить ребенка, сказала: «Если бы мужиков выдавали в МФЦ. Только не бюджетных, а таких, которые прокормят». Это тоже последствия равноправия: многие современные мужчины стали более походить на женщин. Что вполне объяснимо, ведь слабый пол стремится занять место сильного.

Авторы опроса на «Госуслугах» интересуются: по какой причине вы бы хотели завести детей? Один из вариантов ответа: «Родить и воспитать детей — долг каждого. Иначе наша страна/Земля вымрет». Мне кажется, доля разума в этом есть, и рано или поздно всё происходящее может привести к исчезновению человечества с лица земли. И тогда не понадобятся ни идеи равноправия, ни меры поддержки.

Ульяна Ловыгина