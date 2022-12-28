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И вот она, нарядная...

В Пскове в этом году небывалое количество новогодних фотозон. Горожане ежедневно выкладывают красочные снимки на фоне сверкающих инсталляций, радуются их обилию и появлению новых интересных локаций. А жители районов завистливо смотрят в сторону областного центра и ругают чиновников за «ёлки из 90-х», отсутствие фантазии и вкуса.

В райцентрах уже всё готово к встрече Нового года: ёлки установлены и украшены, закупленные в прошлом году инсталляции заняли прежние места. Новенькие святящиеся снеговики, подарки, гномы, кареты, арки и олени снова радуют жителей, в отличие от центральных ёлок.

Дело в том, что новогодние деревья в некоторых городах и посёлках Псковской области явно застряли в 90-х. Люди из райцентров пишут в соцсетях: «Такой безобразной ёлки в Локне еще не было», «В Себеже не лучше», «В Гдове такая же». И не забывают прикладывать фотографии.

Ёлка в Локне. Фото из соцсетей

Большинство снимков идентичны: красивое дерево («дистрофиков» без веток в этом году не замечено), на котором хаотично повешены гирлянды и игрушки, порой сделанные своими руками. Никаких светящихся снежинок, симметрично размещённых шаров и каплей, как на центральной ёлке Пскова, нет и в помине.

Пользователи очень критично отзываются о новогоднем убранстве и советуют администрациям посмотреть, как наряжают другие населённые пункты. Люди уверены, что ситуацию могли бы спасти современные игрушки, гирлянды и немного фантазии.

«Что-то ваша бюджетная елка больше похожа на стог сена с фигней на макушке... Даже не знают, как повесить правильно гирлянды и игрушки. Отвратительно нарядили елку, даже макушка не светится. Так, по-моему, уже никто и не украшает...» - озвучил своё мнение один из жителей районов. Он не прав лишь в одном: так, к сожалению, до сих пор продолжают украшать.

Ёлка в Острове. Фото из соцсетей

Спорно и применение самодельных игрушек. С одной стороны, хенд-мейд — это неплохо. Тем более, чаще всего такие украшения изготавливают дети, малышам и их родителям приятно видеть своё творчество в центре города. В Дно даже проводят конкурс, в рамках которого ребята каждый год делают игрушки, получая за это небольшие призы и подарки. Но выглядят изделия из подручных материалов спорно и почему-то навевают мысли о Советском Союзе.

С другой стороны, на картонные игрушки и некрасивые гирлянды никто не позарится. «Всё равно разобьют, сломают, растащат. Локнянский менталитет. До Нового года спилят и игрушки унесут», - предрекают судьбу праздничного дерева подписчики группы «Подслушано в «Локне».

В чём-то они правы. Новогодний вандализм — не редкость для Псковской области. В прошлом году по всему региону прокатилась волна порчи инсталляций, кражи украшений. Нынешние инсталляции пока не пострадали от рук злоумышленников. Пока что скучающие лбы развлекаются порчей другого муниципального имущества. К примеру, в Пскове разбили несколько фонарей вокруг Кремля и закидали снегом Вечный огонь. А в Порхове автомобилист испортил поверхность катка в городском парке. Накануне территория была расчищена, сделаны бортики, работники стадиона залили первый слой льда. А ночью какой-то автолюбитель заехал на подготовленную площадку и всё испортил.

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Благодаря установленным камерам видеонаблюдения личность «героя» удалось установить, им оказался взрослый человек. Позже он публично, хоть и анонимно извинился в соцсети за покатушки по катку. Он заверил, что сделал это не специально, а лишь по незнанию: на территории не было никаких ленточек и обозначений. «Портить я ничего не хотел, так как понимаю, что это всё труд», - написал аноним в группе «Подслушано в Порхове». Молодец, всё принял-понял-осознал.

Кстати, в Порхове в декабре оборудовали не только каток, но и установили новогодние арт-объекты. Горожане активно фотографируются со светящимися оленями, снеговиком, подарками. Центральная ёлка на площади Красной Армии в этом году особых нареканий местных жителей не вызывает, разве что ниспадающие вниз гирлянды, словно накинутые на дерево мимоходом. Зато в этом году дерево украсили симпатичными стеклянными шарами. А на днях порховская ёлка неожиданно превратилась в «пизанскую башню», накренившись вбок. Но этот недочёт быстро устранили, что положительно оценили горожане.

Ёлка в Порхове. Фото из соцсетей

Во многих других населенных пунктах ситуация с праздничным убранством не такая радужная. «У всех ёлки красивые, а у нас черти что», - мнение жителей одного из районов Псковской области отражает всеобщее настроение.

И в Локне, и в Острове, и в Пушкинских Горах уверены: у соседа лучше, больше и зеленее. Жители посёлка, где погребён знаменитый поэт, негодуют не только по поводу безвкусно украшенной центральной ёлки. Пушкиногорцы обратили внимание на «голые» металлические конструкции в парке Борок, которые почему-то забыли облачить в новогоднюю мишуру. Подписчики группы «Подслушано Пушкинские Горы» уверены: Опочке и Острову еще повезло. А в посёлке, куда под Новый год приедут поклонники Пушкина, мол, «сплошное разочарование».

Ёлка в Пушкинских Горах. Фото из соцсетей

Глядя на центральные площади райцентров, порой возникает ощущение, что наступает не 2023-й год, а какой-нибудь 1992-й. Бесспорно, найдутся те, кого радует новогоднее убранство из прошлого — ностальгия, все дела. Но всё это морально устарело. Пора бы уже вспомнить, в каком веке мы живём.

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Конечно, недовольные будут всегда, такое уж свойство менталитета. Вспомним хотя бы споры псковичей о том, что лучше: искусственная ель или живая. Но, согласитесь, установленное на Октябрьском проспекте пластиковое дерево смотрится стильно. В этом году ёлку украсили каплями, полумесяцами, снежинками и шарами в серебристо-синих тонах. Скромно и со вкусом, ничего лишнего.

Новогодняя иллюминация — дорогое удовольствие. Но что мешало районам в прошлом году вместо части арт-объектов купить красивые украшения для ёлки? Или хотя бы погуглить, как можно современно украсить ёлку? Приложить совсем немного усилий, чтобы оригинально повесить гирлянды? Ведь ель должна быть символом праздника, а не олицетворять машину времени. Создавать новогоднее настроение, а не вызывать изумление и возмущение.

Чиновникам в районах пора прислушаться к жителям и взять пример хотя бы с областного центра. Да, реализовать такие проекты, как парк фонарей или Дача Деда Мороза, в небольших населенных пунктах нереально. Но сэкономить средства на приобретение недостающих украшений, как сделал в этом году Псков, и после аккуратно их развесить — задача выполнимая.

Ульяна Ловыгина