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Нет прав, одни обязанности

В Пскове официально утвердили список мест, куда нельзя возвращать бездомных животных. Теперь зоозащитникам придётся внимательно следить, не побежала ли отловленная по контракту собака в сторону детской площадки или аэропорта. Для простого же обывателя мало что изменилось. Выбрасывать своих питомцев по-прежнему никто не запрещал, как и подкидывать их в приюты.

В перечень мест, на которые запретили возвращать животных без владельцев, вошли территории учреждений социальной сферы и объектов здравоохранения; муниципальных образовательных учреждений, спортивные центры. Также нельзя выпускать бездомных четвероногих на детские игровые и воркаут-площадки, в сады, парки и скверы. Не смогут хвостатые посещать и торгово-развлекательные центры, розничные рынки, Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги.

Судя по всему, это требование федерального законодательства, так как в других регионах вышли аналогичные постановления. Данные ограничения, прежде всего, касаются организаций, которые отлавливают собак по программе «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в среду обитания».

В Пскове по такой схеме работает только один приют. Его сотрудникам и раньше приходилось отчитываться, куда они отвозят стерилизованную и вакцинированную собаку. Фото- и видеофиксация всех этапов реализации программы предусмотрена контрактом. Теперь же придётся искать новое место обитания для животных, отловленных на указанных в постановлениях территориях. Вполне вероятно, что для выпуска подойдёт соседний двор. А что если четвероногий убежит оттуда на детскую площадку? Кто-то будет следить за тем, какое место для обитания выбрала выпущенная на волю собака? Очень сомневаюсь.

У программы ОСВВ всегда были сторонники и противники. С одной стороны, в жизни животного существенных изменений не происходит: оно продолжает скитаться по улицам в поисках куска хлеба, рискуя заболеть или попасть под машину. Но уже не плодится, что бесспорно влияет на численность бездомных хвостиков. Кроме того, это позволяет снизить нагрузку на приюты, которые забиты до отказа. Им просто некуда сажать всех животных с улиц и не на что их кормить. Проблему могло бы решить возведение государственных пунктов передержки и их полное финансирование за счёт бюджета, но всё это пока лишь мечты зоозащитников.

Важно понимать, что все приюты живут на грани отчаяния. В Псковской области нет ни одной такой организации, которая финансировалась бы за счёт каких-либо средств, кроме пожертвований. Некоторые пункты передержки стараются выживать, заключая контракты на отлов, но речь идёт не о тех суммах, которых хватило бы на все нужды.

При этом на зоозащитников постоянно возлагают всё новые обязанности. Взять хотя бы требования к обустройству пунктов передержки. В них должны быть карантинный, ветеринарный и санитарный блоки, дезинфекционно-моечное помещение, бытовка для обслуживающего персонала. Выделения нужных сумм на эти цели законом не предусмотрено, крутитесь, как хотите.

Каждый год законодатели фонтанируют всё новыми идеями в сфере обращения с животными. Среди них есть весьма полезные, вроде ужесточения наказания за жесткость в отношении животных. Но есть и инициативы, которые могут лишь усугубить ситуацию. Так, фракция ЛДПР в Госдуме предложила запретить выпуск бездомных собак из приютов на улицу, поскольку те могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

А не слишком ли много запретов и требований для волонтёрских приютов? Им постоянно что-то ограничивают и твердят «должны», «должны», а денег не дают. Оттого и некоторые обыватели воспринимают зоозащитников как людей, обязанных забрать под своё крыло всех животных на Земле. Мол, назвался приютом - отрабатывай. А что отрабатывать-то? Разве что контракт при условии его наличия, и то только то, что оплачено. Во всех остальных случаях приюты никому ничего не должны.

Показательный случай недавно произошёл в псковском зооприюте «Лесопилка», который содержится исключительно на средства неравнодушных людей. На территорию заехал автомобиль, из него вышла особа с коробкой в руках, прокричав работникам: «Это ваша работа, отрабатывайте корм, что привозят в приют». И, демонстративно оставив «презент» вблизи одной из собачьих будок, удалилась.

В картонной коробке сидели 9 испуганных больных котят. Как позже выяснилось, «подарочек» привезли из Гдова. Люди не поленились преодолеть более сотни километров, чтобы указать зоозащитникам на их «обязанности». О том, что котятам в волонтёрском собачьем приюте не место, никто не подумал. Да, на «Лесопилке» есть небольшое кошачье отделение, где передерживаются после стерилизации взрослые кошки. Но никак не малыши, которым требуется отдельный уход и специальное помещение.

Сообщение о случившемся вызвало большой отклик в группе «Зоозащиты», количество комментариев перевалило за сотню. Вообще обсуждения таких событий в соцсетях - отдельный вид «прекрасного». Одни сыпят проклятьями в адрес тех, кто плохо относится к животным и перекладывает ответственность на кого-то, другие свято верят в то, что приюты для того и созданы, чтобы принимать абсолютно всех брошенных кошек и собак.

«Люди привезли в положенное место для бездомных животных. Для чего вы позиционируете себя как зоозащитники?» - написала одна из подписчиц. Она же обратила внимание на то, что в приюте должен быть карантинный бокс для больных животных, а на оплату труда работников «Лесопилки» уходят «колоссальные суммы», судя по отчётности.

Мадам, видимо, не понимает, на какие средства живёт приют. Как и значение слова «волонтёрский». Его сотрудники трудятся за мизерную зарплату, деньги на которую перечисляют простые люди по доброте душевной. Пожертвования бывают разными - от 100 рублей до 5000 и выше. Всё зависит от желания и возможностей благотворителя. Поступившие суммы аккумулируются на счёте приюта и после распределяются на повседневные нужды: еду для животных, оплату счётов за свет, аренду территории, покупку дров, покупку лекарств и лечение больных подопечных. И, конечно же, на небольшое поощрение людей, которые ежедневно за ними ухаживают.

Как и другие приюты, «Лесопилка» вынуждена постоянно «побираться», ведь средств пожертвований не всегда хватает на все указанные выше нужды. Какой уж там карантинный бокс. Выручают неравнодушные горожане и волонтёры, готовые работать безвозмездно. Они помогают убирать за животными, варить и разносить им кашу, выгуливать собак. Те, кто ни разу не был в приюте, явно не понимают, насколько это тяжёлый труд. И единственные, кто за него благодарен, - это сами постояльцы, которым больше не нужно скитаться по улицам в поисках пропитания и крыши над головой. Отплатить спасителям деньгами они не могут, зато готовы радостно вилять хвостом и кротко заглядывать в глаза каждому проходящему мимо.

Всем, кто считает, что приюты кому-то что-то должны и живут дорого-богато, советую заглянуть в любой из них. И убедиться в том, что все места заняты, а работники трудятся с утра до ночи, не покладая рук. Кстати, большинство из них - хрупкие женщины, которые добровольно согласились помогать бездомным животным.

Хотя таковых по сути единицы. Большая часть подопечных зоозащитников родились не на улице. Они являются результатом безответственного отношения бывших хозяев и бесконтрольного размножения. В приюты с завидной регулярностью поступают целые выводки щенков и котят, рождённых домашними питомцами. «Топить жалко», «Иначе в лес увезём», «Лучше в приют, чем на улицу», - чего только не слышали волонтёры от людей, приходящих с коробками в руках. Денег, корма и лекарств к нежелательному потомству обычно не прилагается. Как и слов благодарности за постепенное сокращение численности бездомных животных на улицах, что является заслугой всего зоозащитного сообщества Пскова.

К счастью, в городе живёт много людей, которые спасают попавших в беду животных. Помимо двух собачьих приютов есть частные кошачьи передержки, которые волонтёры организуют у себя дома или на съёмных квартирах. Некоторые горожане вносят посильный вклад, подкармливая и стерилизуя бездомных кошек во дворах. Одни отлавливают кошек и оплачивают операции самостоятельно, другие объявляют сборы на благое дело.

Но и тут не обходится без «народного гнева». Есть категория людей, которые связывают обилие животных на улицах с их кормлением. Мол, если не выносить еду бездомным кошкам, их станет меньше. Доля правды в этом есть: без пропитания им не выжить. Но разве это гуманно?

Люди, подкармливающие животных у подъездов и подвалов, регулярно слышат упрёки в свой адрес. Мол, оттого хвостатых становится только больше, тогда уж стерилизуйте и забирайте себе домой, «нечего тут грязь разводить». Во-первых, кошки не размножаются почкованием после сытного обеда. Во-вторых, почти все кормилицы занимаются стерилизацией своих подопечных. В-третьих, не у всех есть возможность забрать бездомыша к себе, даже если очень хочется.

Если вы не хотите или не можете помогать, то хотя бы не мешайте. Уж поверьте, люди, которым небезразлична судьба братьев меньших, делают всё, что им под силу. Кто-то находит деньги только на корм, кто-то может оплатить операцию бездомной кошки, кто-то берёт её на передержку на период восстановления. И все эти люди никому ничего не должны. Они добровольно взвалили на себя эту ношу, зачастую стоят с протянутой рукой, стойко перенося обвинения в бездействии от тех, кто не в состоянии сделать ничего из вышеперечисленного. От тех, кто продолжает плодить своих животных, выбрасывать потомство во дворы или подкидывать на пороги приютов, а после брызгать желчью в соцсетях.

Ульяна Ловыгина