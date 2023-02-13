Псковские зоозащитники прокомментировали инициативу о запрете выпуска из приютов бездомных собак

Псковские зоозащитники прокомментировали инициативу фракции ЛДПР в Госдуме о запрете выпуска бездомных собак из приютов на улицу, поскольку они могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отметила, что предложенная инициатива – прямая противоположность способу ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» – ред.), и приют «Лесопилка» всегда был противником такого решения.
Поэтому, как добавила руководитель «Лесопилки», приют не работает по данной программе, а то, что собаки собираются в стаи, обусловлено тем, что они лишены инстинкта размножения, но не охотничьего, и чувство голода у них также не пропадает.
Поэтому приют забирает собак с улицы, где они проживают, до тех пор, пока не найдется хозяин или она не умрет своей смертью. «Вот на этом этапе (когда стало понятно, что просто выпустить собаку назад - это получить стаи бездомных стерилизованных и голодных животных по окраинам города) крайне необходимо строить приюты. Набирать туда людей с хорошей зарплатой, и только тогда в полной мере города и поселки избавятся от бездомных собак. Одним ОСВВ и волонтерской стерилизацией безответственность людей не победить. Они выбрасывали и будут выбрасывать животных. Это практика всего мира! Мы не исключение. Огромные вложения государства, воспитание с пеленок, чипирование, стерилизация, запреты на левые вязки, штрафы и приюты, куда будут помещены собаки до пристройства или на пожизненное содержание, - только тогда стай не будет. Отдельно взятые животные, по которым государственные службы будут сразу реагировать, отвозя в современные приюты, - это будущее. И к нему надо стремиться, не отвергая никаких гуманных и современных направлений в этом деле», - добавила Вера Короткова.
Руководитель АНЗО «Шанс» Мария Величко отметила, что простых решений в вопросе о снижении количества бездомных животных на улице не бывает. Статус собаки или кошки от домашней до бездомной меняется мгновенно по недосмотру или безответственности хозяев, подчеркнула зоозащитница.
По ее словам, количество бездомных собак растет из-за того, что на законодательном уровне не приняты меры для наказания хозяев, которые выкидывают животных на улицы, также нет закона об обязательном чипировании и регистрации всех собак. «Шанс начал работать по программе ОСВВ задолго до принятия 498-ФЗ. На сегодняшний момент у нас 223 бирки поставлены. То есть 223 собаки с 2015 года стерилизованы "Шансом" и выпущены на ПМО. Роста количества стай конкретно в Пскове за эти годы не наблюдается», - добавила зоозащитница.
Также она отметила, что рост финансирования приютов необходим, но при обязательной проверке фактического уровня содержания животных.