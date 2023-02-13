Общество

Псковские зоозащитники прокомментировали инициативу о запрете выпуска из приютов бездомных собак

Псковские зоозащитники прокомментировали инициативу фракции ЛДПР в Госдуме о запрете выпуска бездомных собак из приютов на улицу, поскольку они могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отметила, что предложенная инициатива – прямая противоположность способу ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» – ред.), и приют «Лесопилка» всегда был противником такого решения.

«Когда мы выпускаем назад бездомное животное, оно остается бездомным, голодает, болеет, попадает под машины, травится злыми людьми и т.п. Жизнь бездомной, обездоленной собаки ничем не изменилась. У неё не будет потомства - это огромный плюс, но голодать и страдать она будет как и прежде. ОСВВ – временная и обязательная мера в переходном периоде, пока в стране строятся приюты. Чтобы улицы города не заполонили стерилизованные, но бездомные животные, их вывозят подальше к лесу, к дачам... Гуманно, да? По мне - это ужасно. Городскую, выброшенную горе-хозяевами собаку в лес... Не выпускать же её опять в город, откуда и пришла заявка на отлов и на то, чтобы её не было во дворе?.. Вот такой итог ОСВВ», - прокомментировала Вера Короткова.

Поэтому, как добавила руководитель «Лесопилки», приют не работает по данной программе, а то, что собаки собираются в стаи, обусловлено тем, что они лишены инстинкта размножения, но не охотничьего, и чувство голода у них также не пропадает.

Поэтому приют забирает собак с улицы, где они проживают, до тех пор, пока не найдется хозяин или она не умрет своей смертью. «Вот на этом этапе (когда стало понятно, что просто выпустить собаку назад - это получить стаи бездомных стерилизованных и голодных животных по окраинам города) крайне необходимо строить приюты. Набирать туда людей с хорошей зарплатой, и только тогда в полной мере города и поселки избавятся от бездомных собак. Одним ОСВВ и волонтерской стерилизацией безответственность людей не победить. Они выбрасывали и будут выбрасывать животных. Это практика всего мира! Мы не исключение. Огромные вложения государства, воспитание с пеленок, чипирование, стерилизация, запреты на левые вязки, штрафы и приюты, куда будут помещены собаки до пристройства или на пожизненное содержание, - только тогда стай не будет. Отдельно взятые животные, по которым государственные службы будут сразу реагировать, отвозя в современные приюты, - это будущее. И к нему надо стремиться, не отвергая никаких гуманных и современных направлений в этом деле», - добавила Вера Короткова.

Руководитель АНЗО «Шанс» Мария Величко отметила, что простых решений в вопросе о снижении количества бездомных животных на улице не бывает. Статус собаки или кошки от домашней до бездомной меняется мгновенно по недосмотру или безответственности хозяев, подчеркнула зоозащитница.

«Мы всегда ратуем за разумность. В первую очередь нужен разумный, дифференцированный подход. В одном городе бегают стаи по 10 голов, в другом - единичные бывшие домашние собаки. Как можно для двух этих городов принять единые правила? Есть города, в которых реально хватает бюджета на строительство нормальных приютов. Есть такие, как Псков, где бюджет дотационный. Наш приют, например, на две трети содержится за счет пожертвований неравнодушных граждан, у нас единовременно содержится 260 собак на сегодня. Чтобы наш приют не превратился в печально известное "Бано-Эко" (в 2016 году на территории незаконного московского приюта были обнаружены 40 захороненных тел животных - ред.) и достойно содержал животных, у нас есть девять самозанятых работников, которые работают непосредственно с собаками, и ветеринарный врач для оказания необходимых услуг, в рамках контракта», - сообщила Мария Величко.

По ее словам, количество бездомных собак растет из-за того, что на законодательном уровне не приняты меры для наказания хозяев, которые выкидывают животных на улицы, также нет закона об обязательном чипировании и регистрации всех собак. «Шанс начал работать по программе ОСВВ задолго до принятия 498-ФЗ. На сегодняшний момент у нас 223 бирки поставлены. То есть 223 собаки с 2015 года стерилизованы "Шансом" и выпущены на ПМО. Роста количества стай конкретно в Пскове за эти годы не наблюдается», - добавила зоозащитница.

Также она отметила, что рост финансирования приютов необходим, но при обязательной проверке фактического уровня содержания животных.