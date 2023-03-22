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Зачем нам берег турецкий?

Цены на путёвки и авиабилеты подскочили в цене, как, впрочем, и всё остальное. Но если подорожание овощей как-то можно пережить, то перспектива провести отпуск на даче многих приводит в отчаяние. Копить деньги всё сложнее, брать кредит на путешествия невыгодно и неразумно. Остаётся лишь смириться и готовиться вступить в ряды огородников? Нет. Можно поискать альтернативу перелётам и полюбившемуся отдыху «тюленчиком».

«Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

Если терем с дворцом ктo-то занял».

Владимир Высоцкий

Для тех, кто привык к аll inclusive и зарубежному сервису и ни на что их не променяет, у меня плохие новости. Достойную альтернативу за меньшие деньги, чем сейчас предлагают туроператоры, вы вряд ли найдёте. Поэтому самое время изучить все имеющиеся на рынке варианты и выбрать наиболее подходящий. Естественно, если у вас есть на это деньги.

У всех остальных, не избалованных турецкими и египетскими курортами, всё еще остаётся шанс бюджетно отдохнуть. Причём не только в России. Турагентства не зря советуют присмотреться к Белоруссии. Да, там вы будете лишены всех прелестей приморского отдыха за рубежом. Но соседнее государство вознаградит вас красивейшей природой, богатой историей и архитектурой. При желании там можно присмотреть неплохой санаторий в живописном месте, чтобы поправить здоровье. Или изучить местный событийный календарь, который летом весьма насыщенный.

В Белоруссию совсем необязательно ехать по путёвке. В 2019 году мы благополучно добрались туда своим ходом, найдя попутчиков в интернете. По стране можно свободно передвигаться на общественном транспорте. Автостопщиков поспешу расстроить: местное население не слишком симпатизирует людям, стоящим на дороге с протянутой рукой. Тем не менее, нам удалось вернуться домой именно таким способом.

Поездка в Белоруссию однозначно выйдет дешевле перелёта за тридевять земель, даже если вы выберете в качестве способа передвижения автобус. Никаких виз, загранпаспортов, языковых барьеров -республика ждёт вас с распростёртыми объятиями и вкусными яствами.

Другой вариант недорогой поездки за границу - Абхазия. Тут вас тоже ждёт «совковый» сервис, хотя некоторые отели выглядят вполне достойно. Но сюда, как и в Белоруссию, едут не за провисающими от еды фуршетными столами и бесплатными напитками на баре. «Страна души» привлекает своей фантастической природой и невероятным гостеприимством. Здесь есть всё для продуктивного отпуска: море, горы, хороший климат и местные жители, дружелюбнее которых я никого не встречала. Что касается еды, то вы точно не будете разочарованы: мамалыга, хачапури, ачма, мясные блюда, домашние напитки - всё это высшего качества и по смешным ценам.

Климат Абхазии, как и сервис, мало отличается от сочинского. Но отпуск в соседней стране будет 100% дешевле и интереснее. Въезд в Абхазию - по российскому паспорту, добраться можно любым удобным способом. В Сочи летают самолёты, а оттуда рукой подать до границы. В Сухум ездит прямой поезд из Пскова и Санкт-Петербурга. Авантюристы, опять же, могут добраться автостопом. А при наличии автомобиля можете прямо сейчас собирать чемоданы.

Мой не слишком внушительный, но всё же немалый опыт путешествий по России и ближнему зарубежью показал, что именно личный транспорт является самым приемлемым способом передвижения. Зачастую это дешевле авиаперелёта, но, бесспорно, дольше. Боюсь представить, сколько бы мы ехали до Дагестана, тогда как самолёт доставил нас туда за 3 часа. К слову, вот еще один интересный вариант для отпуска: на Северном Кавказе и море есть, и горы, и пределы страны покидать не надо. Республика пока что не избалована туристами, потому цены там не слишком кусаются, но и пятизвёздочного сервиса не ждите.

Примерно то же самое в части уровня обслуживания туристов можно сказать про Крым. В связи с известными событиями туда не каждый решится поехать этим летом, но рассмотреть это направление всё же стоит. Я могу похвастаться пятью поездками на полуостров. Способы передвижения были разными (личное авто, с попутчиками, автобус, самолёт), а вот бюджет один - примерно 30 тысяч рублей на человека. В такую же сумму мне обошлись отдых в Дагестане и Абхазии, поездка в среднем занимала от 1 до 2 недель. Белоруссия вышла ещё дешевле, так как пребывание там заняло меньше недели.

Почему из года в год сумма существенно не меняется и как вообще можно куда-либо поехать на эти деньги? Всё просто: учитесь быть бережливыми и жить по средствам. Если вы не заработали на Кипр, может, вам туда и не надо? Отдохните в Крыму, поверьте, там есть, что посмотреть, и чем себя порадовать.

На ЮБК есть отели достойного уровня, но, как водится, места быстро раскупают. Также широко представлен номерной фонд в гостевых домах и частном секторе. Однако я бы посоветовала хотя бы часть отпуска провести дикарём. Живописных мест, где можно бесплатно установить палатку, с каждым годом становится всё меньше из-за активной застройки побережья. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

И не надо говорить, что такой отдых не подходит для семей с детьми. Я неоднократно видела проживающих на берегу родителей с грудничками. Как говорится, было бы желание.

Неплохой альтернативой Крыму может стать и Карелия, до которой из Пскова рукой подать. Пейзажи там не менее захватывающие, разве что климат отличается. Добраться можно автотранспортом или «Ласточкой» до Петрозаводска. Край лесов, скал, рек и озёр по праву считается одним из самых красивых регионов России, и здесь каждый найдёт что-то своё.

На худой конец можно вообще «далеко не ходить» и насладиться природой родного региона. Как давно вы были в усадьбе Ореховно или на берегу Чудского озера? А может, вообще не были? Поездка в Гдовский или Пустошкинский район обойдётся гораздо дешевле, чем путешествие за сотни километров, а эмоций можно почерпнуть не меньше.

Естественно, любое путешествие всегда упирается в деньги, особенно, если семья состоит более, чем из двух человек. Зарплаты в Псковской области оставляют желать лучшего, как бы ни утверждал Росстат, и в современных реалиях накопить на отпуск очень сложно. Но можно, я в этом уверена. Главное - отказаться от нереалистичных ожиданий. И начать понемногу откладывать на лето уже сейчас.

Вариантов, куда поехать отдохнуть в предстоящий сезон, огромное количество. Есть идеи на любой вкус и кошелёк. Да, возможно придётся выйти из зоны комфорта, сменить лакшери-номер на палатку. Но разве это хуже, чем провести заслуженный отпуск в четырёх стенах или уткнувшись носом в грядки?

Ульяна Ловыгина