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Робин Гуд не придёт

05.04.2023 14:26|ПсковКомментариев: 1

Псковичи периодически жалуются на низкие зарплаты и невозможность найти «нормальную работу». Сетуют на бесчеловечное отношение руководства и просят если не отменить «рабский труд», то хотя бы по достоинству его оплачивать. Мечтают вести достойный образ жизни, регулярно ездить в отпуск и ни в чём себе не отказывать. При этом почему-то открещиваются от высокооплачиваемых вакансий, которые предлагают работодатели. Может, наши сограждане попросту не хотят работать?

 

Одна псковская компания полгода искала специалиста на склад. Требовался человек для работы на автоматическом погрузчике, ему были готовы платить 40 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, не предел мечтаний, но всё же лучше, чем средняя зарплата в области. Что бы там ни говорил Росстат, все мы знаем, что статистика далека от реальности.

Первые два месяца к работодателю, разместившему вакансию, вообще никто не приходил. Соискатели порой звонили, спрашивали, что будет написано в трудовой. Когда узнавали, что «оператор погрузчика», отвечали отказом. Через какое-то время сотрудники нашлись, но спустя полмесяца знатно отметили получение аванса и не вышли на работу. Пришлось уволить нерадивых операторов по статье и искать новых.

На данный момент компания приняла на работу человека, с виду приличного. Правда, на днях ему полагается аванс, и работодатель опасается, что новый сотрудник вскоре тоже растворится в тумане.

По схожим причинам не может найти тружеников великолукская компания, занимающаяся монтажом слаботочных систем. Работодателю катастрофически не хватает людей для выполнения не слишком сложных, но ответственных работ, которые в целом по силе любому мужчине. Сверлить стену перфоратором можно и без специального образования, а всему остальному обязательно научат. «Лишь бы человек хотел работать и не злоупотреблял алкоголем», - главное требование компании, которая предлагает только на первых порах оклад в размере 60 тысяч рублей в месяц. Дальше — больше. Очереди из желающих в Великих Луках не стоит, поиск подходящих кандидатов в других городах региона тоже пока не дал результатов.

Великолучан, с одной стороны, можно понять — зарплаты в южной столице несколько выше, чем в областной. Великолукские заводы платят неплохие деньги, при желании там можно хорошо зарабатывать. Опять же, если оно есть, это самое желание. Псковичи же неохотно соглашаются на работу вахтовым методом из-за необходимости снимать жильё в другом городе, тратить деньги на дорогу и срываться с насиженного места. Вероятно, зарплата 20-30 тысяч рублей на родном заводе им милее. Даже если при этом не на что кормить семью, а долговая яма всё глубже.

Зато вечером можно сидеть на любимом диване и на чём свет стоит ругать чиновников, «зажравшихся» олигархов и всех, кто хоть чего-то добился в жизни. Поддерживать утопические идеи отдавать деньги богатых бедным и ждать Робин Гуда.

А с какой стати состоятельные люди должны с кем-то делиться тем, что заработали? Благотворительность, безусловно, имеет место быть, но в отношении тех, кто правда в этом нуждается. Обеспеченные люди зачастую спонсируют фонды помощи больным детям или детские дома, поддерживают пенсионеров, перечисляют средства в пользу бездомных животных. Но обязать тех, кто, возможно, потом и кровью достиг успеха, помогать каждому просящему — это путь в никуда. К тому же, в некоторых ситуациях финансовая помощь будет лишь провокацией бездействия и поощрением лени.

На улицах Пскова я часто встречаю мужчин трудоспособного возраста и асоциальной наружности, стоящих с протянутой рукой. Одни прохожие подают им милостыню, другие бросают мимоходом: «Иди работу найди». Я солидарна со вторыми. Почему люди, которые день изо дня зарабатывают себе на кусок хлеба и другие блага, должны отдавать честно нажитое тому, кто не хочет даже пальцем пошевелить ради того, чтобы изменить свою жизнь? Если кто-то выбрал путь скитаний и заливания «горя» алкоголем, так пускай и идёт к намеченной цели, какой бы она ни была.

Порой люди оказываются на улице по объективным причинам, но это тоже не повод опускать руки. Есть масса мест, где можно получить необходимую помощь, в том числе в восстановлении документов и поиске работы, не требующей специальных навыков и образования. Но для одних бедность может стать поводом начать двигаться и пойти хотя бы на биржу труда, а другие предпочтут стоять на паперти.

Однажды к одному из таких товарищей, промышляющему милостыней, подошёл представитель той самой псковской компании, которая искала оператора погрузчика. Работодатель уже от безысходности решил предложить работу первому встречному, но в ответ услышал: «Я слишком гордый, чтобы в грузчики идти». Ради приличия пскович спросил у стоящего перед ним мужчины, пахнущего алкоголем, про наличие образования. А вдруг, он кандидат наук, просто жизнь не сложилась? Нет, гордо говорит тот, «9 классов».

Может, именно поэтому некоторые работодатели и отдают предпочтение «гастарбайтерам» - те менее гордые? И более трудолюбивые, и деньги им нужны. Иногда складывается впечатление, что некоторые наши сограждане не слишком нуждаются в средствах, раз отказываются работать.

В сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства и многих других отраслях всегда есть вакансии с привлекательным окладом. В списке требований к некоторым должностям лишь одно - отсутствие вредных привычек. То ли таких людей нынче днём с огнём не сыщешь, то ли все предпочитают менее пыльную и более комфортную работу, нежели «горбатиться на стройке».

Естественно, такая работа не каждому по силам. Физический труд подразумевает определённую нагрузку. Многие предпочли бы работу в уютном офисе, а не в грязи под дождём. А лучше того — чтобы деньги сами себя зарабатывали, пока ты попиваешь коктейли на берегу моря.

Всем хочется жить в своё удовольствие, и это абсолютно нормально. Только перед тем, чтобы сутками сидеть под пальмой, нужно на славу потрудиться. Не лежать на печи в ожидании, что «оно как-то само». А искать работу, делать карьеру, учиться, совершенствовать свои навыки, рисковать, принимать сложные решения и нести ответственность за свои действия. Быстро заработать миллион не получится, но ведь и Москва не сразу строилась.

Некоторые этого не понимают или не хотят понимать. Десятилетиями работают за копейки, потому что «работы нормальной не найти». При этом вовсе не ищут её. Перебиваются случайными заработками, так как на постоянку «никто не берёт». А где-то рядом грустит очередной работодатель, мечтающий о непьющем работнике.

Одна из причин, по которой люди не ищут высокооплачиваемую работу, - им и так хорошо. Особенно, если есть собственное жильё, нет кредитов и семерых по лавкам. Да, приходится меньше тратить, меньше хотеть, довольствоваться тем, что есть. И если человека это устраивает — да будет так. Только не надо в таком случае на каждом углу кричать об отсутствии возможности хорошо зарабатывать. Кто ищет, тот всегда найдёт. А кто живёт мечтами, например, о наследстве, которое свалится с неба, так и останется в мире грёз. Будет влачить жалкое существование от зарплаты до зарплаты, а после пытаться выжить на мизерную пенсию.

Я знаю многих людей, которые начинали работу «младшими помощниками младшего менеджера». Настал момент, когда им это надоело. Кто-то занялся самообразованием и теперь зарабатывает пару сотен тысяч, не выходя из дома. Другие за те же деньги трудятся в офисах крупных компаний. Третьи работают вахтовым методом за пределами региона или даже страны, при этом уделяя меньше времени близким, но обеспечивая их безбедное существование. Четвёртые нашли себя в чём-то ещё, что приносит им достойный доход.

А те, кто не желает прикладывать усилий и способен лишь жаловаться на жизнь, так и сидят у разбитого корыта в ожидании золотой рыбки. Только её нет, да и не было никогда. «По щучьему веленью» тоже ничего не произойдёт. Заклинания недостаточно, чтобы построить дворец и жениться на царевне. Для этого нужно, как минимум, встать с дивана и начать хоть что-то делать. Если вам нужны деньги, вы должны их заработать. И не полагаться на помощь свыше, так как никто не заинтересован в вашем обогащении, кроме вас самих.

Ульяна Ловыгина

Теги: #зарплата #деньги #работа #бедность #работодатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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