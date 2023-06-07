Блоги / Ульяна Ловыгина

Маленькая жизнь

«Как я провёл лето» - сочинение на такую тему хотя бы один раз писал каждый российский школьник. Те, кому сейчас за 30, делились с одноклассниками и учителями историями о каникулах на даче или в деревне, хвастались количеством прочитанных книг и пойманной рыбы. А дети XXI века вспоминают полёты на юга и виртуальные приключения в любимой игре. Поколение Z проводит каникулы иначе - и это вполне естественно. Но продуктивность и полезность отдыха современных школьников порождает сомнения.

Есть такая поговорка: «Раньше трава была зеленее». Безусловно, многим людям прошлое видится гораздо ярче и насыщеннее настоящего и будущего. Это обусловлено способностью мозга сохранять только самые хорошие воспоминания, сглаживая и превращая в дымку весь негатив. Потому-то мы часто слышим от представителей старших поколений слова о том, что раньше было лучше.

В психологии это явление получило название «синдром утёнка», при котором человек предпочитает первое, с чем столкнулся, всему последующему. Например, когда говорят, что пломбир из детства - самый вкусный, у советских фильмов нет конкурентов, а современные писатели вовсе никуда не годятся. Список можно продолжать бесконечно, к тому же, у каждого он свой. Любимая книга, музыкальная группа, бренд одежды и косметика - предпочтения у всех разные. И, как правило, это «любовь с первого взгляда», которую человек ни на что не готов променять.

По данным учёных, «синдрому утёнка» подвержены более 80% людей, причём всех возрастов. Естественно, чем старше человек, чем больше у него жизненного опыта, тем сильнее проявляется данное психологическое явление. По этой причине родители активно прививают свои жизненные ценности детям, навязывают стратегии из прошлого. В некоторых случаях это плохо, в других - во благо.

Вероятно, я тоже отношусь к тем самым «утятам» и считаю некоторые вещи гораздо лучше тех, что есть сейчас. В том числе виды детского досуга, которые пару десятков лет назад сильно отличались от действительности за окном. Очевидно, что нашим бабушкам и дедушкам тоже есть, что рассказать про своё детство, но я всё же остановлюсь на поколении «миллениалов», представителем которого сама являюсь.

О чём я писала в традиционном сентябрьском школьном сочинении? О том, как проводила время на даче и в деревне. В первой локации дедушка пристрастил меня к рыбалке, смастерив бамбуковую удочку и научив ловить уклеек. Я сутками готова была стоять на берегу, но получалось только в свободное от работы в огороде время. На даче мы всегда помогали старшим по хозяйству: сажали и выкапывали картошку, пололи грядки, собирали колорадских жуков, носили воду. Только после этого могли приступать к детским развлечениям, которых и помимо рыбалки было предостаточно: качели, велосипеды, догонялки, прятки, настольные игры, купание в реке, плетение венков, прогулки по лесу и множество других занятий на свежем воздухе. По вечерам, начиная с шестилетнего возраста, я много времени проводила за чтением книг.

Каникулы в деревне у бабушки несколько отличались. Главным событием лета там был сенокос, в ходе которого детям было поручено грабить траву и впоследствии складывать её на сеновал. Эта работа была не самая лёгкая, к тому же осложнялась вездесущими слепнями, но интересная. Мы не упускали возможности поиграть даже в открытом поле. А в свободное время можно было заниматься всё тем же, что и на даче. Или пойти посмотреть, как бабушка доит корову - именно в деревне я получила первый опыт общения с сельхозживотными: коровой, гусями, курами, лошадью.

Были в моём детстве и поездки в загородный лагерь - целых две смены в порховском «Салюте», ныне не действующем. В подростковом возрасте мне очень нравилось там отдыхать: сосновый лес, тёплое озеро, новые друзья, дискотека. Даже зарядка и дежурство по столовой сейчас вспоминаются с особой теплотой.

А еще были походы в лес за грибами и ягодами, поездки на озера с палатками, игры во дворе, школьный спортивный лагерь и масса других событий, которые так сразу и не вспомнишь. Не было лишь одного: цифровых технологий. Без которых мы, к слову, неплохо обходились, потому что и так было, чем заняться. Какие там компьютеры и телефоны, нам бы успеть за лето накупаться, наловить побольше рыбы и параллельно прочитать весь список заданной в школе литературы.

Естественно, такие каникулы не всем по душе. И, вероятно, не у всех они были: урбанизация сделала своё дело, некоторые дети из крупных городов вообще ничего не слышали про загородный отдых. Опять же, возможности родителей могли отличаться. Зато теперь почти все дети равны в предпочтениях: лучший друг - не книга, а смартфон и компьютер. Современные школьники не проводят лето на сенокосе, не обливаются потом в огороде. Даже если их вывозят на дачу, там есть устойчивый интернет, либо большое количество закачанных на телефон игр. На худой конец сойдет и приставка. Иначе чадо будет недовольно.

Конечно, нельзя всех под одну гребёнку. Я не раз замечала представителей юного поколения, так похожих на нас когда-то, играющих в обычные детские игры. Кто-то из ребят, возможно, и сейчас может похвастаться умением доить корову или ухаживать за курочками.

Но всё же подавляющее большинство «зумеров» не видит жизни без цифровых технологий. И даже на рыбалке не выпустит из рук телефона. А потом отправится не на прогулку по лесу, а сядет за компьютер. И это не есть хорошо. Думаю, нет нужды рассказывать о негативных последствиях чрезмерного использования гаджетов для физического и психического здоровья, особенно в период взросления. Не умаляю важности и не отрицаю необходимости умения пользоваться современными технологиями, но они не должны быть единственным увлечением.

Для тех, кто в силу финансовых или других причин не имеет возможности отправить ребёнка на дачу к бабушке, есть масса других вариантов. Функционируют различные загородные лагеря, куда можно пробиться и по льготной путёвке. Летом открываются всяческие спортивные, образовательные, языковые и художественные центры с дневным пребыванием, где детям предлагают всякие полезные занятия, пока взрослые на работе.

Смотрите также Детское лето

Обилием досуговых учреждений могут похвастаться не все населенные пункты, но, думается, даже в самом удалённом районе Псковской области ребёнок найдет, чем заняться. Главное - показать ему эту возможность, а не совать в руки телефон, «лишь бы не плакал». Да, благодаря этому будет меньше соблазна отправиться на поиски карбида или поиграть на заброшенной стройке. Но в сети есть развлечения, еще более опасные.

Потому важно показать ребёнку всё то, что его окружает, весь мир, полный сюрпризов и возможностей. Пока он занят гаджетом, он этого не понимает и никогда не поймёт, если кто-нибудь не поможет. Никогда не выйдет из дома, потому что за компьютером «веселее». Не оценит поездку на море, потому что и там нечего делать, если вдруг пропал интернет. Будет лишь бесконечная скука и безделье, которое ещё ни к чему хорошему не приводило.

Дети должны изучать мир, причем не виртуальный, общаться со сверстниками, социализироваться, получать жизненный опыт, щупать действительность на прочность. Всё это мы делали во время летних каникул без компьютеров и телефонов. Но раз уж без этого теперь никуда, пускай хоть на время отвлекутся от экранов и посмотрят по сторонам. И только мы, взрослые, способны отвернуть детские головы от гаджетов вместо того, чтобы загонять их всё глубже в несуществующий мир.

«Мы запоминаем преимущественно хорошее, яркое, сильное, а длинные куски незначащей жизни тонут в одинаковой череде дней», - описывал феномен «утёнка» советский писатель Иван Ефремов в своем философском романе «Лезвие бритвы». Что запомнят наши дети? Как заработали кучу болячек, сидя за компьютером? Как разучились общаться с живыми людьми, предпочтя собеседников по ту сторону экрана?

Мне бы хотелось, чтобы они помнили совсем иное, не менее яркое и насыщенное, чем мы, взрослые. Для этого нужна самая малость: хотя бы на три месяца в год отвлекать их от гаджетов и делать летний отдых таким, каким он должен быть, - полезным для здоровья, развивающим и безопасным.

Ульяна Ловыгина