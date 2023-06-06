Общество

Детское лето

Наступившие летние каникулы ставят перед родителями вопросы о том, в какое русло направить детскую энергию. Псковская Лента Новостей постаралась найти ответы. В частности, мы узнали, на какие смены можно совсем бесплатно попасть в загородный лагерь (даже если нет никаких льгот), что за продукты оказались в списке «запрещенки» в родительский день, как школьники проводят время в лагерях дневного пребывания и где могут развлечь себя самостоятельно.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky 2.1.

Колбаса не пройдет

Восемь загородных лагерей, подведомственные государственному Центру детского отдыха и оздоровления, начали открывать первые смены. В одних лагерях они уже начались, в других детей привезут на этой неделе. Путевки на вторую и третью смены еще есть, заверила Псковскую Ленту Новостей начальник отдела их реализации Елена Кольюкова. И не только за полную цену, но и для льготников. Правда, заявочная кампания началась еще в середине апреля, и шанс попасть в желаемые лагерь на конкретную смену невелик - брать придется, что осталось.

«Но мы не отказываем. Стараемся что-то предложить родителям», - сказала Елена Кольюкова.

В первые же выходные к лагерям потянулись родители с передачками. И потянули с собой «запрещенку». После чего в сообществе «Отдел реализации путевок Псков» в соцсети «ВКонтакте» появился список продуктов, которые категорически запрещено привозить детям. Среди прочего в оздоровительных лагерях под запретом колбаса, майонез, домашняя стряпня, торты, газировка, алкоголь, табак, семечки, яйца, рыба, творог и шаурма. Привозить можно сок в маленьких коробочках с трубочкой, мытые фрукты, орехи (но не арахис), сладости в заводской упаковке.

Совсем бесплатно можно попасть на смены военно-патриотической направленности. Во-первых, 200 подростков (по 100 из России и Беларуси) с 20 июня проведут две недели на «Кургане Дружбы» в Себежском районе.

Один из организаторов - ПсковГУ. Формирование списков еще в процессе, так что родителям стоит поторопиться с отправкой заявки в университет.

Также для 900 старшеклассников вторые и третьи смены «Путь героев» организует Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, открытый в Пскове в середине мая с участием губернатора Михаила Ведерникова.

Участие в этих сменах тоже бесплатное. К тому же, обычные смены в оздоровительных лагерях рассчитаны на детей от 6,5 до 15 лет, потому что более взрослым уже неинтересно, и бывают проблемы с поведением. На «Путь героев» приглашают встать школьников от 14 до 17 лет. Их ждет, в том числе, медицинская и физподготовка. Списки формируют управления образования городов и районов, туда и нужно обращаться за путевкой.

Традиционно в области откроется несколько загородных коммерческих лагерей. Пожалуй, самый известный - «Камчатка» в Пушкиногорском районе. Недавно руководитель проекта Сергей Ремер приходил в студию ПЛН FM (102.6 FM), где рассказывал, как удалось создать лагерь, откуда дети не хотят возвращаться домой.

День на день

Варианты «лайт» - без отъезда из дома. Лагеря дневного пребывания, как обычно, работают при школах. Дети ходят в музеи, библиотеки, посещают спортивные центры, организовано питание.

Бесплатно дети от 12 до 18 лет могут попасть в «Кванториум». На тематических сменах организаторы обещают образовательную часть и «внеучебное веселье»: квесты, квизы, командные игры.

Другая форма летнего времяпрепровождения в компании умников - интенсивы, короткие образовательные программы по несколько часов в день. На них детей научат проектировать шоу дроном и обрабатывать речевые файлы в компьютерной программе.

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Практически каждый коммерческий образовательный и спортивный центр открыл свой лагерь дневного пребывания. Обучение теннису или плаванию, изучение иностранного языка, IT и кулинарии, овладение скорочтением и ментальной арифметикой - за одну минуту найти в поисковике можно любой вариант в зависимости от склонностей ребенка и толщины кошелька родителей.

Сами себе аниматоры

Среди бесплатных развлечений, которыми дети могут занять себя сами - игры на детских площадках. Прямо сейчас по всему городу появляются новые и обновляются старые игровые городки.

На прошлой неделе завершился монтаж новой площадки в Финском парке, разделенной на зоны для детей помладше и постарше. Еще одна появилась в Детском парке. Они обустроены благодаря поддержке, полученной городом от губернатора Михаила Ведерникова.

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За последний год в Пскове появилось сразу два скейт-парка. Обладатели скейтов, самокатов и трюковых велосипедов осваивают бетонную площадку на улице Никольской с прошлого лета. Этой весной такой же объект, только больше по площади (11 тысяч квадратов, самый большой в регионе) открылся на улице Леона Поземского. Помимо фигур и трамплинов из влагостойкой фанеры (более безопасной по сравнению с бетоном, а значит, более подходящей детям) здесь еще есть баскетбольные кольца, турники, скамейки обычные и в форме лежаков. Появление этих двух объектов - значимый шаг по пути создания инфраструктуры для времяпрепровождения подростков.

К началу лета благоустроен стихийный пляж у реки Великой в микрорайоне Овсище (спуск с улицы Отрадной). В прошлом году территория выиграла рейтинговое голосование по программе «Комфортная городская среда». К нынешнему лету на берег привезли песок, детские горки, «лазилки», качели, воркаут-площадку, кабинки для переодевания, скамейки. «Смонтированы камеры видеонаблюдения для обеспечения сохранности всех элементов», - особо отметил на своей странице в соцсетях депутат Гордумы Григорий Стороненков, на чьем округе появилась новинка.

Уточнение очень важное. Подросткам постарше детские площадки и другие элементы благоустройства в общественных местах могут оказаться интересны не по прямому назначению, а с точки зрения «ошапуркинга». Как это случилось в середине мая с восемью учениками 8-х и 9-х классов, куражившихся в общественном туалете в парке Строителей. Свои похождения они записали на видео. И стали фигурантами уголовного дела по статье, которая предполагает ответственность до наступления совершеннолетия. Ущерб - более полумиллиона рублей - придется выплачивать родителям. Взрослым псковичам в начале летних каникул стоит рассказать эту историю своим детям с красочным описанием преступления и грядущего наказания.

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Каким бы не выдалось лето у каждого ребенка, любому взрослому остается только завидовать. У выросших детей три теплых месяца без забот уже не повторятся.

Юлия Магера