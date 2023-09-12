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Блоги / Ульяна Ловыгина

Каждому по чипу

12.09.2023 14:42|ПсковКомментариев: 0

Повсеместная регистрация домашних питомцев, их льготная стерилизация, суровое наказание за нарушение закона об обращении с животными — вот рецепт сокращения поголовья бездомных четвероногих. Эту прописную истину, казалось бы, все знают, но с реализацией на практике по-прежнему проблемы. Есть тому как объективные, так и сугубо субъективные причины.

Пока что передовиком в части наведения порядка в этой сфере можно назвать Подмосковье, где впервые в России ввели обязательное чипирование собак. Регион только встал на путь подсчёта братьев меньших и усиления ответственности их хозяев, что из этого получится — время покажет. На остальных территориях, в том числе в Псковской области, до сих пор никто не посчитан и учтён, и безнадзорные животные продолжают прибывать. Есть ли шанс изменить ситуацию, рассуждает наш обозреватель в авторской колонке.

 

В качестве эксперимента

Одна из знакомых зоозащитниц однажды сказала, что дело не сдвинется с мёртвой точки, пока все животные не будут чипированы. Она совершенно права, как и все законодатели, которые продвигают идею регистрации домашних питомцев и другие не менее важные инициативы.

«Закон по принудительному чипированию должен появиться для того, чтобы можно было спросить с хозяина животного за различные ситуации. Это очень важно. Да, это повлечет определенные расходы, но и повысит ответственность людей, будет дисциплинировать», - заявил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Своих собак он предусмотрительно чипировал - для того, чтобы их можно было разыскать в случае потери.

Именно возможность найти животное, либо его нерадивого хозяина — главная цель идентификации. При наличии под кожей питомца кодовой информации ответственным владельцам проще поймать беглеца, а правоохранителям найти и наказать безответственных людей, которые выбрасывают кошек и собак на улицу.

На это уповают в Московской области, жители которой с 1 сентября обязаны регистрировать своих питомцев. На всё про всё полгода: чипами должны обзавестись все хозяйские собаки, кошек нововведения пока не касаются. Для упрощения процедуры владельцам разрешили вносить заявки на регистрацию в официальную базу через «Госуслуги». Но ветклинику вместе с питомцем посетить всё равно придётся. Там животному вживят чип, а если таковой уже имеется, просто считают с него информацию: сколько лет, как зовут, есть ли прививки, кто хозяин. В первом случае придётся заплатить, так как установка микросхемы не является бесплатной. После процедуры хозяин и его собака получат регистрационное удостоверение и могут быть свободны.

Нововведение работает в качестве эксперимента, но уже это вселяет надежду в сердца зоозащитников, которые ратуют за приучение людей к ответственному отношению к своим и чужим питомцам. А вдруг, практика Московской области распространится по всей России, и, как говорится, тогда заживём? Только вот есть несколько но.

Сама по себе задумка хорошая, но высока доля вероятности, что у нас в стране не приживется. Во-первых, далеко не все владельцы захотят чипировать хвостиков за свой счет, а об идентификации за счёт государства речи пока не идёт. Ряд хозяев, которые и без этих вводных следят за питомцами лучше, чем за собой, не жалеют на них денег и осознают важность чипирования, с радостью зарегистрируют своего Тузика, если получат такую возможность.

Те же, кого и раньше не слишком заботила судьба подопечного, вряд ли захотят тратить на него дополнительные средства и время. А семьям с низкими доходами или имеющим несколько питомцев будет попросту затруднительно оплатить услугу.

Более того, ходят мифы о том, что за чипированием последует налог на содержание четвероногих. Это тоже может оттолкнуть мнительных граждан от «узаконивания» питомца.

И даже если люди поголовно захотят чипировать своих животных, где вероятность, что в доступности будет клиника, оказывающая такие услуги? Во многих городах (не говоря уже о деревнях) обычного ветеринара-терапевта днём с огнём не сыщешь, то же самое можно сказать о чипах и тех, кто сможет их правильно ввести. Я вот, к примеру, поведу своих питомцев только в проверенную клинику к хорошим врачам, так как чипирование у неквалифицированного специалиста может пагубно сказаться на здоровье четвероногого.

Кроме того, все клиники должны будут обзавестись сканером для считывания информации. Сейчас таковым могут похвастаться далеко не все учреждения, как заставить их раскошелиться на оборудование в случае введения чипирования по всей стране?

Не путать понятия

Мне кажется, инициатива обречена на провал, либо вялое течение, пока нет системы наказаний за отказ от чипирования, а также отсутствует поддержка со стороны государства. То же самое можно сказать о других идеях, даже нашедших отражение в законодательстве.

Вышеупомянутый эксперимент в Подмосковье подразумевает установление ряда других правил для собаководов. В частности, их обязали убирать за животными все следы жизнедеятельности, которые те оставляют во время прогулки. То, что давно является нормой в цивилизованных странах и некоторых российских регионах, пока безуспешно пытаются внедрить повсеместно.

В Пскове и других городах я неоднократно замечала собачников, которые выгуливают питомцев с заранее приготовленным пакетиком. Но ещё чаще я вижу собак на поводке, которые сделали своё дело и гуляют смело вместе с хозяином, не обращающим внимание на оставленное на газоне. Ни общественное порицание, ни незначительный штраф за нарушение правил благоустройства в данном случае не работают.

То же и с выгулом собак крупных пород без намордника или отсутствием поводка. Максимум, что грозит большинству нарушителей — гневный оклик прохожего, которого «необузданные» собаки приводят в ужас.

Кто и как будет наказывать детей в Подмосковье, которые выгуливают мохнатого друга без сопровождения взрослых? Или тех, кто не огородил участок возле дома, где живёт грозный ротвейлер? Ответов на эти вопросы пока не прозвучало.

Сейчас принимается и находится на рассмотрении масса хороших, перспективных законопроектов в сфере ответственного обращения с животными. Один из них, к примеру, касается борьбы с «чёрными заводчиками», которые бесконтрольно плодят и продают четвероногих, не заботясь об их здоровье, безопасности окружающих и уплате налогов. Предполагается, если обязать всю эту разводню проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых животных и отчитываться перед налоговой, то искалеченных четвероногих и недовольных покупкой людей станет меньше, а денег у государства больше. Но к механизмам реализации этой, безусловно, благой затеи, есть вопросики. Кто будет отслеживать объявления продавцов, не состоящих в кинологической федерации, проверять подлинность родословных и состояние здоровья их обладателей? Универсального решения до сих пор не найдено. У полиции своих забот хватает, как и у органов местного самоуправления — по сути, именно между этими структурами поделены полномочия в сфере защиты прав животных.

Пока что вместо ответов на насущные вопросы общественность слышит очередные бредовые идеи, вроде запрета содержания в городе «собак бойцовых пород». Есть у нас в стране политики, которые путают понятия и вводят в заблуждение народ. Те, кто «в теме», прекрасно знают, что таких пород априори не существует, зато есть опасные хозяева. Вот кого следовало бы если не гнать из города, то хотя бы наказывать по всей строгости. Собака не виновата, что на неё не надели поводок и намордник, что её не воспитали, не научили правильно реагировать на прохожих, не бросаться на них и не вестись на провокации. В этом виноват исключительно безответственный владелец, с него и спрос.

Кошки — мимо?

Многие из нас не раз видели, как собака справляет нужду в песочнице на детской площадке или городском парке, после чего гордо удаляется вместе с хозяином, «забывшим» прибраться. Как по улице ходят внушительного размера псы без намордников, а их хозяева уверяют: «Да он не кусается», после чего животное кидается на чужого человека. Всё это вызывает справедливое негодование и, конечно же, должно пресекаться на корню. Если количество происшествий сведётся к нулю, людей перестанут пугать собачьи стаи и одиноко бродящие особи на самовыгуле (кстати, кто и как будет определять их принадлежность при повальном чипировании?) Пока что это больше напоминает несбыточные мечты, но, хочется верить, что дело потихоньку сдвигается с мёртвой точки.

Глядишь, и до кошек когда-нибудь руки дойдут. Они почему-то всегда остаются за бортом. Взоры лучших умов направлены на сокращение поголовья бездомных собак, регистрацию домашних и повышение уровня ответственности собаководов. А кошек, что ли, не выбрасывают? Спросите у любого волонтёра, он с радостью расскажет о том, какое количество Мурок и Барсиков ежегодно остаются без крыши над головой в лучшем случае, в завязанном пакете в канаве — в худшем. Особенно показательно в этом плане начало осени, когда зоозащитники собирают букеты не из листьев, а из животных, брошенных дачниками.

Понятно, что больший упор делается на собак, так как те потенциально несут угрозу человеку. Но и кошек нужно обязательно чипировать, чтобы понимать, кто, где и кем выкинут.

Вероятно, до этого нам ещё очень далеко. Даже в волонтёрских приютах сейчас чипируют только собак: во-первых, чипы выделяются государством именно на эти цели, во-вторых, вводить микросхемы кошкам несколько проблематичнее. Сейчас они универсальные для всех, но если собака почувствует обычный укольчик и после чип станет почти незаметным под кожей, то представители кошачьих могут переносить процедуру болезненнее. После введения устройства порой остаются заметные «шарики» на холке. Чипы считаются безопасными для всех, и иногда вводятся кошкам — например, при необходимости поездки за границу. Но всё же мне, как хозяйке, переживающей за здоровье и комфорт своих хвостатых, хотелось бы чипировать их по-кошачьи, а не теми же иглами и микросхемами, которые вводят собакам.

Не меньше я мечтаю о временах, когда законы заработают в полную силу, а люди, их нарушающие, понесут реальное наказание. Прежде всего, те, кто выбрасывает, обижает животных, и разного рода плодильни, являющие абсолютное зло и сводящие на нет все неимоверные усилия волонтёров, стерилизующих уличных животных. На место нерождённого потомства раз за разом приходит новое, выведенное в домашних условиях. Если хотя бы мать этих несчастных четвероногих будет зарегистрирована (а лучше — стерилизована), появится шанс отследить путь выкинутого котёнка или щенка от дивана до помойки. А дальше дело за малым: доказать и наказать, что уже напрямую зависит от тех, кто следит за исполнением законов. Уповать стоит именно на четкую систему контроля и наказания, иначе безнаказанность так и будет порождать беззаконие и никому не нужных животных.

Ульяна Ловыгина

Теги: #собаки #чипирование #животные #кошки
Источник: Псковская Лента Новостей
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