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Монстры в намордниках

Некоторые породы собак имеют незаслуженно плохую репутацию. «Бойцовскими», или «собаками-убийцами», порой называют бульдогов, бультерьеров, доберманов, ротвейлеров и даже акита ину. И если весьма обаятельная внешность последней заставляет сомневаться в её «опасности», то остальные псы в сознании обывателя могут вызывать исключительно негативные ассоциации. Однако собирательный образ крупного животного, готового затрепать всё живое на своём пути, далёк от реальности.

Никто не хватает зубами за пятку,

Никто не съедает гражданку лошадку,

И с ней гражданина кота,

Когда у собаки есть будка и миска,

Ошейник, луна и в желудке сосиска.

Юнна Мориц

Вероятно, каждый владелец собаки в холке выше колена замечал неодобрительные взгляды прохожих и слышал настойчивые просьбы надеть намордник. Даже если пёс не обращает внимания на происходящее вокруг и безукоризненно слушается хозяина, его могут априори опасаться из-за грозного внешнего вида и страшилок из детства. При этом агрессия животного никак не связана с его габаритами, всё зависит исключительно от воспитания.

В связи с этим вполне здраво звучит идея ужесточить требования к заведению некоторых собак - глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил выдавать сертификаты на владение «бойцовскими» породами с целью сокращения случаев нападения псов на людей. Он уверен, что владельцы животных, считающихся потенциально опасными, должны сдавать экзамены, подобно испытаниям для получения разрешения на оружие. Якобы, после прохождения всех курсов будет понятно, может ли собаковод справиться со своим питомцем и нести ответственность в должной мере.

Однако сперва стоит разобраться, о каких собаках пойдёт речь. «Бойцовскими» могут считаться только те, кто участвует в боях. Но во всех цивилизованных странах данное действо запрещено. Поэтому такого понятия, как бойцовские породы, попросту не существует, эту категорию не выделяет ни одна международная кинологическая организация.

В России утверждён лишь перечень потенциально опасных пород, к ним относятся следующие: акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская. Предполагается, что данные животные и их метисы обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы» и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Питомцев из приведённого списка можно выгуливать без намордника и поводка лишь на огороженной частной территории, при этом на входе должна висеть предупреждающая табличка. За пределами своего участка хозяин обязан соблюдать соответствующие правила выгула.

А что с собаками других пород? Для их владельцев чётких требований почему-то не установлено. Эксперты уверяют, что указанный выше перечень далёк от реальности, и опасной собаку делает не принадлежность к той или иной породе. Сомнительно, что укус дворняги менее болезненный, чем рана от зубов амбульдога. Однако именно о последнем ходят леденящие кровь слухи вплоть до того, что представители данной породы питаются младенцами.

Можно услышать подобные легенды и в отношении других крупных собак — алабаев, немецких овчарок. Мускулистый бультерьер часто ассоциируется с кровожадным монстром, по факту же это прекрасный компаньон, а заодно и нянька для детей. А за мной в детстве присматривали сперва дог, после боксёр, доберман. Это красивые, мощные и грациозные собаки, добродушнее которых я никого не встречала.

К сожалению, мифы и заблуждения порой сильнее здравого смысла. Да, многие породы когда-то использовались в боях. Но рвать друг друга на части решили не животные, изначально выведенные для охоты или, например, охраны стада. Их к этому принудил человек. Потому и ответственность должны нести люди, а не собаки.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов справедливо заметил, что безопасной может быть собака любой породы, если владелец ответственный. А жертве нападения невоспитанного пса будет всё равно, кто его укусил - алабай, стафф, питбуль или «двортерьер». Потому следует говорить не о выдаче сертификатов на опасных собак и расширении перечня таких пород, что ни к чему хорошему не приведёт, а о повышении ответственности всех владельцев животных.

Почему на дороги выпускают лишь тех, кто отучился в автошколе и успешно сдал экзамен в ГИБДД, а живое существо позволено завести любому желающему? Было бы здорово жить в стране, где владеть животным может только человек, прошедший обучение, подтвердивший свою адекватность и готовый обеспечить достойную жизнь своему питомцу, безвредному для окружающих. Прошёл курсы для начинающих собаководов, показал справку от психиатра, сдал экзамен — и пожалуйста, получите-распишитесь, можете приобрести животное.

Пока что такие речи звучат, как что-то из области фантастики. Зачастую люди не понимают, что собаке требуются не только миска корма и будка, но и внимание. Любым животным нужно заниматься, и да, это требует вложений. Но ведь обучение в автошколе и содержание автомобиля тоже не бесплатные. Только почему-то средства на железо обычно находятся, а на животных — нет. Любители породистых особей тратят уйму денег на их покупку, забывая, что потребуются дополнительные средства на содержание и дрессировку. И в итоге получают неадекватную собаку, бросающуюся на прохожих.

Бытует мнение, что у некоторых пород есть генетическая предрасположенность к агрессии, но это весьма спорно. По мнению кинологов, злая собака — это всегда следствие, а не причина. Проблема именно в человеке, который неправильно воспитывал щенка с первых дней его жизни дома. И никакое происхождение не сделает пса культурным, если его хозяин бездействует.

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По сути, опасных собак не бывает, бывают опасные, безалаберные и халатные хозяева, не занимающиеся своими подопечными. Укусить может любая невоспитанная собака: не только овчарка, но и такса, той-терьер, шпиц. И нежелательное поведение всегда чем-то мотивировано, например, агрессией владельца или рукоприкладством.

То же самое и с бездомными животными, которых многие опасаются. Вспомните: «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». Я уверена, что ни одно животное не проявит агрессию просто так, если только оно не больно бешенством. Если пёс бросается на всё живое, дело либо в неверном воспитании, либо его полном отсутствии. Или человек сам спровоцировал такое поведение зверя, которому и так приходится не сладко - голодная жизнь на улице не способствует мягкости характера. Как ни крути, виноваты не животные, а люди, в том числе которые их выбрасывают, плодят, отправляют на самовыгул.

Возьмём, к примеру, город Дно, жители которого в очередной раз сообщают о растерзанных бездомными собаками кошках и кроликах. В Острове-2 тоже жалуются на псарню во дворах. Действительно ли эти псы так страшны, как их малюют, и не имеют дома? Или он у них всё же есть? Как в случае с хозяйскими собаками породы акита, бесчинствующими в Пустошкинском районе.

Я неоднократно встречала на улицах своры собак, большинство из них были в ошейниках, что говорит о беспечности их владельцев. И, к слову, этим собакам до меня не было никакого дела. Если вы просто идёте по своим делам, не обращая внимания на пробегающих мимо животных, вы им тоже неинтересны. А вот если возьмёте в руку палку или решите устроить пробежку — вас могут воспринять как агрессора или добычу. В таком случае встреча с животными может закончиться плачевно.

Во время собачьих свадеб псы могут вести себя неадекватно, но повторюсь: им нет до вас дела, пока вы сами не привлекли к себе внимание. Отлавливать разгуливающих по улице собак, конечно же, надо, чем и занимаются сейчас в Дно и других городах. Но попутно пора бы начать вести работу с людьми, допустившими нахождение своих животных на улице.

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Именно людей надо воспитывать, потом уже собак. Каким образом это сделать? Решать государству. Пускай станут обязательными курсы собаководов, появятся крупные штрафы за самовыгул и другие санкции за безответственное обращение с животными вплоть до их изъятия. Да всё, что угодно, лишь бы люди стали отвечать за своих животных. А не наоборот.

Ульяна Ловыгина