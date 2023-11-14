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Ульяна Лаблюк Публикаций: 46
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Блоги / Ульяна Лаблюк

Плата за аборт

14.11.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

Тема прерывания беременности так или иначе периодически всплывает в новостной повестке. Звучат самые разные идеи — от ограничения продажи препаратов для медикаментозных абортов до полного запрета каких-либо вмешательств в процесс вынашивания ребёнка. Очевидно, что последний путь ведёт в никуда, поэтому высшие умы ищут иные способы повышения рождаемости. Недавно депутат Госдумы Султан Хамзаев придумал довольно интересный метод: платить россиянкам за отказ от аборта, а нежеланных малышей оставлять на попечение государства. С одной стороны, все верно: не учите жить, лучше помогите деньгами. С другой — попахивает «торговлей» детьми.

 

Дело не в деньгах

Идея парламентария заключается в финансовом поощрении женщин, отказавшихся от прерывания беременности. При этом новорожденных, которые не нужны непутёвым матерям, предлагается забирать и передавать в руки государства. Всё это, естественно, в благих целях — сохранить жизни малышей и уменьшить количество абортов в России.

Другие депутаты Госдумы отнеслись к инициативе коллеги неодобрительно. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заметила сходство с торговлей людьми, что является уголовно наказуемым деянием, независимо от того, кто покупает - физическое лицо или государство. Более того, она назвала предложение неуважительным по отношению к женщинам, и вообще, мол, россиянки, как и их дети, не продаются.

Похожую позицию озвучила первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она совершенно справедливо заявила, что рождаемость снижается не из-за количества абортов, а по той простой причине, что женщины не хотят иметь детей. И от подобных перспектив желания явно не прибавится.

Мысль о выплатах за рождение детей, которые впоследствии отправятся в детдома, кажется весьма сомнительной по многим причинам. Поддержкой будущих мам это явно не назовёшь, так как роженицы испарятся за дверью роддома.

Да и в целом финансовая составляющая вызывает некоторые вопросы. Кто и по каким причинам чаще идёт на аборт? Спойлер - дело не всегда в деньгах. По наблюдениям психологов, такое решение принимают уже состоявшиеся взрослые женщины, имеющие одного или двух детей, мужа, стабильный доход, собственное жильё, а заодно острую необходимость продолжить карьеру или попросту не обременять себя ещё одним чадом. Специалисты, занимающиеся доабортным консультированием, констатируют: в списке причин для прерывания беременности материальное благополучие далеко не на первом месте.

В официальной статистике денежный вопрос всё же фигурирует. В областной программе повышения рождаемости на 2023-2025 годы указаны две составляющие, которые влияют на решение беременной женщины: психологическая и финансовая. Якобы, женщины старше 30, состоящие в браке и имеющие детей, идут на аборт из-за материальных трудностей так же часто, как и молодые мамы в возрасте 18-29 лет.

С одной стороны, в сложившейся экономической ситуации это звучит вполне логично. Сейчас многим тяжело: цены неумолимо растут, кредиты высасывают все силы и средства, какое уж тут пополнение. Однако, невольно вспоминаются дети, появившиеся на свет в годы Великой Отечественной войны. Вряд ли их родителям было легче, чем современным. Времена и обстоятельства меняются, а истина остаётся: женщина, которая хочет ребёнка, родит его, несмотря ни на что. И обязательно найдёт способ прокормить, одеть и обуть своё чадо.

Тем более, сегодня существует довольно внушительный пакет мер поддержки для молодых родителей - материнский капитал, различные пособия для тех, кто оказался в трудном положении, региональные выплаты и другие приятные бонусы. Государство многое делает для улучшения демографической ситуации — это неоспоримый факт. Только огромное количество женщин по-прежнему отказываются рожать. И что-то подсказывает, что дело не только в деньгах.

Не хочешь рожать — предохраняйся!

На мой взгляд, корень зла кроется не только в экономической нестабильности, но и в отсутствии должного просвещения и особенностях воспитания поколения, которое ныне пребывает в детородном возрасте или только готовится в него вступить. Это касается и несовершеннолетних, и взрослых людей, которые в XXI веке почему-то не знают, как избежать нежелательной беременности.

Детям, сидящим за партами, пора бы уже рассказать о том, к чему приводят близкие отношения с представителями другого пола. И мальчики, и девочки должны знать, что они способны произвести на свет ребёнка, и как этого избежать в случае, если пока не готовы к пополнению. Всю необходимую информацию им обязаны предоставлять, прежде всего, родители. Адекватное половое воспитание в школах тоже лишним не будет, ибо пока что ребята абсолютно не понимают, как выстраивать свою личную жизнь. Впрочем, как и их родители за редким исключением.

Семьи, где ведутся разговоры о действительно важном, на вес золота. Взрослые почему-то стесняются говорить с детьми на тему взаимоотношений полов, да и между собой зачастую тоже. В итоге подрастающее поколение черпает недостающие сведения из интернета и получается то, что получается.

16-летняя девочка прекрасно понимает, откуда берутся дети, - она узнала это из гугла. А вот степень ответственности и последствий, которые последуют за уединением с мальчиком, вряд ли постигла. Об этом ей уже после, перед абортом, прочитают нотации родители, упустившие момент в воспитании ребёнка, который уже готов произвести на свет своего. Именно взрослые виноваты в том, что дети порой сталкиваются с такими жуткими вещами, которые стопроцентно окажут негативное влияние на психику.

Хотя о каком вообще просвещении и воспитании может идти речь, когда нежелательная беременность наступает у взрослых, состоявшихся дам? Неужели они никогда не слышали о контрацептивах? Всё же невероятно просто: не хочешь рожать - предохраняйся, благо способов сейчас масса. На худой конец можно просто не вступать в близость с человеком, с которым не хочется заводить детей. Уверена, что все об этом слышали, но благами цивилизации и разумом почему-то не пользуются, предпочитая пожинать плоды собственной безалаберности.

Залезть в голову каждому конкретному человеку сложно, но попробовать стоило бы. Пускай из каждой табуретки вещают о противозачаточных, которые должны быть доступны для всех слоёв населения. Это будет гораздо эффективнее, чем подсчитывать количество пришедших на аборт или отказавшихся от него. А родителям пора научиться разговаривать со своими детьми, доносить до них простые житейские истины понятным языком и без стеснения.

Разъяснительные беседы с теми, кто уже стоит перед выбором, безусловно нужно продолжать. Грамотный психолог в силах выяснить истинную мотивацию женщины, готовой избавиться от ребёнка, и даже если она не изменит своего решения, консультация пойдёт на пользу. По крайней мере, специалист может разъяснить, как не допустить такого развития событий в дальнейшем.

О мерах поддержки беременным, конечно же, стоит напоминать - вдруг среди них и правда есть те, кто переживает за финансовое благополучие, и возможность получения дополнительных средств от государства развеет страхи. Однако большинство стоящих в очереди на аборт обладают всей необходимой информацией о выплатах. Вот с этими женщинами нужно как можно больше и внятнее говорить о необходимости планирования семьи. Русским языком объяснять: личная жизнь по принципу «авось пронесёт» ведёт прямиком на хирургический стол.

Плодить сирот

Аборты получится искоренить только тогда, когда исчезнут нежелательные беременности (в настоящее время звучит как что-то из области фантастики). А инициатива Хамзаева в случае воплощения приведёт лишь к появлению весьма желательных беременностей, но исключительно в корыстных целях. Обратная сторона медали, которой хотят наградить рожениц, - нездоровый интерес некоторых категорий граждан к государственным выплатам. Взять хотя бы историю с маткапиталом, который продолжает притягивать взоры мошенников.

«Лёгкие» деньги от государства могут заинтересовать маргиналов, которые и сейчас не упускают возможности заработать на детях за счёт разного рода выплат. Вереницы алкоголичек, наркоманок и прочих асоциальных личностей потянутся в роддома, откуда выйдут без детей, но с приличной суммой.

Кстати, автор инициативы не назвал размер выплаты, которой государство могло бы компенсировать отказ от аборта. Сколько стоит рождённый на свет малыш? Сто тысяч, двести? Как только заходит речь о конкретной сумме, возникают мысли то ли о суррогатном материнстве, то ли о легализованной продаже детей.

И каким образом государство позаботится о спасённых младенцах? Устроит их в детские дома, поставит на довольствие и в очередь за положенной сироте квартирой. Кого-то передадут в новые семьи, если повезёт.

Эксперты утверждают, что новорождённых здоровых детей быстро разбирают, некоторым бездетным парам приходится долго ждать появления очередного отказника. Но что будет с теми «выкупленными» у кровных матерей младенцами, которые не приглянутся приёмным родителям? А вдруг предложение превысит спрос? Какое будущее ждёт этих детей, кем вырастут новые члены общества, которых взрастило государство? Под таким углом идея финансового поощрения за отказ абортов видится не слишком радужно. Читай - плодить сирот.

Если уж кого и надо поощрять, так это уже состоявшихся родителей или тех, кто в обозримом будущем ими станет. Они точно не откажутся от дополнительной материальной поддержки, хотя бы на повседневные нужды. Лучше уж доплачивать молодым роженицам, решившимся на первенца, чем тем, кто вообще не хочет детей и готов от них отказаться за деньги. Последние пускай самостоятельно принимают решение, которое должно быть взвешенным, ни в коем случае ни кем не навязанным, в том числе за счёт денежной мотивации, и исключительно на усмотрение женщины, в утробе которой зародилась жизнь.

Допускаю, что в списке причин для аборта далеко не последнее место занимает неуверенность в завтрашнем дне. Пособия имеют свойство быстро кончаться, с учётом роста инфляции некоторые выплаты вовсе выглядят несущественными. Вот если бы государство гарантировало, что поможет поднять на ноги ребёнка и обеспечить ему достойную жизнь в семье до совершеннолетия — совсем другое дело. Если уж есть в стране лишние деньги, направьте их на повышение зарплат родителям, в том числе потенциальным, сделайте доступным жильё и организуйте качественное просвещение детей и взрослых — именно этого сейчас многим не хватает.

Ульяна Лаблюк

Теги: #демография #рождаемость #аборты
Источник: Псковская Лента Новостей
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