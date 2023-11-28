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Жизнь с протянутой рукой

Делать добро чужими руками легко и просто- именно такого принципа придерживаются те, кто оставляет на пороге приютов своих же питомцев или просит волонтёров приютить животное, найденное на улице. Мол, это лучше, чем отвезти в лес или оставить умирать на обочине. К таким «благодетелям» можно смело отнести и государство, которое взвалило на плечи зоозащитников непосильный груз, ворох обязанностей и большое спасибо в качестве благодарности за заботу о тех, до кого всем остальным нет дела.

Вознаграждения, льгот, пособий и прочих преференций за содержание кошек и собак не положено. Всё, на что вправе рассчитывать подбирающие их люди, - это очередное обвинение в «мошенничестве» и «зарабатывании денег» на хвостиках, упрёки со стороны соседей, не желающих слышать за стеной мяукающий хор, и разного рода просьбы под соусом «вы должны». Власти при этом остаются в стороне, занимаясь своими, безусловно, более важными делами. О тех, кто выполняет их же работу, чиновники вспоминают только в случае острой необходимости.

На ладан дышат

Для начала стоит разобраться, что кроется за громким, ныне очень популярным словом «волонтёр». Это человек, который безвозмездно помогает нуждающимся, реализует полезные обществу проекты, не требуя ничего взамен. Главная мотивация добровольцев — сделать мир хотя бы чуточку лучше.

В Псковской области действует немало волонтерских некоммерческих организаций и добровольцев-одиночек, работающих в разных направлениях. Каждый выбирает сам, кому хочет помогать — пенсионерам, детям, животным. Кому-то нравится заниматься благоустройством памятников культуры, другие встают на путь экологического просвещения, третьи занимаются поиском погибших солдат. В официальных отчётах пишут о 30 тысячах жителей региона, вступивших в ряды волонтёров. Осмелюсь предположить, что таковых гораздо больше, просто они не заявляют о себе из скромности и по причине банального отсутствия времени. Подсчёт ведётся на основании данных официально зарегистрированных НКО и исходя из количества людей, участвующих в разного рода проектах и встречах.

Последнее время один за одним открываются центры добровольчества, куда толпами идут желающие громко заявить о своём существовании и намерении воплотить в жизнь какие-либо идеи. А вот зоозащитники, особенно не имеющие отношения к крупным приютам, в такие места приходят редко — им попросту некогда. Попробуй ежедневно обслужи десятки хвостов, каждый из которых хочет есть, пить, ходить в туалет, а в идеале ещё и ласки. В случае, если животное болеет, возни с ним ещё больше.

Я знакома с двумя псковскими зооволонтёрами, которые занимаются самыми сложными случаями. Обе представительницы «слабого» пола. Одной из них нет и 30-ти, семьёй обзавестись не успела, да и куда там — прокормить бы 90 кошек, подобранных с улиц или услужливо подсунутых горожанами, которым «птичку жалко». Вторая чуть старше, у неё есть муж, двое детей и 5 собак, попутно она успевает выхаживать котят, почти отошедших в мир иной.

Девчонки берут под опеку котят с гниющими глазами, выпадающими внутренностями, буквально съеденных паразитами, избитых до полусмерти, измождённых голодом и неведомыми болячками. Сложно представить, как им удаётся из дышащих на ладан животных вырастить здоровых упитанных зверей. Особенно с учётом общего количества подопечных — их не 2 и не 3, речь идёт о десятках.

Где содержится и выхаживается вся эта орава? Волонтёры арендуют для своих подопечных квартиры, ибо других вариантов попросту нет. Знаю, что некоторые умудряются приспособить под символический пункт передержки собственную квартиру или хозпостройки на личном участке. Помимо «официальных» приютов (которые, впрочем, тоже волонтёрские), в Пскове есть ещё и незаметная невооружённому глазу «армия» добровольцев, неравнодушных к бедам животных. Они выкручиваются, как могут. Жертвуя своим временем, деньгами, а в некоторых случаях и семейным благополучием, люди, именуемые зоозащитниками, тащат непосильный груз ответственности, которую на них переложили те, кто выкинул, расплодил, по какой-то причине не смог взять себе кошку или собаку с улицы.

«Бездушные твари»

«Злой муж», «ребёнок с аллергией», «свои коты могут заразиться», а также отсутствие денег, времени и жилплощади - те, кто просит у волонтёров забрать очередного котёнка, находят сотню причин, почему не могут сделать этого сами. Наивно полагая, что аналогичных проблем не имеют зоозащитники.

Но ведь у каждого из них есть свои личные питомцы, которые нуждаются в еде, ласке, внимании и тоже могут подцепить заразу. Мужья знакомых мне женщин-волонтёров совсем не восторге от обилия зверья в своей же квартире и вороха забот у жён, которым по-хорошему надо бы заниматься семейным очагом, а не просиживать часами в клиниках с очередной истекающей кровью собакой или грозящим отправиться на тот свет котом. Дети хотят видеть своих матерей, которые каждый день вместо того, чтобы отвести ребёнка на прогулку, идут в пункт передержки обрабатывать гниющие глаза кошкам, кормить их и оттирать с пола фекалии. Волонтёры тоже порой не имеют собственного жилья и арендуют сразу две квартиры - для себя и для подопечных. Как считаете, у них больше возможностей взять на попечение сотого котёнка, чем у вас - второго? Ах да, ещё у них есть работа - самая обычная, не связанная с животными, с плотным графиком и кучей должностных обязанностей.

Кто-то сейчас, возможно, удивился, но да, забота о четвероногих - это не работа, за неё никто не платит. Бытует мнение, что на подобной деятельности можно «разбогатеть». Как бы ни так. Думаю, любой адекватный владелец животного в силах опровергнуть такую теорию. А ну-ка, подсчитайте, в какую сумму вам обходится любимый Барсик? А если питомцев несколько, и среди них есть собака? С учётом необходимости посещать ветеринара месячное содержание только вашего зверья может оказаться выше уровня средней зарплаты по региону.

К слову, даже чистоплотные заводчики не зарабатывают на продаже подопечных - потому что разводить их очень затратно. Нужны спецкорма, услуги ветеринаров и масса других вещей, которые стоят денег и крайне необходимы животным вне зависимости от его породной принадлежности. Только вот заводчики обеспечивают своих хвостов сами, они не стоят на паперти, как зоозащитники.

Потому-то в сторону последних и летят камни: «Да вы столько-то тысяч собрали, по-любому половину положили в карман», «Мы вам 100 рублей переводим каждый месяц, а вы коробку с котятами отказались принять», «Бездушные твари», «Сволочи». Люди, приводящие в приют домашнюю собаку, которая задрала соседских кур, почему-то твёрдо уверены, что зоозащитники обязаны её принять. Назвался груздем - полезай в короб, живёшь на пожертвования - изволь отработать.

Никто не учитывает размер этих пожертвований - поверьте, это далеко не та сумма, которой хватило бы на содержание 100 животных. Ради интереса можете изучить отчёты по сборам и расходам любого псковского приюта или частного волонтёра, всё это есть в открытом доступе. Подсчитайте примерную сумму на содержание одной кошки или собаки, умножьте это на количество хвостов, находящихся в приюте или пункте передержки. Да не забудьте прибавить траты на лечение, плановые и экстренные операции, оплату коммунальных услуг, труда персонала - в случае с крупными приютами. Уверена, что дебет с кредитом не сойдется.

Ещё можно попробовать заглянуть в какой-нибудь пункт передержки, если, конечно, вас туда пустят - жизнь научился зоозащитников не доверять первому встречному. А лучше проживите один день бок о бок с волонтёром - вы всё сами поймёте. Возможно, после этого сломя голову убежите куда подальше.

Гуманное решение

«Кто такие волонтёры? Они такие же люди, как и все остальные, только в них есть добро и жалость», - как-то написала на своей странице одна из псковичек, содержащих на съёмной квартире мини-приют.

И она, и её «коллеги по цеху» неоднократно пытались взывать к совести сограждан, публикуя в соцсетях соответствующие посты. Да только совести у людей от этого не появилось, а количество бездомных (если быть точнее - выброшенных) животных растёт. Продолжают поступать звонки о коробках с котятами и щенками, взрослых особях, оставшихся без крыши над головой. Сегодня 5, вчера 10, на прошлой неделе ещё 15 - и всех волонтёры должны куда-то распихать.

Намерения человека, который не прошёл мимо нуждающегося в помощи четвероногого, кажутся весьма благими, но дорога вымощена известна куда. Нашли сбитую собаку? Отведите её сами к ветеринару. Нет денег - найдите, займите. Если действительно хотите помочь и спасти, посадите на балкон, в туалет, на кухню, купите клетку - дайте тепло и еду. Затем начинайте искать новых или старых хозяев, интернетом нынче все умеют пользоваться. Это ведь не сложно, правда?

Но нет, почему-то большинство сочувствующих предпочитают переложить груз со своих плеч на чужие, «объективных» причин тому, как уже говорилось выше, находится масса. Всех животных мира пытаются втюхать волонтёрам, которые того и гляди всё бросят и уйдут в подполье.

Поймите вы уже, они не волшебники, у них нет магических жезлов и скатертей-самобранок, изобилующих кормами и лекарствами для животных. Нет и кошельков, которые пополняются хрустящими купюрами сами собой. И сил уже тоже почти нет.

Да, волонтёры сами выбрали этот путь, их никто не заставлял. Но это не говорит о том, что они кому-то чем-то обязаны. Это мы им со всех сторон должны! Каждый человек без исключения. Потому что они решают нашу общую проблему, занимаются тем, от чего продолжает открещиваться государство. Лучшие умы всё думают, как решить вопрос обилия бездомных животных. Так, может, стоит спросить тех, кто уже давно занимается этими вопросами, не дождавшись очередного законопроекта с красивым названием и сомнительной эффективностью?

Контроль ситуации в стране и урегулирование возникающих трудностей, в том числе касающихся роста числа беспризорных кошек и собак, - это априори задача органов государственной власти и, конечно же, чиновников на местах. Только и первые, и вторые опускаются с небес на землю только тогда, когда под ногами начинают мешаться стаи собак, щедро приправленные потоком жалоб от населения. Это своего рода препятствие, которое надоедливо мельтешит перед глазами, и его нужно срочно преодолеть по пути наименьшего сопротивления. Например, передать полномочия кому-то другому - и взятки гладки. В результате мы получаем новости о самосуде, дог-хантерах и «гуманном усыплении» бродячих животных.

Чем заслужила такое отношение несчастная собака, провинившаяся лишь тем, что вынуждена ползать по помойке в поисках куска хлеба? Может, её тоже стоит перевести на казённые харчи, подобно тем, кто уже содержится за госсчёт?

Зоозащитникам не помогает никто, кроме неравнодушных граждан, порой тратящих последние копейки на лечение очередного сбитого машиной кота или выброшенной хозяевами собаки. Сами зооволонтёры уже окопались в долгах, «обои там поклеили и интернет провели», ибо потеряли надежду вылезти из кредитной ямы. Если их расходы уменьшатся хотя бы на 10-12 тысяч в месяц, которые они тратят на аренду помещений, это будет большим подспорьем. В случае с крупным пунктом передержки речь идёт уже о 40 тысячах в месяц.

В Псковской области давно ввели положительную практику выделения бесплатной земли под возведение приютов. Денег на саму стройку, конечно же, не дали, но чем богаты. Почему бы не распространить подобный опыт и на индивидуальных волонтёров, тянущих на себе десятки, иногда сотни бездомных кошек и собак? В одном только Пскове я знаю порядка 10 человек, которые своими силами содержат такие «мини-приюты».

Многие здания на территории города годами пустуют, есть ещё и муниципальный жилищный фонд. Отдайте всё это волонтёрам, оцените их заслуги в реальности, а не в официальных отчётах! К тому же, существуют всевозможные фонды, оказывающие помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Финансируют их, как правило, весьма не бедные спонсоры. Почему бы им не обратить внимание на тех, кто нуждается в поддержке не меньше, чем малоимущие семьи, погорельцы, одинокие матери и другие люди, попавшие в беду? Даже самая, казалось бы, несущественная помощь придётся кстати.

Помогите и волонтёрам не словом, а делом! Многие из них на грани отчаяния и уже почти готовы опустить руки. Потому что стоять на паперти всю жизнь - сомнительное удовольствие.

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Ульяна Лаблюк

Иллюстрации сгенерированы с помощью нейросети Kandinsky 3.0