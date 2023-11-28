Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Сокровища Острова
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Магазин для фермерского хозяйства
Советы на зиму псковским водителям
Теплый дом ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
вопросы о муниципальной реформе
бизнес-ланчи вкусные обеды
ЛОНГРИД проверить здоровье
Досуг псковского школьника
День открытых дверей «Академия слуха»
CULT твоей красоты
участие в президентских выборах
Права работающих матерей
Ульяна Лаблюк Публикаций: 47
28.11.2023 15:060 Жизнь с протянутой рукой 14.11.2023 09:300 Плата за аборт 08.11.2023 11:150 Этаж фортуны 02.11.2023 10:596 Ты откуда? Из Козлов! 19.10.2023 13:320 Тактильные варвары Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:098 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 21.11.2023 10:580 Труп священника нашли в колодце в Печорском районе 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 27.11.2023 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей
Блоги / Ульяна Лаблюк

Жизнь с протянутой рукой

28.11.2023 15:06|ПсковКомментариев: 0

Делать добро чужими руками легко и просто- именно такого принципа придерживаются те, кто оставляет на пороге приютов своих же питомцев или просит волонтёров приютить животное, найденное на улице. Мол, это лучше, чем отвезти в лес или оставить умирать на обочине. К таким «благодетелям» можно смело отнести и государство, которое взвалило на плечи зоозащитников непосильный груз, ворох обязанностей и большое спасибо в качестве благодарности за заботу о тех, до кого всем остальным нет дела.

Вознаграждения, льгот, пособий и прочих преференций за содержание кошек и собак не положено. Всё, на что вправе рассчитывать подбирающие их люди, - это очередное обвинение в «мошенничестве» и «зарабатывании денег» на хвостиках, упрёки со стороны соседей, не желающих слышать за стеной мяукающий хор, и разного рода просьбы под соусом «вы должны». Власти при этом остаются в стороне, занимаясь своими, безусловно, более важными делами. О тех, кто выполняет их же работу, чиновники вспоминают только в случае острой необходимости.

 

На ладан дышат

Для начала стоит разобраться, что кроется за громким, ныне очень популярным словом «волонтёр». Это человек, который безвозмездно помогает нуждающимся, реализует полезные обществу проекты, не требуя ничего взамен. Главная мотивация добровольцев — сделать мир хотя бы чуточку лучше.

В Псковской области действует немало волонтерских некоммерческих организаций и добровольцев-одиночек, работающих в разных направлениях. Каждый выбирает сам, кому хочет помогать — пенсионерам, детям, животным. Кому-то нравится заниматься благоустройством памятников культуры, другие встают на путь экологического просвещения, третьи занимаются поиском погибших солдат. В официальных отчётах пишут о 30 тысячах жителей региона, вступивших в ряды волонтёров. Осмелюсь предположить, что таковых гораздо больше, просто они не заявляют о себе из скромности и по причине банального отсутствия времени. Подсчёт ведётся на основании данных официально зарегистрированных НКО и исходя из количества людей, участвующих в разного рода проектах и встречах.

Последнее время один за одним открываются центры добровольчества, куда толпами идут желающие громко заявить о своём существовании и намерении воплотить в жизнь какие-либо идеи. А вот зоозащитники, особенно не имеющие отношения к крупным приютам, в такие места приходят редко — им попросту некогда. Попробуй ежедневно обслужи десятки хвостов, каждый из которых хочет есть, пить, ходить в туалет, а в идеале ещё и ласки. В случае, если животное болеет, возни с ним ещё больше.

Я знакома с двумя псковскими зооволонтёрами, которые занимаются самыми сложными случаями. Обе представительницы «слабого» пола. Одной из них нет и 30-ти, семьёй обзавестись не успела, да и куда там — прокормить бы 90 кошек, подобранных с улиц или услужливо подсунутых горожанами, которым «птичку жалко». Вторая чуть старше, у неё есть муж, двое детей и 5 собак, попутно она успевает выхаживать котят, почти отошедших в мир иной.

Девчонки берут под опеку котят с гниющими глазами, выпадающими внутренностями, буквально съеденных паразитами, избитых до полусмерти, измождённых голодом и неведомыми болячками. Сложно представить, как им удаётся из дышащих на ладан животных вырастить здоровых упитанных зверей. Особенно с учётом общего количества подопечных — их не 2 и не 3, речь идёт о десятках.

Где содержится и выхаживается вся эта орава? Волонтёры арендуют для своих подопечных квартиры, ибо других вариантов попросту нет. Знаю, что некоторые умудряются приспособить под символический пункт передержки собственную квартиру или хозпостройки на личном участке. Помимо «официальных» приютов (которые, впрочем, тоже волонтёрские), в Пскове есть ещё и незаметная невооружённому глазу «армия» добровольцев, неравнодушных к бедам животных. Они выкручиваются, как могут. Жертвуя своим временем, деньгами, а в некоторых случаях и семейным благополучием, люди, именуемые зоозащитниками, тащат непосильный груз ответственности, которую на них переложили те, кто выкинул, расплодил, по какой-то причине не смог взять себе кошку или собаку с улицы.

«Бездушные твари»

«Злой муж», «ребёнок с аллергией», «свои коты могут заразиться», а также отсутствие денег, времени и жилплощади - те, кто просит у волонтёров забрать очередного котёнка, находят сотню причин, почему не могут сделать этого сами. Наивно полагая, что аналогичных проблем не имеют зоозащитники.

Но ведь у каждого из них есть свои личные питомцы, которые нуждаются в еде, ласке, внимании и тоже могут подцепить заразу. Мужья знакомых мне женщин-волонтёров совсем не восторге от обилия зверья в своей же квартире и вороха забот у жён, которым по-хорошему надо бы заниматься семейным очагом, а не просиживать часами в клиниках с очередной истекающей кровью собакой или грозящим отправиться на тот свет котом. Дети хотят видеть своих матерей, которые каждый день вместо того, чтобы отвести ребёнка на прогулку, идут в пункт передержки обрабатывать гниющие глаза кошкам, кормить их и оттирать с пола фекалии. Волонтёры тоже порой не имеют собственного жилья и арендуют сразу две квартиры - для себя и для подопечных. Как считаете, у них больше возможностей взять на попечение сотого котёнка, чем у вас - второго? Ах да, ещё у них есть работа - самая обычная, не связанная с животными, с плотным графиком и кучей должностных обязанностей.

Кто-то сейчас, возможно, удивился, но да, забота о четвероногих - это не работа, за неё никто не платит. Бытует мнение, что на подобной деятельности можно «разбогатеть». Как бы ни так. Думаю, любой адекватный владелец животного в силах опровергнуть такую теорию. А ну-ка, подсчитайте, в какую сумму вам обходится любимый Барсик? А если питомцев несколько, и среди них есть собака? С учётом необходимости посещать ветеринара месячное содержание только вашего зверья может оказаться выше уровня средней зарплаты по региону.

К слову, даже чистоплотные заводчики не зарабатывают на продаже подопечных - потому что разводить их очень затратно. Нужны спецкорма, услуги ветеринаров и масса других вещей, которые стоят денег и крайне необходимы животным вне зависимости от его породной принадлежности. Только вот заводчики обеспечивают своих хвостов сами, они не стоят на паперти, как зоозащитники.

Потому-то в сторону последних и летят камни: «Да вы столько-то тысяч собрали, по-любому половину положили в карман», «Мы вам 100 рублей переводим каждый месяц, а вы коробку с котятами отказались принять», «Бездушные твари», «Сволочи». Люди, приводящие в приют домашнюю собаку, которая задрала соседских кур, почему-то твёрдо уверены, что зоозащитники обязаны её принять. Назвался груздем - полезай в короб, живёшь на пожертвования - изволь отработать.

Никто не учитывает размер этих пожертвований - поверьте, это далеко не та сумма, которой хватило бы на содержание 100 животных. Ради интереса можете изучить отчёты по сборам и расходам любого псковского приюта или частного волонтёра, всё это есть в открытом доступе. Подсчитайте примерную сумму на содержание одной кошки или собаки, умножьте это на количество хвостов, находящихся в приюте или пункте передержки. Да не забудьте прибавить траты на лечение, плановые и экстренные операции, оплату коммунальных услуг, труда персонала - в случае с крупными приютами. Уверена, что дебет с кредитом не сойдется.

Ещё можно попробовать заглянуть в какой-нибудь пункт передержки, если, конечно, вас туда пустят - жизнь научился зоозащитников не доверять первому встречному. А лучше проживите один день бок о бок с волонтёром - вы всё сами поймёте. Возможно, после этого сломя голову убежите куда подальше.

Гуманное решение

«Кто такие волонтёры? Они такие же люди, как и все остальные, только в них есть добро и жалость», - как-то написала на своей странице одна из псковичек, содержащих на съёмной квартире мини-приют.

И она, и её «коллеги по цеху» неоднократно пытались взывать к совести сограждан, публикуя в соцсетях соответствующие посты. Да только совести у людей от этого не появилось, а количество бездомных (если быть точнее - выброшенных) животных растёт. Продолжают поступать звонки о коробках с котятами и щенками, взрослых особях, оставшихся без крыши над головой. Сегодня 5, вчера 10, на прошлой неделе ещё 15 - и всех волонтёры должны куда-то распихать.

Намерения человека, который не прошёл мимо нуждающегося в помощи четвероногого, кажутся весьма благими, но дорога вымощена известна куда. Нашли сбитую собаку? Отведите её сами к ветеринару. Нет денег - найдите, займите. Если действительно хотите помочь и спасти, посадите на балкон, в туалет, на кухню, купите клетку - дайте тепло и еду. Затем начинайте искать новых или старых хозяев, интернетом нынче все умеют пользоваться. Это ведь не сложно, правда?

Но нет, почему-то большинство сочувствующих предпочитают переложить груз со своих плеч на чужие, «объективных» причин тому, как уже говорилось выше, находится масса. Всех животных мира пытаются втюхать волонтёрам, которые того и гляди всё бросят и уйдут в подполье.

Поймите вы уже, они не волшебники, у них нет магических жезлов и скатертей-самобранок, изобилующих кормами и лекарствами для животных. Нет и кошельков, которые пополняются хрустящими купюрами сами собой. И сил уже тоже почти нет.

Да, волонтёры сами выбрали этот путь, их никто не заставлял. Но это не говорит о том, что они кому-то чем-то обязаны. Это мы им со всех сторон должны! Каждый человек без исключения. Потому что они решают нашу общую проблему, занимаются тем, от чего продолжает открещиваться государство. Лучшие умы всё думают, как решить вопрос обилия бездомных животных. Так, может, стоит спросить тех, кто уже давно занимается этими вопросами, не дождавшись очередного законопроекта с красивым названием и сомнительной эффективностью?

Контроль ситуации в стране и урегулирование возникающих трудностей, в том числе касающихся роста числа беспризорных кошек и собак, - это априори задача органов государственной власти и, конечно же, чиновников на местах. Только и первые, и вторые опускаются с небес на землю только тогда, когда под ногами начинают мешаться стаи собак, щедро приправленные потоком жалоб от населения. Это своего рода препятствие, которое надоедливо мельтешит перед глазами, и его нужно срочно преодолеть по пути наименьшего сопротивления. Например, передать полномочия кому-то другому - и взятки гладки. В результате мы получаем новости о самосуде, дог-хантерах и «гуманном усыплении» бродячих животных.

Чем заслужила такое отношение несчастная собака, провинившаяся лишь тем, что вынуждена ползать по помойке в поисках куска хлеба? Может, её тоже стоит перевести на казённые харчи, подобно тем, кто уже содержится за госсчёт?

Зоозащитникам не помогает никто, кроме неравнодушных граждан, порой тратящих последние копейки на лечение очередного сбитого машиной кота или выброшенной хозяевами собаки. Сами зооволонтёры уже окопались в долгах, «обои там поклеили и интернет провели», ибо потеряли надежду вылезти из кредитной ямы. Если их расходы уменьшатся хотя бы на 10-12 тысяч в месяц, которые они тратят на аренду помещений, это будет большим подспорьем. В случае с крупным пунктом передержки речь идёт уже о 40 тысячах в месяц.

В Псковской области давно ввели положительную практику выделения бесплатной земли под возведение приютов. Денег на саму стройку, конечно же, не дали, но чем богаты. Почему бы не распространить подобный опыт и на индивидуальных волонтёров, тянущих на себе десятки, иногда сотни бездомных кошек и собак? В одном только Пскове я знаю порядка 10 человек, которые своими силами содержат такие «мини-приюты».

Многие здания на территории города годами пустуют, есть ещё и муниципальный жилищный фонд. Отдайте всё это волонтёрам, оцените их заслуги в реальности, а не в официальных отчётах! К тому же, существуют всевозможные фонды, оказывающие помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Финансируют их, как правило, весьма не бедные спонсоры. Почему бы им не обратить внимание на тех, кто нуждается в поддержке не меньше, чем малоимущие семьи, погорельцы, одинокие матери и другие люди, попавшие в беду? Даже самая, казалось бы, несущественная помощь придётся кстати.

Помогите и волонтёрам не словом, а делом! Многие из них на грани отчаяния и уже почти готовы опустить руки. Потому что стоять на паперти всю жизнь - сомнительное удовольствие.

Ульяна Лаблюк

Иллюстрации сгенерированы с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Теги: #волонтеры #собаки #животные #зоозащитники #бездомные животные #кошки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 74 человека
28.11.2023, 15:470 Не стагнация, а стабильность: как обстоят дела с экономикой в Псковской области 28.11.2023, 15:370 Множественные нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в Кунье 28.11.2023, 15:210 Анастасия Повторейко о ситуации с внебольничными пневмониями в этом сезоне 28.11.2023, 15:060 Жизнь с протянутой рукой
28.11.2023, 14:462 Симптомы внебольничной пневмонии перечислила псковский эпидемиолог 28.11.2023, 14:340 Почти пять тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов мефедрона изъяли в Псковской области 28.11.2023, 14:250 Российские туристы начали получать визы на Шри-Ланку бесплатно 28.11.2023, 14:110 Заключить новый договор на техобслуживание оборудования можно путем публичной оферты - Газпром
28.11.2023, 13:561 Ночные морозы до -15 градусов прогнозируют в Псковской области на этой неделе 28.11.2023, 13:460 Почти 60% обращений по заболеваниям приходится на детей до 14 лет – псковский эпидемиолог 28.11.2023, 13:300 МегаФон запускает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway 28.11.2023, 13:190 В России появится звание «Заслуженный работник туризма»
28.11.2023, 13:080 Желания сносить обелиск Славы авторства эстонского скульптора в Великих Луках ни у кого нет - Дмитрий Белюков 28.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Внебольничная пневмония наступает? 28.11.2023, 13:000 Высота снежного покрова в большинстве районов Псковской области превышает норму в 3-4 раза - синоптик 28.11.2023, 12:450 Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдет в Псковском театре драмы в декабре
28.11.2023, 12:450 В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ 28.11.2023, 12:430 Поправки в Трудовой кодекс заставят работодателей отдать долги по зарплате 28.11.2023, 12:390 Дмитрий Белюков: Оборона Великих Лук стала значительным вкладом в срыв операции «Барбаросса» 28.11.2023, 12:360 ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря
28.11.2023, 12:260 Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве великолучанки, труп которой утопили в пруду 28.11.2023, 12:150 Более 300 млн рублей получит Псковская область для развития объектов агропромышленного комплекса 28.11.2023, 12:090 Предвыборный съезд КПРФ состоится 23 декабря 28.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» о «Малом Сталинграде»
28.11.2023, 12:020 Минстрой заявил о возможном переформатировании программ капремонта 28.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 ноября 28.11.2023, 11:501 В России предложили создать велополицию для борьбы с нарушителями ПДД 28.11.2023, 11:440 «Кузница»: Внебольничная пневмония наступает?
28.11.2023, 11:310 Пскович предстанет перед судом за повреждение чужого имущества у торгового центра 28.11.2023, 11:150 В Невельском районе горели два жилых дома 28.11.2023, 11:050 Более 65 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячные денежные выплаты 28.11.2023, 10:550 «Горводоканал» анонсировал ежегодную акцию по списанию пени должникам в Пскове
28.11.2023, 10:420 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Малый Сталинград» 28.11.2023, 10:300 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 2,5 часа 28.11.2023, 10:160 В Петербурге предложили временно перевести работников на удаленку из-за плохой погоды 28.11.2023, 10:010 Два пожара тушили в Пскове
28.11.2023, 09:504 Анатолий Кот провёл вечер на форелевом хуторе в Псковской области 28.11.2023, 09:470 «Думаете, мы спим?»: уборка снега в Пскове продолжалась всю ночь 28.11.2023, 09:370 Невидимые дети 28.11.2023, 09:300 Россияне стали выбирать почти весь одобренный лимит микрозайма
28.11.2023, 09:151 Новый штраф ждет водителей с 1 декабря 28.11.2023, 09:000 В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России 28.11.2023, 08:400 Участок теплотрассы заменили на улице Звёздной в Пскове 28.11.2023, 08:200 В Центробанке сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
28.11.2023, 08:000 Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО 28.11.2023, 07:500 Какая пища поможет укрепить иммунитет, объяснил врач 28.11.2023, 07:356 Зарядную станцию для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове 28.11.2023, 07:190 Жителей Псковской области предупредили о штормовом ветре
28.11.2023, 07:000 Дачную амнистию для СНТ хотят продлить до 2031 года 27.11.2023, 22:000 Делегация псковского колледжа искусств побывала в Опочке 24 ноября 27.11.2023, 21:501 Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года 27.11.2023, 21:400 С какими проблемами чаще всего приходят подростки к психологу, рассказала специалист
27.11.2023, 21:300 Более 700 тысяч человек посетили «Михайловское» с начала года 27.11.2023, 21:200 Осужденные помогли в благоустройстве приюта для животных в Великих Луках 27.11.2023, 21:101 Псковская область получит 33 млн рублей на модернизацию учреждений культуры в 2024 году 27.11.2023, 21:000 В России продолжает снижаться количество детей-сирот
27.11.2023, 20:500 Свыше 20 образовательных учреждений Псковской области присоединились к проекту «Футбол в школе» 27.11.2023, 20:400 Профсоюзы в Пскове дали старт акции «Подари ребёнку праздник» 27.11.2023, 20:200 Цена золота выросла до максимума за шесть месяцев 27.11.2023, 20:100 Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов состоялся в Пскове
27.11.2023, 20:000 Спортивный фестиваль «Семейная команда» пройдет в Пскове 27.11.2023, 19:500 Чемпионат и первенство СЗФО России по рукопашному бою впервые пройдут в Пскове 27.11.2023, 19:400 Выставка художника Константинова откроется в псковской галерее «Дар» 2 декабря 27.11.2023, 19:300 Великолучане войдут в молодежную сборную России по стрельбе из лука
27.11.2023, 19:220 Денис Камалягин* стал фигурантом уголовного дела за дискредитацию ВС России 27.11.2023, 19:200 Работу над написанием статей для книги «Солдаты Победы» обсудили в Псковском районе 27.11.2023, 19:100 Реверсивное движение на участке федеральной дороги Р-56 введут в Порхове 27.11.2023, 19:000 Шестеро из десяти псковичей собираются в отпуск осенью
27.11.2023, 18:450 Профсоюзные юристы СЗФО завели свой Telegram-канал 27.11.2023, 18:301 Рейтингомер: великолукская трагедия, письмо президенту и подстава от госмедиахолдинга. ВИДЕО 27.11.2023, 18:270 Более 500 кг батареек принял молодёжный центр в Пскове в ходе экологической акции 27.11.2023, 18:150 Выплатой псковичам зарплат после повышения МРОТ обеспокоились профсоюзы
27.11.2023, 18:110 Публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год проходят в Пскове. ФОТО  27.11.2023, 18:000 Костры в детских палаточных лагерях хотят избавить от формальностей 27.11.2023, 17:570 Псковское учреждение задолжало работникам почти 2 миллиона рублей 27.11.2023, 17:550 Кейс-чемпионат соцпроектов «ДоброТворец» пройдет в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru