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Блоги / Ульяна Лаблюк

Обивая пороги поликлиник

31.01.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Нарекания к бесплатным медучреждениям из года в год не меняются – бесконечные очереди, невозможность записаться к узким специалистам и их нехватка. Масштабная программа модернизации системы здравоохранения приносит свои плоды, но местами проводимая работа не приносит желаемого эффекта. К примеру, введение электронной записи, призванное упростить процедуру, в некоторых случаях делает первичное звено ещё менее доступным. Удалённый формат далеко не идеален и не каждому подходит. Многие пациенты с температурой вынуждены, как и прежде, околачивать пороги поликлиник в надежде застать хотя бы дежурного доктора. Получить таким образом консультацию профильного врача и попутно не заразиться какой-нибудь хворью - это довольно сложная задача.

 

Непростая ситуация в части доступности медицинской помощи сложилась во многих районах Псковской области. Зимой, когда фиксируется традиционный подъём заболеваемости, жители небольших населённых пунктов сообщают примерно следующее: ребёнок болеет, держится высокая температура, но врача на дом оперативно не вызвать и в поликлинике не посетить — рук одного-двух педиатров не хватает на всех страждущих. Зачастую специалистам приходится обслуживать сразу несколько районов, в результате очередь достигает нескольких десятков человек.

Люди, давно привыкшие к такому развитию событий, не винят врачей, которые работают на износ. Просто идут в аптеку, скупают тонны противовирусных и лечат детей и себя собственными силами, уповая на благополучный исход болезни.

В аналогичном положении находятся и жители областного центра, которым, казалось бы, медицинская помощь должна быть доступнее. Приём педиатра нужно выстрадать, но даже это не даёт никаких гарантий. Одна из псковичек рассказала, как её дочь на протяжении недели лежала дома с высокой температурой, прописанные дежурным врачом лекарства не помогали. Получить должные назначения удалось только после третьей встречи с педиатром, который все-таки решил проверить кровь ребёнка на наличие инфекции. Его коллега ранее анализы по какой-то причине не назначил. Инфекция подтвердилась и потребовала совершенного иного лечения.

Почему так вышло? Возможно, роль сыграл человеческий фактор и большая нагрузка на врачей, к которым зачастую можно попасть только по выше описанной схеме. Забыть обо всех электронных сервисах и по старинке идти в поликлинику наугад, рискуя провести «чудесный» день в окружении других болезных и в итоге получить от ворот поворот. Тут как повезёт.

Великолучанину, который впустую прогулялся до регистратуры местного бюджетного учреждения, удача не улыбнулась. Его ребёнку срочно требовалась помощь педиатра, однако в городской поликлинике заявили, что запись ведётся только через «Госуслуги», и никак иначе. Пришлось идти в одну из платных клиник, где радушно встречают всех желающих даже без предварительной записи.

Бесплатная медицина в Великолукской горбольнице давно оставляет желать лучшего - на это указал и губернатор Михаил Ведерников, принимая решение об объединении межрайонной больницы с областной. «В великолукской больнице, честно говоря, бардак, который мы, к своему сожалению, за эти несколько лет прекратить не смогли. Тем более, что мне несколько десятков обращений еженедельно приходят в социальные сети», - описал масштаб проблемы глава региона.

В комитете по здравоохранению того же мнения: пациенты великолукской больницы, к которой относится в том числе и поликлиника, не получают качественную медицинскую помощь.

Позитивные сдвиги ожидаются весной 2024 года, после юридического урегулирования вопроса. Что делать тем, кто нуждается в медицинской помощи на юге области уже сегодня? Видимо, уповать на платных специалистов или с боями прорываться к бесплатным.

Попасть к врачу по ОМС, конечно же, можно. Просто это долго и очень нервно. На «Госуслугах» свободных мест к великолукским терапевтам нет на ближайшие две недели.

При этом важно учитывать ещё один нюанс касаемо онлайн-записи. Посетить ближайшую государственную клинику без проволочек могут только те, кто к ней прикреплён. Несмотря на то, что все застрахованные граждане РФ вправе получать медицинскую помощь по месту пребывания, на деле всё выходит иначе.

К примеру, вы проживаете в Великих Луках, но прописаны в другом городе, там же прикреплены к поликлинике. Записаться в великолукское медучреждение через портал госуслуг вы не сможете, как и сменить прикрепление - для этого нужно письменное заявление и очный визит. Итого: круг замкнулся, к врачу по месту проживания вы не попали.

Есть ещё один вариант, в некоторых случаях он срабатывает. Можно позвонить в регистратуру и попросить записать к нужному специалисту. Объяснить, почему не получается это сделать онлайн, и, если администратор попадётся адекватный, вас запишут к доктору на ближайшую свободную дату (как говорилось выше, через две-три недели). Однако порой в записи по телефону отказывают и отправляют сражаться со злополучным сервисом.

При наличии финансовой возможности можно воспользоваться услугами любой из платных клиник, в которых есть почти все востребованные специалисты. Свободный врач может найтись в тот же день или на следующий. Только тут есть одно «но». Большинство коммерческих учреждений не работают по системе ОМС, и, соответственно, не могут выдавать направления на обследования в бюджетных организациях.

Поясню, в чём подвох. Допустим, вы нашли нужного платного врача, за деньги сдали все назначенные им анализы и получили заключение с показаниями к медицинской манипуляции, которая в частной клинике по какой-то причине не проводится. В таком случае придётся продираться в бюджетную сквозь все полагающиеся круги ада: неравный бой с «Госуслугами» и длинную очередь к терапевту, миновать которого не получится.

Дело в том, что только он и ещё пара-тройка специалистов уполномочены выдавать направления на дальнейшие обследования. Заключение коллеги из платной клиники и очевидные результаты анализов не дадут никаких преференций. Извольте постоять в очереди с другими пациентами, чтобы вас определили к доктору, который вам полагается.

Многоуровневый подход объясняется просто: мол, профильные врачи могут впустую потратить время на тех, кто неверно трактует свои симптомы, и, допустим, перепутал хирурга с неврологом. А вот терапевт бы сразу определил, к какому именно врачу бежать. С одной стороны, это правильно, ведь люди могут ставить себе диагнозы лишь на основании информации из интернета. Напугавшись до смерти, идут отнимать драгоценное время врачей, в которых, может, вовсе не нуждаются.

Но как быть тем, кому диагноз поставили специалисты из коммерческого сектора? Ни для кого не секрет, что там работают квалифицированные врачи, зачастую выходцы из бюджетной сферы. Неужели нельзя каким-то образом сократить путь и уменьшить тяготы пациентов, чётко осознающих своё состояние здоровья и остро нуждающихся в бесплатной медицине?

Сейчас очень много говорится о необходимости диспансеризации, важности выявления заболеваний на ранних стадиях. Да только большинство людей, не имеющих ощутимых проблем со здоровьем, обходят поликлиники стороной лишь потому, что уже имели неосторожность туда обратиться. Негативный опыт приводит к тому, что к бесплатным врачам идут только в самом крайнем случае, если других вариантов совсем не осталось. Неделями стоят в виртуальной очереди, приходят к терапевтам, после чего с заветной бумажкой отправляются за следующей порцией мучений - к узким специалистам очередь ещё длиннее. То же касается сдачи анализов, плановых операций и прочих медицинских манипуляций по ОМС — их можно получить, только не сразу и только с боем. Те, у кого получается выбраться из этого лабиринта страданий живым и здоровым, стараются позабыть всё, как страшный сон, и мечтают никогда больше не видеть больничных коридоров.

Как получать качественную и своевременную помощь, если вынужден тянуть до последнего из-за нежелания связываться с системой здравоохранения? Невольно задумываешься над вопросом: может, уже стоит признать, что гораздо более эффективными будут поддержка и развитие коммерческого сектора, раз бюджетный реанимировать не получается? Пока не будут найдены ответы на эти вопросы, говорить о профилактике, диспансеризации, снижении смертности и увеличении продолжительности жизни преждевременно.

Ульяна Лаблюк

Теги: #медицина #врачи #здравоохранение #поликлиника #медицинский центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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