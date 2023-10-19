Великолукская межрайонная больница станет филиалом областной

Великолукская межрайонная больница станет филиалом Псковской областной клинической больницы. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил 18 октября на IV Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира».
Он уточнил, что в данный момент не идет речи про оптимизацию системы, но идет про «единовластие».
«В Великолукской больнице, честно говоря, бардак, который мы, к своему сожалению, за эти несколько лет прекратить не смогли. Тем более, что мне несколько десятков обращений еженедельно приходят в социальные сети. Я думаю, что мы примем окончательное решение, потому что сейчас, когда единичные прошения поступают, мы и работаем в формате областной клинической больницы, выдергивая оттуда пациентов и направляя сюда», – добавил Михаил Ведерников.
Напомним, Великолукская межрайонная больница включает в себя пять лечебных корпусов, роддом, женскую консультацию, четыре поликлиники, 39 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики.