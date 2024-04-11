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Блоги / Ульяна Лаблюк

Общение - деньги

11.04.2024 13:19|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме снова задумались об уровне зарплат педагогов и предложили доплачивать им за общение с родителями в мессенджерах. Якобы, учителя тратят на это слишком много личного времени, а любая работа стоит денег. Инициатива вызвала шквал негодования в соцсетях со стороны родителей, которые тоже не отказались бы от сверхурочных за вечерние бдения над учебниками.

 

Оплачивать классным руководителям время, проведённое в чатах с родителями и учениками, предложил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, удалённая коммуникация является переработкой, которая стоит денег в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ.

Сотрудники аппарата Чернышова даже подсчитали, сколько времени в среднем тратят педагоги на цифровые платформы - около часа в день. По их данным, сообщения от родителей часто приходят в нерабочее время, в том числе после 21:00, а также в выходные дни, и большинство учителей на них отвечают.

В соцсетях развернулась бурная дискуссия на тему того, кто всё-таки нуждается в выплатах за отслеживание чатов. Некоторые пользователи утверждают, что учителя и так получают деньги за свою работу, а вот родители занимаются волонтёрством, помогая детям выполнять домашние задания. Дошло до того, что в некоторых пабликах обвинили учителей в некомпетентности: мол, в школах сейчас вовсе не учат, а только «доносят информацию», в итоге бремя разжевывания материала ложится на родителей, у которых своих забот полно. И если уж приходится последним тратить свободное время на объяснение того, что ребёнок не понял в школе, пускай она за это платит. Не забыли комментаторы и о том, как хорошо было раньше, когда педагоги по доброте душевной проводили бесплатные дополнительные занятия с детьми, а теперь для этих целей приходится нанимать репетиторов. «Избаловали их деньгами», «Такое время наступило… Врачи не хотят лечить бесплатно, учителя учить детей бесплатно», - негодуют пользователи.

Со своей стороны хочу выступить в защиту учителей. Большинство из них, на мой взгляд, ответственно относятся к своей работе, за которую платят гроши и редко благодарят. Современным педагогам впору ставить памятники. За несчастные копейки, которые они получают, на них вешают всё, что только можно: и учить должны, и воспитывать, и к труду пристрастить, и ворох бумаг заполнить, и родителей ублажить, и ещё вагон и маленькую тележку. При этом основная задача школы - именно давать знания. В какой мере их усваивает тот или иной ученик, зависит в первую очередь от него самого.

В какой обстановке сейчас ведётся преподавание? В классах в среднем по 30 человек, каждый из которых занят своим делом. Один в мобильнике ковыряется (официально-то их запретили, на деле, скорее всего, ситуация не сильно изменилась), другой с соседом разговаривает, третий в носу ковыряется, четвёртый придумывает, чем бы ещё напакостить учителю. Последний в это время пытается донести материал тем, кто готов его принять.

Потом ребятня радостно разбегается по домам, где по идее должна закрепить полученные знания домашним заданием. Но зачастую и закреплять-то нечего, потому что на уроках ребёнок занимался не тем, чем должен.

И вот тут в неравный бой с наукой вступают родители, которые уверены, что всему виной плохо объяснивший тему учитель. Конечно, педагог педагогу рознь, но, думается, в большинстве случаев преподавательский состав, в том числе его молодая составляющая, более чем компетентен и делает всё возможное для того, чтобы вложить в головы подрастающего поколения хоть какие-то знания.

Я сама проходила практику в школе и заметила, что дети, желающие освоить новую тему, делают это даже под руководством студента. Во время проверки контрольных по пройденному материалу очень радостно было понимать, что ты, сама ещё не так давно покинувшая школьную скамью, смогла научить чему-то, донести информацию до ребят, которые в ней нуждались. Во вверенных мне классах способных и прилежных учеников было много, и я с удовольствием ставила им пятёрки за то, что они усвоили данные мной знания. А приходя в школу на следующий день, приятно удивлялась успешно выполненным домашним заданиям.

Ради интереса я спрашивала некоторых ребят, сами ли они занимаются по вечерам. Почти все опрошенные говорили, что родители в этом участия не принимают, потому как нет такой необходимости. Исключение составляли пара-тройка двоечников, которые либо не хотели, либо в силу объективных причин не могли учиться на равных с одноклассниками.

С тех пор прошло более 10 лет, и, судя по всему, ситуация кардинально изменилась. Огромное количество детей не в состоянии заниматься самостоятельно, и, думается, виновата в этом не школа. Как так вышло, что огромное количество родителей вынуждены либо сами учить уроки со своими чадами, либо нанимать репетиторов? Может, мамы и папы сами так выстроили процесс воспитания, что им приходится получать второе школьное образование? Я более чем уверена, что всё, что говорится по вечерам дома, ребёнок уже слышал днём за партой, да только не услышал.

Как показывает практика, многие современные дети абсолютно не приучены к самостоятельности. Они не способны заниматься самообразованием, не любят читать, не умеют выполнять простейшие бытовые задачи. Кто их этому должен был научить? Определённо не школа. Если с малолетства приучать отпрыска к тому, что за ним до старости будет вытирать сопли кто-то другой, неча на педагога пенять и перекладывать на него ответственность за то, что должно исходить из семьи.

Отношение общества к педагогам вызывает негодование и недоумение. Почему только они всем должны? Они разве не люди? Не обязаны они проводить дополнительные занятия, за которые никто не платит, сидеть денно и нощно в чатах и вести пространные беседы с родителями, части из которых просто нужны «свободные уши».

Да, в нашей стране бесплатное среднее образование, но для учителей преподавание - это самая обычная работа. И она должна оплачиваться, желательно по достоинству. Хотелось бы спросить тех, кто пишет гневные комментарии в соцсетях и сетует на педагогов, не желающих учить детей бесплатно: вы сами-то часто задерживаетесь на заводе или в офисе, не требуя сверхурочных? Или, может быть, приходя домой, продолжаете трудиться за просто так, заполняя отчёты, отвечая на вопросы десятков сотрудников, решая их неурядицы и выслушивая жалобы на жизненные тяготы и невзгоды?

Вообще-то учитель - тоже человек. У него тоже есть личная жизнь, домашние дела и право на свободное время, как и у всех остальных. И, если уж требуется поработать по вечерам, извольте за это платить в соответствии с трудовым законодательством.

К слову, многие граждане не прочь потратить деньги на удалённое общение, но только не с педагогами, а с разного рода психологами, астрологами и прочими специалистами и псвевдоспециалистами по ту сторону экрана. Почему-то посторонним людям гораздо проще отдать деньги за помощь, необходимость которой порой вызывает сомнения. Некоторые без долгих раздумий отдают честно заработанные даже за простое общение по душам в интернете, а также всяким шарлатанам вроде гадалок, магов, знахарок, а кто-то не прочь приплатить и за интим-услуги в режиме онлайн. Так почему же такая важная вещь, как оплата труда педагогов, которые дают жизненно необходимые знания нашим детям, вызывает столько вопросов?

Учителя сейчас и так на вес золота, того и гляди, последние разбегутся. Зарплаты у них настолько мизерные, что трудоустройство в школе больше напоминает добровольчество.

Так пусть педагогам доплачивают хотя бы за общение с родителями, в котором зачастую приятного мало. С последних точно не убудет, а работникам школ каждая копеечка не лишняя.

Ульяна Лаблюк

Теги: #школа #учитель #педагоги #родители
Источник: Псковская Лента Новостей
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