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Об учителе бедном замолвите слово

Современные учителя — чуть ли не самые несчастные люди на планете. Мало того, что зарплата оставляет желать лучшего, так ещё и авторитет профессии упал ниже некуда. Общество почему-то стало относиться к педагогам как к обслуживающему персоналу, совершенно забыв о роли наставника. Те, кто занимаются обучением, воспитанием подрастающего поколения, никакого отношения к сфере услуг не имеют.

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. По этому случаю началась разработка законопроекта «О статусе учителя», в котором пойдёт речь о миссии педагогического работника, его правах и обязанностях, мерах защиты. Автор документа первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова уверена, что учителей необходимо наделить статусом и гарантиями, которые аналогичны тем, что имеют госслужащие, в том числе в части заработной платы.

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По официальным данным, в 2022 году средняя зарплата учителя в России составила порядка 39 тысяч рублей на руки. По факту многие педагоги получали за свой труд гораздо меньше. А чиновники зарабатывали в среднем 126 тысяч рублей — такая цифра указана в информации Росстата.

«И чиновники, и учителя — это все "государевы люди" и получать за свой труд они должны одинаково. И те, и другие выполняют важную, необходимую государству работу», — справедливо заметила Яна Лантратова.

Она совершенно права, работа учителя должна оплачиваться по достоинству. Сейчас педагоги получают унизительно мало, особенно те, кто работает в провинции. Потому в профессию идут не за деньгами, а, как принято говорить, «по призванию». Вспомним слова известного государственного и политического деятеля, который в ответ на вопрос молодого преподавателя из Дагестана о низких зарплатах заявил, что на таком поприще много не заработаешь, и посоветовал идти в бизнес.

Педагогам — и молодым, и со стажем — памятник надо ставить за то, что они делают за «три копейки», лишь по доброте душевной и из любви к детям. Которые, к тому же, совсем не ценят и не уважают своих наставников. В сети гуляет масса историй о том, как ученики издеваются над учителями, швыряют в них учебники, жвачки и всё, что под руку попадётся. Действо снимается на видео и выкладывается в интернет на всеобщее обозрение.

Современные педагоги не могут рассчитывать и на уважение со стороны родителей. Если учитель повысил на ребёнка голос или, не дай бог, отвесил ему подзатыльник — всё, жди суда. Именно в семье дети узнают, что ученик всегда прав, а преподаватель — человек, который оказывает некие услуги, и обязан терпеть. В обществе сложилось потребительское отношение к школе по аналогии «продавец-покупатель», поэтому родители и дети считают себя правыми, а педагогов - «тварями дрожащими», которые всем должны. Справедливости ради замечу, что взрослые, которые прививают такое мировоззрение своим отпрыскам, зачастую тоже не являются для ребёнка авторитетом.

Я окончила школу в райцентре больше 10 лет назад. И тогда ни у меня, ни у родителей даже мысли не было о том, чтобы перечить педагогу и ставить под сомнение его методы. «Он учитель, ему виднее, иди и делай, что говорят». Мои учителя были настоящими профессионалами, одним взглядом могли дать понять, кто в школе главный.

Теперь таких днём с огнём не сыщешь. Виной тому и некоторые особенности современного образования и общественного устройства в целом. Во-первых, не все выходцы педагогических вузов компетентны и ответственно относятся к возложенной на них задаче. Во-вторых, учителя — тоже люди, у них есть свои потребности и слабости, о которых можно легко узнать из соцсетей. Раньше о личной жизни педагогов, их интересах и увлечениях знали лишь понаслышке. Дистанция между учеником и педагогом сократилась до минимума, и это не слишком хорошо. Но тут уж ничего не поделаешь — век современных технологий. Что, кстати, не слишком сократило ворох ненужной бюрократии в школах, также отталкивающей потенциальных педагогов.

Конечно, нельзя всех грести под одну гребенку. До сих пор есть те, кто действительно учит детей, а не оказывает образовательные услуги. Кто вкладывает в свою работу душу, а не просто выполняет условия договора. Есть и родители, которые уважительно относятся к профессии педагога и прививают правильные ценности детям. Но с каждым годом таких положительных примеров становится меньше, они рискуют стать вымирающим видом, как, например, педагоги-мужчины.

Они почти полностью исчезли из школ. А ведь роль наставника мужского пола очень важна, особенно в части воспитания мальчиков. В образовательных организациях остались работать женщины, которых считают более терпеливыми. Хотя и они порой не выдерживают того, что творится в современных школах.

Я сама получила педагогическое образование. Но предпочла преподаванию русского языка и литературы журналистское поприще. Почему? Хотя бы потому, что не хочу приходить домой с нервным тиком после общения с современными детьми и их родителями.

Как человек вообще выбирает место работы, на что обращает внимание? По данным соцопросов, меркантильный интерес сейчас превалирует над идеологическими предпосылками. Людям важнее не сфера деятельности, а зарплата и бонусы, которые ей сопутствуют. Многие также обращают внимание на возможность карьерного роста, повышение имиджа и статуса в обществе.

О каком имидже и престиже профессии педагога можно говорить, пока подрастающее поколение может творить на уроке всё, что вздумается? А родители это всячески поощряют и поддерживают. В первую очередь, должна вестись работа над ужесточением дисциплины в школах, это однозначно поспособствует возвращению авторитета педагогов. Конечно, не стоит возвращаться к розгам и постановке на горох. Но всякие фривольности вроде использования гаджетов на уроках вполне логично запретить.

Многие считают советское образование одним из самых лучших в мире. Сейчас модно возвращаться к некоторым практикам школы прошлого века, так не время ли вспомнить о тех, на ком эта система держалась? И выстроить новую, основанную на престиже профессии педагога XXI века.

Да, советские педагоги не держали дома мешков с деньгами, и при этом были почитаемы. Но сейчас мало кого заинтересуешь почётными грамотами, званием «Заслуженный учитель» или путёвкой в санаторий. Система поощрения, аналогичная существовавшей в СССР, и ныне довольно сильно развита, но престижа профессии так и не добавила.

Потому пора предусмотреть финансовое обеспечение, которое позволит вывести жизнь педработников на новый уровень. Когда педагог сможет считаться успешным человеком, тогда его будут уважать, и учить детей будет престижно. Сейчас же среднестатистический учитель являет собой образ блаженного, которому больше некуда податься.

Ульяна Ловыгина