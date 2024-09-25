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Пищевые угрозы и русский «авось»

В Госдуме предложили в два раза увеличить штрафы для предприятий общепита, допускающих наиболее распространённые нарушения санитарных норм. С учётом их количества, регулярно выявляемого надзорными органами, и невесёлой статистики отравлений, это давно пора сделать. Петух уже давно клюнул: со всей страны долетают вести о некачественной готовой еде, употребление которой приводит людей на больничные койки. Не стоит дожидаться момента, когда они будут массово отправляться на тот свет после поедания очередной порции роллов, салата или шавермы.

Иллюстрации сгенерированы с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Вы когда-нибудь наблюдали за процессом приготовления пищи в кафе, ресторане или на фудкорте? Я, как и многие другие жители Псковской области, периодически пользуюсь услугами подобных заведений и нет-нет, да посматриваю за поварами. Как они одеты, носят ли чепчики и перчатки, какие продукты кладут в блюда, откуда их достают.

К сожалению, по ту сторону прилавка обычно не слишком хорошо видно, допускают ли сотрудники общепита серьёзные нарушения. Разве что удастся заметить совсем очевидные - отсутствующий колпак, растрёпанные волосы, руки без перчаток. Как я поступаю в таком случае? Честно говоря, никак. Молча беру заказ и съедаю на свой страх и риск.

Я не раз наблюдала явные нарушения санитарных норм в столовой, куда часто заглядывала на обеде. Еда там, прямо сказать, не отменного качества, но некоторые позиции вполне пригодны в пищу, особенно, за неимением альтернативы. Пару раз после употребления салатов было небольшое расстройство желудка, слышала о подобном и от коллег, захаживающих в то же заведение. Но я всё равно периодически продолжаю там питаться, как и многие другие. А ведь по-хорошему подобные места надо обходить стороной.

Почему некоторых из нас жизнь ничему не учит? Потому что мы верим в старый добрый «авось». Подумаешь, живот немного покрутило - всё же быстро прошло. Может, и не с салатом это связано, в следующий раз возьму другой. Повар работает без колпака и перчаток? Да ладно, наверное, он чистоплотный, и не оставит никаких следов в моей тарелке. Только когда случается что-то из ряда вон выходящее, мы начинаем всерьёз задумываться о том, для чего придуманы требования СанПиНа.

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Если бы клиенты великолукского суши-бара, которые отравились роллами с сальмонеллой, заранее знали об отсутствии бактерицидного оборудования, производственного контроля на предприятии, они бы не стали делать заказ? Едва ли. Для обывателя подобные формулировки звучат как что-то не очень значительное, что не в силах перебороть желание полакомиться любимой едой. Напомню, в список нарушений, зафиксированных Роспотребнадзором в великолукском общепите, 14 клиентов которого оказались в больнице, также вошли следующие:

в закрытых контейнерах, хранящихся в холодильнике, не было информации об условиях хранения, сроке годности скоропортящихся продуктов;

отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений;

у сотрудников отсутствовали личные медицинские книжки, а у старшего повара допуск до работы и гигиеническая аттестация были оформлены до 2023 года.

На самом деле, это довольно серьёзные пренебрежения, которые могут напрямую отражаться на качестве готовой продукции. Но мы склонны не задумываться об этом в повседневной жизни. Саму сальмонеллу обнаружили в продуктах, как именно она туда попала, история умалчивает. При этом очевидно, что виной всему одно из вышеперечисленных грубых нарушений санитарных правил или все вместе взятые.

Что грозит общепиту за подобные деяния? Как правило, административная ответственность по статье 6.6 КоАП РФ. Штраф для индивидуальных предпринимателей составляет всего 5-10 тысяч рублей, для юрлиц наказание более существенное - от 30 000 до 50 000. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Великолукский суши-бар отделался 20-ю сутками. Совсем скоро этот срок истечёт, и он снова распахнёт свои двери для клиентов. Думаю, таковые остались, несмотря на произошедший инцидент. Многие из тех, кто неделю валялся в постели с симптомами острого отравления, вряд ли ещё когда-нибудь будут есть роллы. А вот те, кого беда миновала, понадеются на порядочность руководства, которое сделало выводы, устранило все недочёты и не допустит подобного в дальнейшем.

Хочется верить, что в данном случае так и будет. Но есть подозрение, что жизнь порой ничему не учит не только потребителей, но и предприятия общепита. И пример компаний, которые пострадали из-за собственной безалаберности, не является заразительным для всех остальных, пока не попавших в поле зрения надзорных органов.

Почему в Госдуме вообще заговорили об увеличении штрафов? Потому что в результате масштабной проверки крупной сети ресторанов нашли внушительный список нарушений СанПиНа. Ринулись ли устранять подобные недочёты все другие предприятия? Сомневаюсь. Максимум, наведут порядок в преддверии планового визита сотрудников Роспотребнадзора. А вот неотвратимость шестизначного штрафа, возможно, побудила бы ответственнее подходить к ведению бизнеса.

«Проблемы с условиями хранения и маркировкой продуктов, несоответствия микробиологическим показателям недопустимы для компании общественного питания, обслуживающей тысячи граждан. Наказания в размере 5-10 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя за самые распространенные нарушения, некоторые из которых могут иметь серьезные последствия для здоровья людей, явно не соизмеримы с угрозой от употребления некачественной пищи», — заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который и анонсировал возможность ужесточения санкций. И он совершенно прав. Только штрафы нужно повысить не в два раза, а хотя бы в десять.

Что такое 10-20 тысяч для раскрученного кафе, хозяин которого носит статус ИП? Он заплатит эту сумму и даже глазом не моргнёт. Подобное наказание действительно несоизмеримо с последствиями, которыми может обернуться несоблюдение сроков хранения продуктов и отсутствие санитарных документов у сотрудников. Как показала история с заражёнными сальмонеллой роллами, угрозы употребления некачественной пищи вполне реальные. Хотя в свете последних инцидентов с отравлениями россиян готовой едой и полуфабрикатами великолучанам повезло — считай, отделались лёгким испугом.

Степень отравления может быть разной. Многое зависит от особенностей организма, возраста, наличия сопутствующих заболеваний, количества съеденного и прочих моментов. Помимо сальмонеллеза человек, которому попалась плохая еда, может заболеть стафилококком, ботулизмом и подхватить массу других инфекций, последствия которых бывают самыми непредсказуемыми и в некоторых случаях весьма печальными.

В июне массовые случаи ботулизма были зафиксированы в 11 регионах России. В общей сложности болезнью заразились 417 человек, два случая оказались смертельными. Все они пользовались услугами сервиса доставки готового питания. Причиной стало нарушение при производстве всех возможных правил и технологий.

Понятно, что массовые отравления являются серьёзным ударом для бизнеса. И не каждый в силах оправиться, если счёт пострадавших идёт на сотни. Гораздо меньшие имиджевые потери при паре десятков отравившихся, но где гарантии, что в какой-то момент их не станет больше, если недобросовестное предприятие продолжит своё «грязное дело», почувствовав безнаказанность?

Кому-то может показаться, что предлагаемая мера направлена против бизнеса, который понесет дополнительные затраты, но ведь речь идёт о здоровье людей. Что может быть дороже? Думаю, добросовестные предприниматели не боятся проверок и штрафов, так как их не за что выписывать. И многие из них уже говорили о необходимости всерьёз заняться сомнительными местами общепита, которые порой экономят за счёт пренебрежения элементарными правилами и завлекают клиентов низкими ценами, что негативно сказывается на конкуренции.

Динамика нарушений санитарных норм общепитом и инцидентов, с этим связанных, неутешительна. В поле зрения надзорных органов оказываются не только небольшие организации, но и крупные сетевые заведения, продукция которых может нести угрозу здоровью огромного количества потребителей. У последних на сегодняшний день практически нет шансов обезопасить себя, некачественная еда может поджидать где угодно, в том числе на полках магазинов. Причём зачастую она не отличается от нормальной ни по виду, ни по вкусу, ни по запаху.

Поэтому назрела необходимость усилить контроль за общепитом и ужесточить санкции для тех, кто пренебрегает безопасностью клиентов. Россияне массово пользуются услугами кафе, ресторанов, сервисов доставки готовой еды, и она должна быть надлежащего качества. Никакие предупреждения и разговоры в данном случае не помогут. Только неотвратимость сурового наказания может заставить производителей пересмотреть подходы к изготовлению продукции с соблюдением всех предписанных норм. А нам, потребителям, стоит серьёзнее относиться к выбору общепита и брать во внимание даже малейшие отступления от санитарных правил — каждое из них может подорвать здоровье.

Ульяна Лаблюк