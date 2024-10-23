Блоги / Ульяна Лаблюк

Достойная старость или настоящее?

Подавляющее большинство россиян не готовятся к старости - по крайней мере, финансово, показал свежий опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Хоть какие-то действия на перспективу предпринимают меньше трети наших сограждан: одни копят деньги, другие улучшают жилищные условия, третьи просто много работают. Стоит ли упрекать тех, кто живёт сегодняшним днём, в легкомыслии? Возможно, они хотели бы заложить камень в основу своего будущего, да только не знают, как это сделать. Что откладывать, и на какие средства покупать квартиры, если живёшь от зарплаты до зарплаты? У многих возникают сложности здесь и сейчас, что им до призрачной пенсии?! Самые пессимистичные вообще надеются до неё не дожить, чтобы, как говорится, не мучиться.

Для начала определимся с термином «старость». Большинство респондентов, опрошенных ФОМ, определили возрастной рубеж в 60-64 года. В целом это соответствует пенсионному возрасту, который в 2024 году для женщин составляет 58 лет, для мужчин - 63 года. В последующем планируется дальнейшее движение в сторону увеличения до 60 и 65 лет соответственно. От этого и будем отталкиваться.

Что сейчас делают россияне трудоспособного возраста для того, чтобы сделать свою жизнь к старости более благополучной, насыщенной, полноценной? 24% участников опроса рассказали, что копят деньги, строят дом, квартиру или дачу, занимаются благоустройством жилья, много работают, заботятся о своём здоровье, занимаются спортом. В то время как 43% респондентов не предпринимают вообще никаких действий, чтобы подготовиться к заслуженному отдыху.

В опросе приняли участие 1500 человек из 53 субъектов страны - с учётом общего количества населения РФ результаты могут показаться не слишком объективными. Но выглядят они более чем правдоподобно и, на мой взгляд, соответствуют общим настроениям. К примеру, ничтожно мало опрошенных заявили, что всерьёз рассчитывают на пенсионные накопления. Думаю, и в реальности таких людей единицы. Кто в здравом уме сегодня будет надеяться на благополучие с 24 тысячами в месяц? Таким будет средний размер пенсии в 2025 году.

Опять же, речь про средние показатели. По факту огромное количество пенсионеров получают значительно меньше. Поэтому совсем неудивительно, что многие из тех, кому ещё не стукнуло 60, намерены по достижении этого возраста продолжать работать. И дело не в стремлении оставаться в строю и вести активный образ жизни, а в банальной нехватке денег. Многие уже сейчас понимают, какой именно уровень жизни их ждет в старости, если полностью прекратить трудовую деятельность. Недаром один из самых частых ответов на вопрос о минусах почтенного возраста - это маленькая пенсия. Она же является причиной выхода на работу.

Для многих сегодняшних пенсионеров работать, пока здоровье позволит, - это не выбор, а жизненная необходимость. Помню, как во время путешествия по Абхазии местная жительница рассказала, почему в 70 лет продолжает водить экскурсии: на пенсию 500 рублей не проживешь. Нашим старикам, конечно, платят побольше, но суть от этого сильно не меняется.

Для понимания достаточно посмотреть по сторонам. Много ли на улицах обеспеченных бабушек и дедушек, беззаботно прогуливающихся в дорогих одеждах, выходящих из машин премиум-класса? Часто ли вы замечали в магазинах пожилых людей, покупающих всё самое лучшее, свежее?

Порой может сложиться впечатление, что среди пенсионеров немало богачей, иначе как они попадают в криминальные сводки в качестве жертв мошенников. Пожилые люди отдают аферистам такие суммы, которые многим трудоспособным гражданам видятся разве что во сне. Но не стоит судить о благосостоянии всего старшего поколения по таким случаям. Отданные злоумышленникам деньги вполне могут быть кредитными, или, например, вырученными с продажи недвижимости. Единицы стариков могут похвастаться подобными накоплениями.

Среднестатистического пенсионера можно увидеть в супермаркете. Они часто приходят в установленный час, когда действуют скидки для возрастных покупателей, предпочитают красные и жёлтые ценники, уценённые товары, пользуются специальной пенсионной картой. Едва ли так поступают люди, которые могут себе позволить безбедную жизнь.

Конечно, бережливость никто не отменял, и здесь нам есть, чему поучиться у старших поколений. Моя бабушка являла собой эталон экономии, правда, не всегда в меру. Питалась скромно, не брезговала продуктами с истёкшим сроком годности и потому дешевыми. Старалась не жечь впустую свет, не расходовать излишне воду, редко покупала себе вещи. И при мизерной пенсии (около 11 тысяч рублей) накопила солидные по сегодняшним меркам гробовые - порядка 40 тысяч. Этой суммы в 2019 году с лихвой хватило на организацию похорон.

Как бы это дико не звучало, но раньше было принято копить «на смерть». Эта не слишком радостная, но практичная традиция зародилась в советское время и жива до сих пор, но исключительно среди тех, кому прилично за 60. Поколение, привыкшее откладывать «на чёрный день», отчасти живёт его ожиданием. Питается «святым духом», ходит в рванье, а «гробовые» копит.

Не лучше ли ни в чём себе не отказывать, пока ты всё ещё жив? Так думаем мы, совсем другое поколение. Они же думают иначе, в том числе заботясь о нас - многие старики не желают обременять родственников своим уходом в мир иной и потому готовятся своими силами. Даже в мелочах, приготавливая мешочек с подобающей для погребения одеждой. Некоторые не только копят на ритуальные услуги, но и оплачивают их заранее - покупают место на кладбище, заказывают гроб, памятник. Всё это ради нас, бедных и бестолковых, которые могут и не найти денег на похороны внезапно почившего близкого человека.

Это грустно, но, к сожалению, так. Сегодня подавляющее большинство стариков, получающие копеечную пенсию, стараются думать больше «за того парня», чем за себя. Мы, смотрящие на всё это со стороны, в свою очередь испытываем самые негативные ассоциации при слове «пенсия» и стараемся вообще о ней не думать. Не желаем откладывать деньги ни на похороны, ни на старость в целом. Живём здесь и сейчас, предпочитая не отвлекаться на пессимистичные мысли. Действительность и так не изобилует радостными моментами, и раздумья о сырой земле могут повергнуть в депрессию.

Сегодня население трудоспособного возраста редко зацикливается на том, чтобы копить на что-то, кроме насущных потребностей. Многие люди, особенно те, кто помоложе, стараются жить «в моменте». И их можно понять. Они не хотят экономить, чтобы было хорошо когда-то потом, предпочитают обеспечить относительно качественный уровень жизни в настоящем. Путешествовать, набираться впечатлений, вкусно питаться, интересно проводить досуг. А если что-то и откладывать, то только после удовлетворения сегодняшних нужд.

Возможно, кто-то и хотел бы копить средства на будущую пенсию, на похороны или даже на жизнь будущих поколений. Но далеко не у каждого есть возможность обеспечить безбедное сегодня. У одних нет собственного жилья, у других транспорта, у третьих все доходы уходят на повседневные траты: коммуналка, провиант, проезд до работы и обратно и так далее. Жизнь среднестатистического человека - это череда бытовых вопросов, на решение которых уходит уйма сил и денег. Если появляются свободные средства, они направляются на отпуск, покупку недостающей техники, ремонт, первоначальный взнос по ипотеке и на всё, что угодно, кроме туманного будущего, которое может и не наступить. Повторюсь, таковы мы сегодняшние, склонные жить мгновением и наполнять его хоть какими-то радостями, которые у каждого свои. А о горестях потом подумает кто-нибудь другой, государство, в конце концов, что-то да выделит на поддержание жизни в старости и последующее погребение.

Кроме того, живы ещё в памяти дефолты, и даже те, кто знает о них понаслышке, опасаются, что отложенные деньги могут в один момент обесцениться. В принципе, это происходит каждый день, только в менее глобальных масштабах - речь об инфляции, которая шагает по стране широким шагом, уничтожая зачатки накопительных надежд на корню. Не слишком верят наши сограждане и в будущее пенсионной системы, которая склонна к переменам. Нам бы уверенности в завтрашнем дне, какая там старость.

В общем, народ у нас небогатый и несклонный к накоплениям, при этом бесстрашный. Участники всё того же опроса признались, что не испытывают страха перед старостью и даже видят в ней преимущества. В их числе назвали возможность не работать и пожить для себя, путешествовать, развивать, уделять внимание семье, а также в целом наличие свободного времени, жизненного опыта, мудрости, отсутствие забот. Нашлись даже те, кто отдельно отметил наличие пенсии, правда, она же фигурирует и в другом вопросе, причем на первом месте.

Напомню, главный минус старости респонденты видят в нехватке денег и необходимости в связи с этим продолжать трудиться. Далее по списку - плохое здоровье, болезни, немощь, отсутствие радости, интереса к жизни, невостребованность, плохие соцподдержка и медобслуживание, проблемы трудоустройства, близость смерти. На одном из последних мест в этом списке - трудность достижения пенсионного возраста.

Достаточно ли внимания уделяется старым людям в российском обществе? Такой вопрос тоже задавали респондентам, и ответ на него очевиден - нет. На мой взгляд, именно этот момент самый важный и должен стать поводом для дополнительных исследований, а не наша с вами склонность к накоплениям. Власть имущим стоило бы наконец-то заняться делом и вместо придумывания очередной хайповой инициативы разобрать по полочкам пункты данного опроса, в которых говорится об отсутствии преимуществ пожилого возраста по сравнению с другими. Это помогло бы понять, чего именно не хватает людям для того, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. Возможно, если старость будет выглядеть не как доживание, во время которого ты вынужден ещё и работать, чтобы хоть как-то существовать, люди начнут относиться к этому периоду иначе. И даже начнут его ждать и, следовательно, откладывать средства, чтобы пожить по-человечески на заслуженном отдыхе. А заодно уважать тех, кто уже на нём оказался.

Ульяна Лаблюк