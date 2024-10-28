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Блоги / Ульяна Лаблюк

Помогли, так помогли

28.10.2024 15:19|ПсковКомментариев: 0

Нам давно недвусмысленно намекают, что жильё под доступный процент могут получить только те, кто полезен для государства. Например, семьи с детьми или IT-специалисты. Правда, им тоже теперь придётся знатно раскошелиться, так как условия адресных программ сильно изменились. По факту они доступы единицам заёмщиков, обеспеченных и готовых выложить пару миллионов наличными. Возможно, айтишники и соберут нужную сумму с мира по нитке, а вот родителям малышей, скорее всего, придётся отложить решение жилищного вопроса на туманное «потом». 50-процентный первоначальный взнос — хороший «подарок» в Год семьи, ничего не скажешь.

 

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Последнее время многие отрасли нашей жизни богаты на «эксперименты», но больше всего штормит экономику. Дорожает всё и вся — продукты, ЖКХ, проезд в общественном транспорте, автомобили, жильё. И если на еду, оплату коммуналки и билет в автобусе люди как-то изыскивают средства, то последние две позиции фактически стали предметами роскоши, сведя на нет все усилия прошлых лет, призванные сделать квартиры и транспорт доступнее для россиян.

С 22 октября один из крупнейших коммерческих банков страны повысил ставки по всем рыночным программам: минимальный процент на новостройки теперь составляет 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. Казалось бы, ничего страшного не произошло, после отмены льготной ипотеки покупка жилья и так оказалось уделом избранных. Очередное повышение ставок на 3% большой роли не играет, потому как подобными кредитами сейчас пользуются только самые отчаянные, либо обеспеченные. Но одновременно с этим изменились условия выдачи семейной ипотеки, которая до недавних пор была для молодых семей единственным шансом купить квартиру, при этом не разорившись.

Теперь пролезть в эту программу гораздо сложнее, даже если вы соответствуете критериям. Напомню, в настоящее время ипотека на новостройки доступна для семей с ребенком до 6 лет (казалось бы, чем от них отличаются родители семилеток? Или по достижению школьного возраста необходимость в жилье отпадает?), с ребенком-инвалидом, а также с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительством, в том числе в Псковской области. И, внимание, новое требование — первоначальный взнос минимум 50,1%, за редким исключением.

Оплатить половину стоимости жилья для оформления льготного займа на данный момент просят все коммерческие банки. Они объясняют это повышенным спросом на семейную ипотеку после завершения «Господдержки» и быстро заканчивающими государственными лимитами. Мол, на фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики выдачи кредитов по госпрограммам становятся для коммерции очень тяжелыми.

При этом поддержка семей — прямое поручение президента, и одной из таких мер является льготное кредитование, обратили внимание в «зелёном» банке, поэтому оставили небольшую лазейку. Получить ипотеку с первоначальным взносом менее 50% можно при оплате единоразового платежа, при выборе недвижимости с субсидированием от застройщика или оформлении ипотеки с увеличенным лимитом.

Изменения коснулись других льготных программ — арктической, дальневосточной и IT-ипотеки, по которой выдача кредитов пока приостановлена. Семейную же готовы оформить хоть сейчас. Выстроилась ли очередь из родителей, желающих прикупить квартиру на существующих условиях? Сомневаюсь, хотя официальные источники утверждают обратное.

По данным Центробанка, в сентябре ипотека выросла на умеренные 0,9%, как и в августе. Объемы выданной и льготной, и рыночной ипотеки сохранились на том же уровне. При этом более половины от общего объема пришлось на «Семейную ипотеку».

При виде подобных заявлений всегда прихожу в недоумение: кто оформляет кредиты по базовым ставкам и в здравом ли он уме? Либо наши граждане бросаются во все тяжкие и берут то, что дают, либо статисты что-то не договаривают. Да, семейная ипотека, действительно, была популярной до недавнего времени, но кредитование по всем остальным программам, условия по которым просто грабительские, как могут сохраняться на уровне? Риелторы в один голос твердят, что количество сделок с заёмными средствами в разы сократилось, а банкиры почему-то считают иначе. Возможно, здесь дело в усреднении данных, и нам, жителям провинциальных городов не понять столичных миллионеров, которых всё устраивает. Однако как-то слабо верится в толпы москвичей, стоящих в очереди за ипотекой с заоблачными процентами.

Ещё иллюзорнее видится очередь новоиспечённых родителей, которым и ранее было непросто получить льготный займ. Напомню прописную истину: с появлением ребёнка доходы семьи существенно падают, в том числе в связи с тем, что мама временно «выбывает» из игры в качестве добытчика. Все траты, которых становится больше, ложатся на плечи отца. В большинстве семей первые годы жизни ребёнка — это период, когда крупные покупки отходят на второй план, так как львиная доля средств уходит на повседневные нужды.

После выхода матери из декрета становится полегче, и, вероятно, именно на это время рассчитана семейная ипотека. Ребёнку ещё не исполнилось 6 лет, оба родителя работают, а значит, средства есть — в теории. На практике всё по-другому. Многие семьи едва сводят концы с концами, где они возьмут пару миллионов на первоначальный взнос по ипотеке? Многим и 20% накопить не по силам, даже если в зачёт идёт материнский капитал. К сожалению, с учётом стоимости жилья исключительно средств сертификата вполне может не хватить на оплату первого взноса. Сегодня 631 тысяча — это капля в море, которая, безусловно, не лишняя, но и не является спасительным кругом, как было ранее.

На прошлой неделе произошло ещё одно важное событие, явно не в пользу семей с детьми, как и всех остальных. На заседании Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. На семейной ипотеке это уже никак не отразится — ужесточение кредитно-денежной политики и так её сделало менее доступной для населения загребущими руками коммерческих банков. А вот в целом на благосостоянии семей любого состава очевидно скажется.

«Рост доходов по-прежнему позволяет одновременно и больше тратить, и больше сберегать. Наше сегодняшнее решение усилит сберегательную активность населения», - прокомментировала увеличение ключевой ставки глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Складывается стойкое ощущение, что она отдаляется от реальности всё больше и больше.

«У кого выросли доходы, и что нам тратить?» — интересуется простой народ, деньги которого обесцениваются всё больше.

В Банке России признают, что инфляция превышает все разумные пределы, что и привело к ужесточению условий по кредитам. Простыми словами, цены растут и не собираются замедляться, тарифы ЖКХ повышаются, скоро ещё и увеличение утильсбора аукнется, который приведёт к росту стоимости автомобилей - важной статьи потребительских расходов. И в этих условиях принимается решение сделать непосильно дорогими заёмные средства.

Предполагается, что сейчас люди должны брать меньше кредитов и нести все свои кровные в банки. Только кошельки пустоваты, так как всё заработанное уходит на оплату квитанций и съёмного жилья, а обзавестись своим нынче не представляется возможным. Или на другие бытовые нужды, видимо, неведомые тем, кто пытается бороться с ростом цен увеличением процентных ставок по кредитам. Наверное, трудовому народу никогда не понять этой взаимосвязи и концепции высших умов, да и некогда ему думать про дисбаланс спроса и предложения, перегретый рынок. Люди всего лишь хотят достойно жить, но возможностей это делать всё меньше и меньше. Мы бы хотели меньше тратить и больше копить, только кушать хочется каждый день, и крышу иметь над головой не соломенную. Всё это важно сегодня, а не когда-то там в 2027 году, когда ключевую ставку планируют понизить до разумных пределов вслед за инфляцией.

В 2024 году многие ждали появления новых и продления существующих мер поддержки семей с детьми, особенно, в части обеспечения их жильём. Что получилось в итоге? Семейную ипотеку пролонгировали, но сделали практически нереальной для оформления. Никаких возможностей приобрести на выгодных условиях другое дорогостоящее имущество, в котором нуждаются молодые семьи, у них тоже не появилось.

Вероятно, в обозримом будущем мы увидим исчерпывающие отчёты о проведённых в рамках Года семьи мероприятиях. Только соответствуют ли они реальным запросам населения, которое не хочет ютиться с малышами в арендованных квартирах, ходить в детскую поликлинику пешком? Как помогли семьям, которые хотели развить свой бизнес, но не смогли этого сделать из-за высоких ставок по коммерческим кредитам? Теплится надежда на то, что кто-то действительно улучшил своё положение за счёт банковских вкладов, которые, к слову, теперь облагаются налогом. Но что-то подсказывает, что таких единицы. Все остальные ждали помощи, а получили какое-то вредительство.

Ульяна Лаблюк

Теги: #недвижимость #ипотека #семья #кредит #Рост цен #Год семьи #ставки
Источник: Псковская Лента Новостей
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