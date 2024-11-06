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За всё надо платить, и за мусор тоже

На минувшей сессии Псковского областного Собрания активно обсуждалась перспектива увеличения тарифа на вывоз ТКО. Народные избранники сошлись во мнении, что решение это непопулярное, но необходимое. Власти подтвердили, что подорожание неизбежно, и это, конечно же, не обрадовало население. В соцсетях тут же начался вой на тему роста цен на всё и вся, а тут ещё и за мусор придётся платить больше. Свежи воспоминания о коллапсах, которые привели к смене регоператора. Некоторые утверждают, что услуга и сегодня не всегда оказывается качественно, посему даже существующие цены считают завышенными. А давно ли вы смотрели в квитанции, уважаемые псковичи? Советую освежить в памяти актуальные цифры. Тогда станет понятно, что за одну из важнейших коммунальных услуг мы ежемесячно вносим мизерную сумму, которая едва ли играет большую роль в общей статье расходов.

Вынесли - и забыли

Напомню, что новая система обращения с твердыми коммунальными отходами действует в стране с 1 января 2019 года. До этого момента мусор вывозили всего из 303 населённых пунктов Псковской области, сейчас услугой охвачены 2700. Эти цифры, возможно, ничего не говорят жителям областного центра и некоторых районных, которые давно привыкли складировать свои пакеты в контейнеры и не думать, куда они отправляются дальше. А вот в деревнях к реформе относятся несколько иначе. 5 лет назад там встречали мусоровозы чуть ли не с цветами.

Дело в том, что раньше огромное количество населения утилизировало мусор своими силами. Только вдумайтесь: его никогда не вывозили из почти 2400 деревень. В лучшем случае, жители устраивали костры на участках. Но подавляющее большинство отходов отправлялось в ближайшие леса или придорожные канавы. Теперь же людям не нужно думать о том, куда выбросить очередной мешок с произведенными отходами — в условленный день его заберёт специальная машина. Удобно, не правда ли?

Я лично посещала некоторые деревни, в которые мусоровозы приезжали впервые, и общалась с местными жителями. Они смотрели на спецтехнику, как на диковинку, некоторые даже фотографировались на фоне ярких машин. И абсолютно все встречали работников регоператора радостно, без злобы. Конечно, сетовали на то, что теперь придётся оплачивать новые квитанции, но в целом соглашались, что услуга полезная и нужная. Человек ежедневно производит мусор, и его нужно куда-то девать — это факт. Даже если вы сортируете отходы и сдаёте их на переработку, ратуя за экологию, сжигаете всё, что можно, в печи или в бочке возле дома, отправляете в компост и так далее, какая-то часть всё равно оказывается в ведре. Куда его нести?

Жители многоэтажек обычно не задумываются, какую работу за них выполняют компании, вывозящие мусор. Представьте, что в вашем дворе исчез контейнер, как вы поступите? Одни пойдут гулять по всему району со своим источающим зловония пакетом в поисках помойки, другие кинут его под ближайшее дерево. Первые будут испытывать неудобства и тратить драгоценное время, вторых ждут угрызения совести при её наличии. Согласитесь, гораздо проще, если под окном всё же имеется мусорная площадка, и вам не нужно каждый день думать, как быть с накопившимися отходами. Вынесли пакет и благополучно про него забыли.

Те, кто живёт в частном секторе или имеет дачу и вынужден самостоятельно утилизировать отходы, меня точно поймут. Да, в большей части СНТ и на территориях индивидуальных домовладений услуга сегодня оказывается. Ставится большой общий контейнер, куда несут мусор жители всех окрестностей, либо человек покупает личный бак, которым пользуется только он. Также в некоторых муниципалитетах есть вариант мешкового сбора: отходы складируются в пакеты, которые забирают по определенным дням из заранее обозначенных точек.

Однако по-прежнему остаётся много домовладений, не охваченных услугой по той или иной причине. Например, новые строения, владельцы которых ещё не успели заключить договор на вывоз отходов или вообще не хотят этого делать. Не секрет, что жители частного сектора и дачники зачастую грешат подбрасыванием своих пакетов в контейнеры ближайших многоэтажек. Никаких квитанций они при этом не оплачивают, но добавляют себе хлопот.

Честно говоря, я не понимаю собственников, которые «экономят» на вывозе ТКО, отказываясь заключить договор с регоператором или просто игнорируя платёжки. К чему вся эта возня с отходами? Их количество зависит от состава семьи, но даже один человек рано или поздно накопит внушительный объем, с которым придётся что-то делать. Сначала нужно где-то хранить эти пакеты, потом, когда дурной запах станет невыносим, куда-то нести или везти. В то время как назначенные ответственными за сбор, хранение и вывоз вашего мусора готовы решить вопрос за отдельную, довольно скромную плату.

Почему кто-то должен за свой счёт решать вопрос с произведёнными вами отходами? За все получаемые услуги нужно платить из своего кармана, а не из чужого. Хотите тепла — извольте раскошелиться в пользу организации, которая вам его обеспечила. Нужна хорошая вода из-под крана, а не набранная в ручье у дороги? Её очистка и доставка до вашего жилья тоже стоит денег. Это касается абсолютно всех коммунальных услуг, с какой стати они должны быть бесплатными?

Тарифы на вывоз ТКО, к слову, не самая весомая строка в квитанциях. Напомню: с 1 июля жители северной зоны области платят 93 рубля с человека, южной - 75,92 рубля. То есть, среднестатистическая семья из трёх человек, проживающая в Пскове, ежемесячно тратит на мусор порядка 300 рублей, великолучанам услуга обходится чуть подешевле. Это в случае, если все трое прописаны в жилье, при «неучтённых душах» сумма будет ещё меньше.

Что такое 200-300 рублей для сегодняшнего человека? На что хватит этих денег? В разы дороже обходится любой поход в магазин, откуда мы и тащим новые порции будущего мусора. Люди тратят огромные суммы в супермаркетах, ресторанах, на отдых и развлечения, но зажимают совсем небольшую часть своего бюджета на оплату услуги, от которой напрямую зависит комфортность и безопасность их существования. Не говоря уже об экологии и прочих важных для планеты вопросах. В первую очередь, вывоз мусора нужен нам самим, чтобы не погрязнуть в нечистотах. А тратится на это мы почему-то не хотим.

Придётся раскошелиться

Безусловно, услуга должна оказываться в должном объёме и своевременно, только в этом случае она стоит денег. Именно для повышения её качества на смену предыдущему регоператору, не справившемуся со своей задачей, пришёл временный, и в целом всё наладилось. По крайней мере, контейнерные площадки Пскова сейчас выглядят гораздо лучше, чем в июле или в период прошлых новогодних праздников.

Какая работа за этим кроется, многие даже не задумываются. За те самые 93 рубля, которые платит одиноко проживающий пскович, компания регулярно вывозит его отходы на сортировку, а после на утилизацию на полигон. Почти 76 рублей от великолучанина уходят в копилку организации, ежедневно отправляющей на маршрут специализированную технику, которую нужно чем-то заправлять и чинить по мере необходимости. Управляет мусоровозом водитель, который трудится не за спасибо, а за зарплату, как и подсобный рабочий, который помогает опустошать баки. Нуждается в деньгах и другой персонал, задействованный в схеме обращения с ТКО, которая состоит из массы важных составляющих. От каждой из них зависит, заберут ли ваш мусор вовремя, и стоит всё это недёшево.

Понятно, что многим потребителям нет дела до того, что происходит с мусором после того, как он выброшен контейнер. Никого не волнуют заботы регоператора, тратящего аховые суммы на лизинг и обслуживание техники, на зарплаты сотрудникам, на договорные отношения со всеми участниками мусорной цепочки. Никто не думает о том, на какие шиши строят экотехнопарк, и на что его содержать в дальнейшем. Мы же и так «много» платим, извольте работать, как следует.

Да только бесплатный сыр, сами знаете, где, а по дешёвке можно заполучить массу проблем. Если мы хотим качественную услугу, придётся раскошелиться. На сессии областного Собрания прямым текстом было сказано, что существующий тариф на вывоз ТКО экономически обоснованного, и его нужно повышать, чтобы покрыть существующие затраты. Насколько вырастет платеж, пока неизвестно, но не до бесконечности уж точно — цены на коммунальные услуги контролирует государство, и увеличивать их можно только в рамках установленных ограничений.

Эксперты отрасли считают, что экономически обоснованным тарифом в сложившихся условиях могла бы стать сумма от 130 до 150 рублей с человека. Именно такова адекватная стоимость услуги на данный момент с учётом цен на технику, бензин, расходные материалы, необходимости выплаты зарплат сотрудникам и прочих нюансов, связанных с функционированием схемы обращения с ТКО. На мой взгляд, сумма эта небольшая — повторюсь, сравните с ежедневным чеком из магазина. При этом очевидно, что если цифры в платёжках вырастут настолько резко, негодования населения не избежать. Поэтому, как и отмечалось на сессии регионального парламента, бюджету следует подготовиться компенсировать часть затрат, чтобы помочь людям. Но и последним не стоит расслабляться и переходить в категорию иждивенцев, как справедливо заметил председатель областного Собрания Александр Котов.

Квитанция на двух человек, проживающих в квартире Пскове

К слову, сумма за вывоз мусора начисляется довольно лояльно: исходя из количества проживающих, а не с учётом фактического потребления, в отличие, к примеру, от квитанций за газ или электроэнергию (сколько потребил – столько и заплатил). Возможно, это не слишком справедливо, так как разные люди производят неодинаковое количество отходов, и кто-то явно переплачивает за тех, кто не доплатил. Но с этим придётся смириться, потому что контролировать, кто и сколько пакетов выбросил в конкретный бак, весьма проблематично.

А вот общий объём мусора, производимого на той или иной территории, подсчитать можно. Именно этот показатель лежит в основе норматива накопления ТКО - примерного подсчёта «расхода» мусора на одного человека или организацию в месяц. На основании этого и рассчитывается тариф, который, как и говорилось выше, в Псковской области отличается для северной и южной зон.

Разница связана, в первую очередь, с тем, что на юге региона производится меньше отходов. Кроме того, сортировка организована непосредственно на полигоне в деревне Бабки, куда везут мусор из Великих Лук, да и само место утилизации расположено в нескольких километрах от южной столицы. В Пскове же мусоровозы сперва едут в Котово, и только после этого на островский полигон, находящийся на удалении 60 км. До этого ТКО из областной столицы возили ещё дальше, в Порховский район — 80 км в одну сторону. Затраты на транспортировку закладываются в тариф, соответственно, если расходы на логистику сокращаются, стоимость услуги становится ниже.

Безусловно, перспектива её подорожания не радует ни великолучан, ни псковичей. Особенно на фоне роста цен на другие коммунальные услуги, продукты и прочие составляющие жизни современного человека. Грустно и от того, что зарплаты с такой скоростью не растут. Но всё, что упрощает нам быт, стоит денег. Либо выкладывать честно заработанные, либо отказаться от чего-то вовсе, но в случае с вывозом мусора есть риск откатиться в Средневековье, когда по улицам текли помои. Кого-то прельщает такая перспектива? Едва ли. Поэтому давайте будем честны с собой и окружающими. Если ваш мусор регулярно вывозят, и вам не нужно утилизировать его своими силами, извольте раз в месяц оплатить квитанции. Хотите, чтобы отходы шли на переработку, а свалки исчезли? Тогда приготовьтесь потратить чуть больше 100 рублей. Это будет справедливая плата за наше общее чистое будущее.

Ульяна Лаблюк