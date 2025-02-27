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Блоги / Ульяна Лаблюк

Конфискат на пользу

27.02.2025 16:44|ПсковКомментариев: 0

Изъятые продукты без маркировки, которые подлежат уничтожению, решили раздавать нуждающимся. «Наконец-то!» - радостно подумали все те, кто долгие годы наблюдал за кощунственными акциями Россельхознадзора по давлению яблок бульдозером. На деле всё не так просто. Есть подозрение, что сочные фрукты, ввезённые из недружественных стран или незадокументированные по всем правилам, продолжат гнить на свалках. А конфискованное по причине отсутствия средств идентификации со складов и полок магазинов не станут жертвовать направо-налево, а направят в качестве гуманитарной помощи только жителям определенных территорий. С одной стороны, это уже хоть что-то. С другой - уничтожать нормальную еду всё так же неразумно, пока есть те, кто в ней реально нуждается. И таких много.

 

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Санкционные продукты из западных стран начали уничтожать в 2015 году. За прошедшие 10 лет сравняли с землёй или сожгли тысячи тонн мяса, молочки, овощей и фруктов вполне пригодного качества, но оказавшихся под продуктовым эмбарго или попавших под подозрение в силу отсутствия документов. Только за последние три месяца на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже утилизировали десятки тонн плодов не потому, что они были испорчены, а в связи с отсутствием бумаг, «подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение». 6,3 тонны яблок и 22 тонны груш родом из Польши пытались ввезти в обход фитосанитарных постов, но их путь завершился не на прилавках магазинов, а под колёсами гусеничного трактора.

Подобное обращение с «запрещёнкой» с первых дней вызывало негодование. На месиво, в которое превращается вполне пригодная в пищу еда, без слёз не взглянешь. Грустнее всего смотреть на утилизацию наливных яблок, вполне презентабельного вида перцев и томатов, заграничных сыров и мяса тем, кто не может себе позволить их покупку. А таких людей немало, особенно в Псковской области, которая год от года занимает места в нижней части рейтингов по благосостоянию населения.

Идея раздавать санкционку и прочий конфискат нуждающимся озвучивалась много раз, и всегда находилась масса «против». Якобы, не представляется возможным проверить безопасность каждой груши, ввезённой из-за рубежа, мало ли потравятся благополучатели. Также говорилось о высоких коррупционных рисках: у людей, отвечающих за раздачу гуманитарки, может появиться соблазн заработать на её продаже. Есть подозрение, что не все куски мяса, приезжающие с нужными документами, досконально проверяют, а желающие обогатиться незаконным путём и сейчас находят возможность это сделать.

Единственный положительный момент в сложившейся ситуации — развитие собственного производства на фоне сокращения поставок импортного продовольствия. Санкции оказались на руку местным производителям, которые наконец-то нашли место на прилавках для своей продукции и смогли нарастить объёмы.

Однако факт остаётся фактом: ценные товары уничтожаются крупными партиями, в то время как огромное количество людей не могут обеспечить себе нормальное питание. Никуда не исчезли бабушки, выстраивающиеся в очередь за просрочкой, которую продают по сниженной цене или отдают бесплатно за углом магазина. По-прежнему встречаются люди, которые ищут провиант в помойках и делят объедки с бездомными собаками — и это не всегда маргиналы, возле мусорок можно заметить вполне приличных стариков.

Становится всё больше тех, кто приходит в пункты бесплатной раздачи еды, которую готовят волонтёры на средства неравнодушных людей. Есть такие и в Пскове, где с каждым годом количество приходящих за горячим обедом, за который не нужно платить, лишь увеличивается. Отказались бы стоящие в очереди за супом от свежего яблока, пусть и польского производства?

Здравый смысл частично восторжествовал в 2023-м году, когда государство разрешило передавать нуждающимся конфискованные в рамках уголовных и административных дел товары легкой промышленности. До этого изъятые по различным причинам одежда и обувь подлежали утилизации, теперь по мере необходимости используются для нужд населения. В соответствии с заявками Минобороны, МЧС, Народного фронта конфискат превращается в гуманитарную помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Эксперимент оказался вполне удачным, поэтому Министерство промышленности и торговли сочло возможным использовать для аналогичных целей продукты, подлежащие маркировке, но ее не имеющие, при этом безопасные и пригодные для употребления. Отмечается, что сейчас такие товары реализуют на торгах Росимущества, а если их безопасность под вопросом, сразу утилизируют теми же способами, что и санкционку.

Авторы инициативы предложили закрепить в части 6 статьи 32.4 КоАП положение о возможности передачи конфискованного по решению суда немаркированного провианта в качестве гуманитарной помощи. Исключение составят спиртосодержащие лекарственные препараты, парфюмерно-косметическая продукция, алкоголь, табак и сигареты. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, не за горами его окончательное одобрение.

Идея в целом похвальная, но не до конца понятно, какой именно контрафакт хотят передавать нуждающимся. В пояснительной записке идет речь идёт о «высоковостребованных товарах народного потребления и промышленных товарах», которые изымают на основании статьи 15.12 КоАП РФ. То есть о тех, что подлежат маркировке. В Госдуме напомнили, что сейчас таких товарных групп 27. Съестного в списке не слишком много - молочная продукция, консервы, морепродукты, корма для животных. В обозримом будущем перечень намерены расширить.

Так что в итоге станет гуманитаркой? Молоко и консервы, которые изымаются на складах и в магазинах в связи с отсутствием средств идентификации? А что с остальным провиантом, в том числе из недружественных стран? Он продолжит свой путь в никуда?

Есть вопросы и к контролю качества еды, передаваемой в помощь нуждающимся. Эту обязанность планируют возложить на Росимущество, которое уже сейчас занимается распределением изъятого и обращенного в собственность государства. Эксперты действительно проверят каждую позицию перед тем, как отправить её в грузовик с гуманитарной помощью? Сколько времени на это уйдёт? Большая часть продуктов, уничтожаемых на полигонах и сжигаемых в печах, скоропортящаяся.

К слову, небольшой срок хранения уже назывался в качестве аргумента против раздачи той же санкционки. Не каждый детдом или дом престарелых готов принять фуру фруктов-овощей и гарантировать их употребление в скором времени. То же самое с молочкой и другими продуктами, которые утилизируют в промышленных масштабах. Но я более чем уверена, что грузовик с бесплатными яблоками или мясом, установленный на площади любого из райцентров Псковской области, опустеет за пару часов. При этом будут совершенно не важны ни страна происхождения, ни наличие маркировки.

Понятно, что все эти правила придуманы не просто так, по крайней мере, в части идентификации товаров. Таким образом государство хочет защитить нас, потребителей, от фальсификатов, которые могут нести прямую угрозу здоровью. Однако на фоне всего происходящего принять это крайне сложно. Раздавленные на свалке свежие фрукты, не пропущенные через границу корма для животных, которые зарекомендовали себя на протяжении долгих лет, мясо, сожженное в печи только потому, что произведено в какой-то не той стране — всё это не может уложиться в головах людей, особенно тех, которым реально нечего есть или нечем кормить своих питомцев, нуждающихся в специализированном питании.

О последних, конечно, думают далеко не в первую очередь, в приоритете — сытые люди. И здесь ещё один вопрос к законодателям: по какому принципу будут распределять конфискат? В пояснительной записке к законопроекту указано, что его используют «для оказания гуманитарной помощи при возникновении потребности в случае военных, природных или техногенных ситуаций» по аналогии с одеждой и обувью. В ходе последующих обсуждений отмечалось, что возможность передачи еды нуждающимся «не будет ограничена периодом введения чрезвычайных ситуаций». Однако предположить, в каком направлении поедут машины с гуманитаркой, не сложно.

На данный момент только на территории Псковской области функционирует масса благотворительных объединений, оказывающих помощь тем, кто в ней реально нуждается. Одни помогают старикам, другие — детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, третьи — животным. Каждый из благополучателей был бы рад дополнительному провианту. Пока что его собирают с миру по крошке силами неравнодушных людей, в то время как тонны продукции гниют на складах в ожидании уничтожения. А ведь ещё есть еда, которая пропадает на прилавках магазинов по истечении срока годности — с ней тоже до сих пор не придумали, что делать. Огромное количество продуктов, выращенных силами отечественных и зарубежных производителей, попросту пропадает. За каждым выброшенным на свалку батоном, сгнившим помидором или раздавленным трактором яблоком стоят затраты на их производство и ручной труд, которые в итоге сводятся на нет.

Хочется верить, что когда-нибудь законотворцы найдут идеальное решение, и пригодную к употреблению продукцию перестанут уничтожать, будь то «санкционка» или иной конфискат. Думаю, среди них много качественных товаров, которые можно использовать по прямому предназначению. Выбрасывать хорошую еду — это варварство даже с учётом того, что мы живем не в те времена, когда краюху хлеба приходилось делить на всю семью. На большинстве столов и мучное имеется, и мяса кусок хоть раз в неделю. Но немало и тех, кто большего себе позволить не может, и в прямом смысле дорожит каждой крошкой. Направить им излишки, раз уж таковые имеются, будет большим подспорьем и реальной помощью от государства.

Ульяна Лаблюк

Теги: #продукты #санкционка #еда #конфискат
Источник: Псковская Лента Новостей
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