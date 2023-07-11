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Ульяна Ловыгина Публикаций: 34
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Блоги / Ульяна Ловыгина

Раздайте им просроченные пирожные

11.07.2023 13:06|ПсковКомментариев: 0

Цены с каждым годом неуклонно ползут вверх и ощутимо бьют по кошелькам людей. И пока кто-то живёт от зарплаты до зарплаты, удовлетворяя свои основные потребности, но без излишеств, находящиеся за так называемой «чертой бедности» уже готовы смириться со своим положением. Население, не способное наскрести даже на условную потребительскую корзину, старается экономить на всём, порой в ущерб своему здоровью. Например, не тратиться на еду, а получать её бесплатно, даже если качество оставляет желать лучшего. В помощь тем, у кого нет хлеба, законодатели наконец-то решили раздавать пирожные. Правда, просроченные.

 

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1.

Очередь за бесплатным сыром традиционно самая длинная. Народ наш жадный до дармовщины, и даже не самые бедные вряд ли откажутся от того, за что не надо платить. Редкий ценитель при этом посмотрит на срок годности. А если посмотреть на статистику магазинных краж, то качество товаров там и вовсе не имеет значения. Чаще всего список похищенного возглавляют продукты питания.

Нередко воришками оказываются не маргиналы, а вполне обычные люди среднего достатка и пенсионеры. И если в случае с обеспеченными гражданами речь скорее идёт о болезни, то представителям старшего поколения в действительности может не хватать еды. Конечно, не каждая нуждающаяся бабушка осмелится положить в карман палку колбасы и пройти с ней мимо кассы. Самые честные находят другой способ пропитания. Например, отправиться за лакомством в пункт продажи просрочки. Такие довольно часто встречаются в разных городах и торгуют на полуофициальных основаниях, но довольно успешно — сарафанное радио разносит новости быстрее любого СМИ.

В реализации продукции с истекающими и давно вышедшими сроками годности неоднократно были замечены сетевые магазины во многих регионах. В сети гуляет масса историй о том, как ранним утром бабушки и люди других возрастов собираются на контейнерных площадках возле супермаркетов в ожидании работников, которые услужливо выносят то, что жалко выбросить. Сыры с едва заметными следами плесени и зачерствевший хлеб порой продают за условные деньги, но чаще просто раздают — не пропадать же добру.

Такие прецеденты были и в Пскове. Года три назад нашумела история с раздачей неликвида возле одного из супермаркетов. Причём выдавали просроченные товары не сами сотрудники сети, а представители компании, вывозящей отходы. К сожалению, руководство тогда не оценило благих намерений работников, и попытка помочь страждущим обернулась знатным нагоняем.
С тех пор я не слышала о подобных случаях в городе. Возможно, пришедшие в негодность продукты раздают до сих пор в каких-то скрытых от лишних глаз местах. Где-то же находила моя бабушка уценённый и по общим меркам не пригодный в пищу провиант.

Так делают многие старики, и не потому, что выжили из ума. Причина - мизерные пенсии. Моя бабушка, ветеран труда регионального уровня и причисленная к «детям войны», ежемесячно получала порядка 11 тысяч рублей. Она самостоятельно оплачивала коммунальные услуги, каждый год ездила в деревню за свой счёт, содержала там приличных размеров огород, ежемесячно помогала «копеечкой» мне и маме, попутно умудрилась накопить себе на похороны. Мы, конечно же, замечали, что она питается не самым лучшим образом, пытались объяснить, что, к примеру, можно не давать нам деньги, а тратить их на себя и на качественные продукты. Но порой переубедить человека просто невозможно: «там же дешевле», «не буду я платить втридорога за ваш свежий хлеб, мне и уценённый нравится».

Фото из архива ПЛН

После того, как бабушки не стало, мы нашли в шкафах на кухне огромное количество запасов на случай неведомо чего. Крупы всех мастей, сахар, печенье, яйца и многие другие яства, сроки хранения которых побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Допускаю, что когда они приобретались, были вполне пригодны к употреблению. Но предполагаю, что большая часть попала в квартиру уже испорченной или на грани. Просто потому, что это отдали бесплатно или задёшево.

Есть отдельная категория людей, которые свято верят, что требования к срокам годности придумали те же личности, что и создали тормоза. Потому и покупают продукты не первой свежести, объясняя это бережливостью, а не необходимостью сэкономить. Но большинство тех, кто «пасётся» в пунктах раздачи или продажи просрочки просто стесняются признаться в отсутствии денег на качественную еду. Укорять их в этом не стоит: от хорошей жизни никто не станет брать почти прокисшее молоко и колбасу, которая того и гляди породит новую жизнь.

Некоторые объясняют приобретение испорченных продуктов необходимостью кормить животных — своих или бездомных. Держат в руках полупротухшие мясные изделия «для кошечки» и почему-то стыдливо отводят глаза в сторону. Кстати, у бабушки я не раз видела ливерную колбасу, которая и в свежем виде на любителя, - при этом животных у неё никогда не было.

Знаю, что многие зоозащитные организации не отказываются от провизии, которая вскоре станет неликвидной, и с радостью принимают её в дар от магазинов. В приютах и частных передержках, где живут сотни бездомных животных, каждый кусок мяса на счету, даже если он не самый свежий, поэтому выбирать не приходится. Всё это проходит термообработку перед тем, как попасть в миску, но всё-таки возникают сомнения насчёт качества такого продовольствия. Если оно может негативно сказаться на здоровье человека, может, и животному навредит?

Фото из архива ПЛН

Специально для тех, кто ищет недорогое пропитание для братьев меньших (или для себя), в сети есть соответствующие объявления. «Предлагаем вам на постоянной основе некондиционные (списанные, с истекающими сроками) комбинированные продукты на корм животным (хлебобулочные изделия, молочная продукция, пищевой отход, овощи - фрукты, бакалея и др.), - пишет продавец из Москвы. В Пскове подобных предложений не нашлось, а в других городах предостаточно.

Другой популярный способ получить еду бесплатно или за «три копейки» — отправиться на продуктовый рынок и попросить у продавцов некондицию. Обычно торговцы отдают даром передавленные помидоры, фрукты с вмятинами и потерявшие товарный вид. Думаю, и псковские не откажут.

Идея легализовать такую деятельность звучит уже не первый год — с целью помочь нуждающимся людям и животным, а также сократить количество органики, идущей на утилизацию. Впервые оформленные предложения ввести льготы за фудшеринг (от англ. food share — «делиться едой») появились еще в 2020 году, но законопроект, разработанный представителями «Единой России», так и не был принят. Магазины и ритейлеры по-прежнему вынуждены платить за всю реализованную продукцию, в том числе отданную на благотворительность. Налогом не облагаются только утилизированные товары.

В конце июня об этой несправедливости вспомнили представители ЛДПР и заявили: торговым сетям надо разрешить раздавать всё, на что истекает срок годности, и отменить НДС на такие товары. Якобы, это поможет решить сразу две проблемы: переработки просрочки и нехватки еды у отдельных социальных групп.

С одной стороны, идея здравая: пускай продукция достанется хотя бы нуждающимся, зато не попадёт на свалку (почему-то про тонны уничтоженной санкционки тут никто не задумался). Но не создаст ли это новых проблем? Кто и как будет контролировать сроки годности, проверять, действительно ли они истекают или уже неприлично давно истекли? И сейчас-то нередко встречаются трижды переклеенные этикетки, страшно представить, что будет в случае легализации «полупросрочки».

Кроме того, есть вопросы в части организации раздачи. Вряд ли сотрудники магазинов обрадуются полчищам пенсионеров и других безработных, среди которых не всегда приятные личности. А люди, проживающие поблизости, довольно быстро закидают жалобами всевозможные инстанции. Помните пункт выдачи готовой еды на автовокзале Пскова? На обилие бездомных людей, выстраивающихся в очередь каждый вечер, не жаловался только ленивый. И это при том, что им выдают свежую пищу, которая источает исключительно приятные ароматы, в отличие от залежавшейся.

Фото из архива ПЛН

Ну и, конечно, стоило бы упомянуть о возможности отравлений. Где гарантия, что продукция с истекающим сроком найдёт применение в тот же день? Что, если человек употребит её чуть позже указанной на этикетке заветной даты? Никто не станет это проверять, сославшись на «хозяин — барин», и виноватых днём с огнём не сыщешь.

Да, идея передачи продуктов на благотворительность звучит перспективно, приверженцы фудшеринга искренне хотят помочь людям и планете. Но почему речь постоянно идёт именно о том, чтобы отдать ненужное? Почему бы не отменить для сетевиков налог на свежие продукты, отданные социально незащищённым категориям граждан? Выгоды будет больше, а вреда населению меньше.

Отчасти эта практика уже внедрена. Сегодня во многих супермаркетах можно заметить «корзины взаимопомощи», куда можно положить продукты и другие товары первой необходимости. Волонтёры формируют из них наборы и передают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом в данном проекте не идёт речи о продуктах с истекающими сроками годности. Хочется верить, что в эти корзины попадают только качественные товары.

Хотя статистика говорит об обратном — люди и себе-то не всегда покупают хорошую еду. Каждый пятый россиянин не берёт с полки продукты, если срок их годности наполовину истек, - такие данные представил SuperJob в конце прошлого года. Получается, все остальные либо не смотрят на этикетки, либо намеренно выбирают то, что доступнее — в преддверии отправки на свалку всё обычно дешевеет.

К сожалению, не каждый может себе позволить весь продуктовый набор из потребительской корзины. Кому-то приходится экономить на еде, чтобы купить что-то другое — например, новые штаны или игрушку ребенку. Другие выбирают между свежим молоком и теплыми сапогами. Обычно чаша весов перевешивает в сторону последних. И те, кто стоит перед подобным выбором, вряд ли радеют за сохранение планеты за счёт сокращения пищевых отходов. Они думают лишь о том, как им выжить на этой Земле.

О «вечном» чаще говорят те, кто никогда не прикоснётся к продукту, дата производства которого отличается от сегодняшней. Так может, их и кормить уценённым мясом и молочкой? Пускай сетевики поставляют весь неликвид в столовые чиновников, которые озаботились проблемами нищих и экологии. Последней это определённо поможет, а нуждающихся можно кормить нормальными продуктами, которые ранее предназначались для высших умов. Или просто раздать им высвободившиеся из бюджета деньги, пускай сами купят нормальной еды.

Сейчас модно вспоминать о лучших практиках советского времени. Так вот она, та самая машина времени, которая может вернуть хлеб за 13 копеек и молоко за 30. Только пускай в портал лезут те, кто его открывает. А все остальные живут в настоящем, где даже в случае крайней необходимости можно найти вкусную, а главное, качественную пищу. Иначе о каком здоровье нации можно рассуждать, если кормить её просрочкой? Качество продуктов и так оставляет желать лучшего, так пускай они хотя бы будут свежими.

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Ульяна Ловыгина

Теги: #продукты #бедность #еда #нищета
Источник: Псковская Лента Новостей
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