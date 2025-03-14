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Первые 40 лет детства

14.03.2025 11:13|ПсковКомментариев: 0

Что ни день, то наши уважаемые чиновники предлагают что-нибудь поменять (или запретить, или ограничить) - конечно же, всё во благо людей. На этот раз задумали пересмотреть минимальный возраст для аренды авто и увеличить его до 21 года. Инициатива возникла на фоне резонансных ДТП, виновниками которых стала молодежь на каршеринговых машинах, и в целом выглядит логичной. Если только не учитывать тот факт, что за три года в ожидании мечты не каждый водитель наберется опыта, сознательности и станет достаточно взрослым, чтобы сесть за руль чужой «ласточки». Наш обозреватель Ульяна Лаблюк уверена, что цифры в паспорте вообще редко имеют отношение к наличию ума и сообразительности, и приводит конкретные примеры, наглядно это демонстрирующие.

 

Уже неоднократно звучала идея выдавать водительские права не по достижении совершеннолетия, а чуть позже. Несколько лет назад с таким предложением выступил главный внештатный специалист Минздрава РФ по психиатрии Зураб Кекелидзе: «До 21 года чувства опасности, чувства того, что человек может умереть, нет. Поэтому мы и говорим о том, что права на вождение машины необходимо давать не раньше 21 года, когда появляется страх смерти». Не раз обсуждалась и противоположная инициатива - снизить минимальный возраст для получения водительского удостоверения. Ни одно из этих начинаний так и не нашло поддержки.

В настоящее время с 16 лет можно получить права на управление лёгкими мотоциклами (A1) и мопедами (М), с 18 лет становятся доступны мототехника помощнее (категория А), легковые (В) и грузовые (С) автомобили. Удостоверение водителям автобусов, трамваев, троллейбусов выдают с 21 года.

Относительно пользования каршерингом на законодательном уровне требований не установлено кроме собственно наличия удостоверения соответствующей категории. При этом каждая компания может выставлять дополнительные условия, к примеру, стаж вождения не менее 2 лет. Некоторые арендодатели и этого не просят.

Устранить данный пробел предложил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР). По его мнению, нужно запретить краткосрочную аренду авто для лиц в возрасте до 21 года, ввести требования к минимальному стажу вождения - 1,5 года, а заодно оснастить такой транспорт алкозамками и ограничителями скорости до 120 км/ч.

«27 февраля в Нижнем Новгороде 18-летний водитель на арендованной машине не справился с управлением и на скорости 150 км/ч влетел в остановку общественного транспорта», - привёл аргументы в пользу своей инициативы депутат.

Логика в его предложении, бесспорно, присутствует, и, если оно будет принято, хуже точно не будет. Но и лучше, вероятно, тоже.

Молодые люди, получившие первые в жизни права, редко обладают личным авто, потому и пользуются каршерингом. Некоторые относятся к нему без должной бережливости («оно же не моё»): курят в салоне, портят сиденья, превышают скорость, нарушают правила парковки, скрываются с места ДТП, допускают езду в нетрезвом виде. Санкции за эти и многие другие нарушения обычно прописываются в договоре, за наиболее серьёзные проступки придется нести ответственность не только перед каршеринговой фирмой, но и отвечать по всей строгости закона.

Относятся ли к личному авто бережнее, чем к чужому? В большинстве случаев - да. Но и правонарушения на своих машинах совершают часто, причём не только молодые и неопытные. Наверное, это одна из причин, по которой возраст выдачи водительских прав до сих пор не пересмотрели.

В Telegram-канале Псковской Ленты Новостей в начале марта проводился опрос по данной теме, в котором приняли участие 865 респондентов. Большинство из них (55%) выбрали вариант «Не вижу разницы. Если нет мозгов, возраст эту проблему не исправит». 32% поддержали идею повышения минимального возраста водителей до 21 года, так как «автомобиль - средство повышенной опасности, им должны управлять взрослые люди». 13% высказались против, якобы, 18-летний человек вполне взрослый и сознательный.

У каждого мнения есть своё право на жизнь и веские аргументы. Я поддерживаю большую часть опрошенных, ибо вижу, что прожитые годы многим ума не прибавляют, а инстинкт самосохранения, о котором ранее говорил известный психиатр, может не появиться ни к 21 году, ни к глубокой старости.

Возьмём, к примеру, рыбаков, которые год от года неизменно выходят на хрупкий лёд, не обращая внимания на запреты и вопреки здравому смыслу. Этот сезон оказался наиболее трагичным - только за 4 мартовских дня погибли 19 человек. Большинство из них – граждане 1950-60-х годов рождения, опытные рыболовы. Наверное, у каждого из них была семья, членам которой теперь придётся жить без отца, мужа, дедушки. Сколько родственников сегодня пытаются смириться с утратой вместо того, чтобы просто радоваться жизни и заниматься привычными делами?

В ДТП гибнет ещё большее количество людей, чем на водоёмах, огромное число наших сограждан теряют своих близких, которые зачастую сами стали виновниками аварий.

В Псковской области за 2024 год зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в которых 100 человек погибли, 68 - получили ранения различной степени тяжести. Абсолютное большинство ДТП произошло по вине водителей, которые допустили агрессивное вождение, выезд на полосу встречного движения, проигнорировали правила проезда пешеходных переходов, выбрали скорость, не соответствующую условиям движения. В связи с этим губернатор Михаил Ведерников поручил поискать зависимость между увеличением показателей аварийности и работой автошкол.

Возможно, в некоторых случаях эта связь найдётся. Однако, как показывает практика, лихачат на дорогах как раз водители со стажем, которые «всё знают и умеют». Начинающие обычно осторожничают, порой даже излишне, чем вызывают раздражение тех, кто «на опыте».

Я встречала разных водителей. Новичков разных возрастов, которые ездят так, словно родились с рулём в руках. Молодых и пожилых, отлично чувствующих себя на дороге и неукоснительно соблюдающих ПДД на протяжении внушительного стажа вождения. Совсем юных и опытных, которые плевать хотели на других участников движения. А еще есть пешеходы, велосипедисты, самокатчики и многие другие люди, которые вне зависимости от возраста могут демонстрировать бесстрашие и отвагу, либо ответственность за свою жизнь и здоровье окружающих.

Цифра в паспорте - не показатель ума в подавляющем большинстве случаев. И совсем не важно, в 18 лет, в 21 или 42 года человек впервые получит водительское удостоверение. Важно то, насколько «взрослым» он стал к этому моменту.

Если уж что-то и менять в этой сфере, то подход к образованию, и не только в автошколах, на которые принято списывать все грехи. Начать стоит с самых обычных, общеобразовательных, внедрив изучение ПДД в качестве обязательного предмета. Знание элементарных правил пригодится всем без исключения, в том числе тем, кто никогда не сядет за руль даже велосипеда.

Что касается автошкол, во время занятий неплохо бы разбирать самые распространённые аварии и причины, по которым они происходят. Возможно, где-то это и обсуждается, но в псковских учреждениях, где я обучалась на категории А и В, были только стандартные теория и практика. С тех пор прошло немало времени, многое изменилось, в том числе в части сдачи экзамена, но, насколько я знаю, подход к преподаванию не слишком изменился. Главная задача у большинства автошкол - довести ученика до экзамена в ГИБДД и, желательно, до получения желанной карточки. А потом будь что будет, птица вольная, человек, как говорится, взрослый, сам за себя отвечает. И, будем откровенны, это действительно так.

Выше перечислены самые частые причины аварий на территории региона. Как вы думаете, виновники аварий превышали скорость, дрифтовали, выезжали на встречку, не пропускали пешеходов потому, что им не рассказали о недопустимости подобных действий в автошколе? Это как раз те базовые знания, которые дают учащимся.

На момент написания материала я не нашла в региональной статистике за прошлый год привязки ДТП к возрасту и стажу водителей. Но данные предыдущих лет подтверждают: аварии чаще всего совершают не молодые люди и не новички.

В ноябре 2021 года МВД России сообщало, что чаще всего виновниками ДТП становятся водители в возрасте от 30 до 40 лет, в таких происшествиях отмечается наибольшее число погибших и раненых. Более того, с увеличением стажа водителей растет и значение тяжести последствий совершенных ими аварий.

На портале rusdtp.ru, посвящённом российским дорогам, есть подробные данные за 2024 год в масштабе страны. Допустим, там присутствует статическая погрешность и некоторые неточности, но в целом цифры выглядят объективно. За 12 месяцев свыше 116 тысяч ДТП, более 12 тысяч погибших и 144 тысячи пострадавших (по данным на сайте ГИБДД - 132 тысячи аварий, более 14 тысяч погибших, свыше 164 тысяч раненых). Средний возраст водителя, который был признан виновным, - от 30 до 40 лет в 24% случаев. На втором месте — от 40 до 50 лет (20,7 %), на третьем — от 50 до 60 лет (15,2%). Молодежь в возрасте от 18 до 21 лет занимает седьмую строчку с 5,8%.

Средний стаж виновника ДТП в большинстве случаев - свыше 30 лет (17,2%). В 15% ДТП были виноваты водители с опытом от 10 до 15 лет, на третьем месте имеющие удостоверение на протяжении 5-10 лет. Новички, находящиеся за рулём менее двух лет, совершили минимальное количество аварий и занимают последнюю строчку данного рейтинга. Конечно, есть ещё такие понятия, как тяжесть последствий, но, как и говорилось выше, наиболее серьёзные ДТП статистика обычно приписывает опытным водителям. А начинающим более свойственны технические вроде «поцарапал», «сбил зеркало», немножко «подвинул» и так далее.

Изменится ли ситуация с аварийностью в лучшую сторону, если за руль можно будет сесть только по достижении 21 года? Едва ли. Небольшую роль сыграют и ограничения для каршеринга в случае их принятия. То же касается многих других сфер нашей жизни. Предлагают увеличить возраст для покупки алкоголя — да пожалуйста, при большом желании и 15-летние найдут способ приложиться к бутылке. Здесь, как говорится, проблема в головах. Если в них никто ничего не вкладывает, там может быть пусто и в 40, и в 70 лет.

Воспитать культуру вождения и в целом гармоничного существования в обществе можно, но заходить стоит с другой стороны. С потенциальными водителями работать со школьной скамьи, а уже состоявшихся воспитывать увеличением штрафов и количества комплексов фотовидеофиксации. Подвижки в этом направлении есть, на них и стоит сосредоточиться, а не на раздумьях о разнице поколений. Возраст - понятие слишком относительное и для каждого индивидуальное.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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