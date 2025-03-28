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Усыпить нельзя выпустить

По официальным данным, в России за последние три года более чем в 5 раз выросло число нападений собак на людей. С начала текущего подобные инциденты, в том числе с участием детей, зафиксированы как минимум в 24 регионах. В связи с этим обострилась общественная дискуссия на тему, кто виноват, и что делать. Мнения ожидаемо разделились: одни заявляют, что жизнь людей, особенно несовершеннолетних — высшая ценность, а раз так, все средства хороши, в том числе крайне негуманные по отношению к животным, вплоть до их умерщвления. К числу сторонников такого подхода относятся депутаты Госдумы — авторы законопроекта об эвтаназии четвероногих, срок содержания которых в приютах истёк. Другие выступают категорически против и считают, что такими жестокими методами проблему не решить, что убийство живых существ — это преступление, и нужно действовать иначе.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк солидарна со вторым лагерем. Она убеждена, что законодатели, которые спорят о мыле из собак, пропагандируют их усыпление и даже предлагают «обливать бензином и сжигать» собачников, свернули куда-то не туда. В своей авторской колонке журналист высказывает собственное мнение о возможных способах изменить ситуацию и перечисляет гуманные варианты работы с безнадзорными животными, которые помогут избежать трагедий.

«Величие нации и степень ее духовного развития можно определить по тому, как эта нация обращается с животными».

Махатма Ганди

«Высшие ценности»

Поводом для разработки резонансного законопроекта стали февральские случаи нападения собак на детей. В Сочи два хаски сильно искусали лицо девятилетнего ребенка, когда тот шёл по улице. Мальчика благополучно прооперировали, животных усыпили. Они не были бездомными, хозяин держал питомцев на цепи, с которой те сорвались и выбрались с участка. Неизвестно, что именно стало поводом для агрессии. Одна из озвучиваемых версий — ненадлежащие условия содержания и голод. Владелец сейчас находится под следствием, он признал, что не кормил питомцев какое-то время.

В Ставрополе после нападения агрессивной стаи собак погибла девятилетняя девочка. Псы растерзали юную горожанку, когда та каталась с горки. По данным СМИ, животных подкармливала местная пенсионерка. Настолько сердобольная, что не переставала заботиться о своих подопечных и подбирать новых даже после того, как они её покусали — сообщается, что в прошлом псы напали на кормилицу. Животные содержались на участке женщины, где не было ни вольеров, ни забора, в связи с чем постоянно были на самовыгуле.

На фоне трагедий и с учётом того, что подобные инциденты происходят далеко не в первый раз, законодатели перешли к решительным действиям и разработали законопроект «в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных».

«Высшая ценность — это человек, ребенок, который себя не может защитить. И не надо здесь уравнивать с животными», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его поручению была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители фракций КПРФ, «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России — За правду».

Парламентарии в кратчайшие сроки подготовили инициативу и заявили: нужно запретить приютам выпускать отловленных животных обратно на улицу. Вместо схемы «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в среду обитания» они предложили усыплять четвероногих, предельный срок содержания которых в приюте истёк.

«Практика показывает, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными, предполагающая возвращение животных в среду их обитания не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения», – отмечалось в пояснительной записке.

Позже депутаты внесли правки: умерщвлять следует только агрессивных отловленных собак, которые причинили вред человеку, его имуществу, собратьям или несут такую угрозу. При этом глава рабочей группы Нина Останина в разговоре с журналистами подчеркнула, что регионы будут сами решать, сколько времени содержать в приютах забранных с улиц четвероногих. «Да пусть они этих собак кормят, на пенсию их отправляют, собачий капитал им выплачивают, если на это есть деньги. Пусть хоть до самого ухода из жизни собака живет в этом приюте, если есть возможности. Но не на улице», — приводит её слова РБК.

Инициатива вызвала жёсткую критику со стороны зоозащитников и ряда законодателей, что вполне предсказуемо. Столько лет боролись за права братьев меньших, а в итоге пришли к тому, что их надо уничтожать. Безусловно, трагические события в Сочи и Ставрополе не должны остаться без внимания. Но предлагаемые законотворцами меры попахивают живодёрством и вызывают множество вопросов.

Во-первых, мы живём в XXI веке и позиционируем себя как цивилизованное общество, основанное на принципах гуманизма, в том числе по отношению к четвероногим.

А убийство — это в любом случае негуманно.

Во-вторых, кто и каким образом будет определять агрессивность особи, которую надлежит усыпить? Что будет служить критерием для применения крайних мер, которые предлагают депутаты? Зарычала собака — всё, не имеет права на жизнь? Или как-то «недобро» посмотрела в сторону человека, голос подала? По-хорошему диагноз «агрессивная» должны ставить зоопсихологи, а они не в каждом регионе найдутся. Да и человеческий фактор никто не отменял, каждый может ошибиться. Что, если поведение собаки свидетельствует не о том, что она агрессивная и готова всех сожрать, а о чём-то другом? Подробнее о необходимости учитывать собачью психологию напишу чуть ниже.

Ну и, в-третьих, причём здесь бездомные животные? В выше описанных случаях, которые послужили поводом для разработки законопроекта, идёт речь исключительно о безнадзорных. Разница между этими понятиями колоссальная. При этом везде говорится о том, что инициатива направлена на защиту людей от нападения бездомных. Почему никто не берет во внимание тот факт, что обычно атакуют хозяйские?

Вот один из примеров из нашего региона: летом 2024 года в деревне Подвязье Псковского района на несовершеннолетнего напал алабай, выскочивший из-за забора. Собака была на привязи, но сорвалась и бросилась на ребенка, прокусила ему руку, которой тот защищал лицо. Владелец животного признал факт нападения и выплатит матери пострадавшего 240 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Страшные сказки

Собаки (да впрочем и кошки тоже) крайне редко становятся бездомными по своей воле. Если раньше на улицах рождалось много щенков, которые пополняли армию беспризорников и держали в страхе целые микрорайоны, то сегодня такого нет. Благодаря усилиям зоозащитников, которые проводят огромную работу по стерилизации уличных животных, в городах и деревнях фактически отсутствуют стаи. А если они и появляются, то состоят преимущественно из домашних питомцев, отправленных на самовыгул, сбежавших по неосмотрительности хозяев или попросту выброшенных. Плюс щенки от сук, хозяева которых считают более гуманным вынести малышей на улицу в коробке, нежели стерилизовать их маму.

Бороться надо не с последствиями, а с причинами.

«Бродячие собаки не падают с небес. Они результат лени, равнодушия и невежества общества. И когда они становятся проблемой, то это связано с нашим невежеством и недостатком сострадания», - ещё в прошлом веке было очевидно то, что сегодня почему-то отрицают.

Эти слова приписывают индийскому философу, политическому и общественному деятелю Махатме Ганди. С его же именем связана одна противоречивая история, которая нашлась на одном из сайтов в сети. Якобы, в 1926 году Ганди разрешил богатому промышленнику из Ахмедабада уничтожить около 60 собак, которые бродили по территории его фабрики. Об этом индийскому изданию рассказал один из последователей философа К. Э. Маммен. Он обильно приводит «цитаты» Ганди и утверждает, что тот одобрял убийство бродячих животных: мол, собака без хозяина представляет опасность для общества и угрозу самому её существованию, потому нет другого пути, кроме как её уничтожить.

Честно говоря, выглядит это не слишком правдоподобно с учётом того, что Ганди пропагандировал отказ от насилия. Сложно представить, что человек, который получил всенародную любовь и почитание, которого называли «Великой душой», мог поощрять убийство животных. Описанный выше «случай» больше напоминает попытку оправдать негуманные действия, прикрываясь наставлениями великих и их цитатами, подлинность которых под сомнением.

Примерно тем же сейчас занимаются наши законодатели, которые оглядываются назад и предлагают строить будущее на основе того, чего никогда не было. Речь о нашумевшем выступлении депутата Госдумы от «Единой России», петербуржца Николая Цеда. В контексте обсуждения вопроса о самовыгуле собак и умерщвления не забранных из приютов животных он решил вспомнить легенду о том, что из четвероногих при СССР варили мыло: «В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак. Это вопрос не любви или нелюбви к животным. Почти у всех нас есть домашние питомцы, вопрос безопасности человека, особенно детей».

Утверждение коллеги тут же опроверг единоросс Владимир Бурматов — парламентарий, всегда предлагающий исключительно цивилизованные пути решения проблем и ратующий за права братьев меньших. Он констатировал, что советские собачьи мыловарни — страшная сказка для пионеров, на деле такого никогда не было.

Подтвердил это и президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Страшно и удивительно слышать такие инициативы в XXI веке от людей, тем более людей, наделённых властью. Инициатива... кроме как пугающе, звучит ещё и абсурдно», - прокомментировал он идею пустить собак на мыло в интервью РИА Новости.

Ещё больше пугает заявление думского депутата от КПРФ Николая Арефьева, который признался, что «за одного разорванного ребёнка готов всех собачников облить бензином и сжечь». Парламентарий сообщил, что не любит людей, которые с нежностью относятся к собакам, при этом не испытывают подобных чувств к детям. По мнению законодателя, такие владельцы получают удовольствие от того, что их подопечные разрывают в клочья малолетних. Скандальное высказывание тут же подхватили СМИ, оно разлетелось по соцсетям и не нашло одобрения.

Более того, коммунисту рекомендовали внимательно ознакомиться с частью 2 статьи 282 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за возбуждение ненависти либо вражды. Подобные опрометчивые заявления на публике вполне могут обернуться судимостью. Разумное замечание коллеге сделал сенатор Андрей Клишас, который ранее назвал законопроект об эвтаназии животных в приютах не соответствующим Конституции.

Не нападают просто так

Пока не до конца понятно, чем это всё закончится. Правительство пока не дало отзыв на подготовленный народными избранниками законопроект об эвтаназии «невостребованных» подопечных приютов. Члены вышеупомянутой рабочей группы вносят всё новые поправки, которые либо дойдут до окончательного чтения, либо будут отклонены. В частности, предлагается обязать хозяев сообщать о пропаже питомцев в трёхдневный срок, иначе будет считаться, что человек выбросил животное на улицу. Также прозвучала идея запретить подкармливать бездомных животных и запретить препятствовать их отлову. В общем, предложения одного другого краше.

А пока суд да дело, некоторые регионы самостоятельно принимают законы об усыплении безнадзорных животных. Например, в Хакасии решили подвергать эвтаназии не только неизлечимо больных и страдающих от этого животных (как это предусмотрено действующим законодательством), но и агрессивных, представляющих угрозу для здоровья и имущества граждан. Согласно законопроекту, смертный приговор получат четвероногие, которые ранее уже нападали на кого-нибудь, либо испортили чье-либо имущество.

Конечно, это гораздо удобнее, чем решать проблему цивилизованно. Убивать, особенно посредством эвтаназии, не сложно — сделал укольчик, и дело с концом. Намного труднее подойти к вопросу комплексно и гуманно. Никто не хочет создавать государственные приюты для животных, которые оказались бездомными, где они смогут спокойно дожить свой недолгий век. До сих пор нет обязательной стерилизации и чипирования — по той простой причине, что не все владельцы добровольно поведут своих хвостов на операцию и установку чипа, многие просто не найдут на это времени/денег или придумают другие причины. Государство не готово ни спонсировать, ни обязать. Даже наказывать тех, кто выбрасывает своих животных, оно не в силах. Разобраться с безмолвными, с теми, кто априори слабее, всегда проще.

У господина Цеда, который счёл возможным отправить собак на мыло, немного иные представления о четвероногих. Он назвал их «зубастым оружием», способным «выстрелить» в любой момент. Говорит, бездомные собаки в стае опаснее волков. Уверена, что у данной точки зрения есть масса сторонников. Но есть и противники, которые апеллируют научными фактами, доказывающими, что собака никогда не нападает «просто так» и тем более не делает этого без предупреждения. Такое возможно в исключительных случаях, например, если животное специально натравливали на человека.

Я не претендую на звание эксперта, но читаю умные книжки, написанные умными людьми, которые много лет изучают поведение животных и занимаются его коррекцией. В обоснование своих слов они приводят научные труды людей, которые тоже пытались разобраться в собачьей психике. И у них это неплохо получилось. Кто-то возразит, мол, даже в человеческой голове не ясно, что происходит, куда там в собачью лезть. Хотя с четвероногими всё гораздо элементарнее.

Сейчас выпускается очень много литературы, посвященной воспитанию и дрессировке собак, и там столько открытий чудных! Особенно для тех, кто верит всяким мифам вроде «нельзя стерилизовать», «гулять с собакой обязательно в 5 утра», «надо наказывать, чтоб на шею не села», «бродячие собаки нападают ни с того ни с сего», «охотятся на человека от голода» и так далее. Оказывается, собака не воспринимает человека как добычу, если только её не научили этому, либо у неё нет другого выхода — к примеру, стая живёт на пустыре, с которого не может выбраться, потому оголодала до чертиков, а тут вы замаячили на горизонте. Здесь уже вопрос к вам, что вас занесло на этот пустырь.

Во всех остальных случаях причины нападения кроются в чём-то другом. Собаки могут защищать свою территорию, потомство, иметь негативный опыт общения с людьми или просто испытывать страх. И здесь очень важно, как поведет повстречавшийся на её пути человек. Специалисты отмечают, что собаки всегда предупреждают перед тем, как перейти к решительным действиям — рычанием, замиранием, оскалом и прочими сигналами, на которые люди зачастую не обращают внимания. В подобных ситуациях человеку важно не развить конфликт, а медленно дистанцироваться, не поворачиваясь спиной. При этом важно сохранять спокойствие, что, безусловно, очень сложно сделать при виде недружелюбно настроенного пса, а уж тем более, если их много. Часто люди паникуют, начинают махать руками, берут в руки первую попавшуюся палку, кидаются всякой всячиной в «агрессора» и в целом ведут себя неадекватно, чем в итоге провоцируют нападение. Вцепившийся в руку/ногу/лицо пёс, тем временем, просто боится и защищается.

Конечно, ситуации бывают разными, и с причинами покусов в каждом конкретном случае должны разбираться профессионалы. Да только есть подозрение, что этого не происходит. Думаю, никому нет дела до мотивации хаски, которые изуродовали лицо мальчика в Сочи. Едва ли кто-то разбирается, что послужило причиной нападения на девочку в Ставрополе и многих других людей. Агрессивная — значит усыпить, хозяина — под суд, на этом всё заканчивается.

О добром и вечном

На мой взгляд, разбор полётов на уровне собачьей психологии помог бы предотвратить подобные трагедии в будущем. Сейчас бы господам чиновникам, которые продвигают негуманные законопроекты и фонтанируют высказываниями на тему «всех сжечь», обратиться к тематической литературе, посоветоваться с опытными кинологами, зоопсихологами. Уверена, они готовы поделиться своими знаниями на благо всего общества. Да, некоторые установки покажутся неожиданными, но вдруг они помогут спасти кому-то жизнь и здоровье? Вообще, я бы каждому рекомендовала почитать хотя бы статьи в интернете на тему того, как устроен мозг животных, почему они ведут себя так, а не иначе, и что делать в случае, если над вами нависла угроза быть «съеденным». Полезных мануалов масса, и лучше пусть они никогда не пригодятся, но будут прочитаны.

А ещё на экранах выходит масса добрых картин про братьев меньших. К примеру, сейчас широко обсуждается латвийский мультфильм «Поток» (к слову, завоевал «Оскара»), благодаря которому во всём мире стали чаще брать чёрных котов из приютов. Из-за суеверий обладатели шерсти такой расцветки снискали нехорошую славу, но ведь они не виноваты, что такими родились. Как и собаки не виноваты в том, что их выбросили на улицу или не дали должного воспитания. Из относительно свежих фильмов, пропагандирующих ответственное отношение к животным, я бы посоветовала «Лулу и Бриггс» - там наглядно показано, что поведение собаки отображает то, как к ней относится человек. И жизнь его может измениться к лучшему благодаря питомцу. На эту тему снято и написано очень много, в сети можно найти контент на любой вкус и цвет. Стоило бы туда заглянуть и нашим народным избранникам вместо того, чтобы продолжать придумывать велосипед, да ещё и садистский.

Услышьте уже голос здравого смысла и примените на практике то, что давно предлагают зозащитники, кинологи и прочие специалисты, которые действительно понимают, как решить проблему безнадзорных животных! Стройте государственные приюты, стерилизуйте, чипируйте. Наказывайте нерадивых владельцев, выбрасывающих животных. Хорошую идею недавно озвучили мои коллеги: можно даже нацпроект под это дело создать. Четвероногие — часть нашего общества, никуда от этого не деться. А если часть общества, значит тоже нуждаются в поддержке, защите. Уж простите за сравнение, но бездомных людей никто не предлагает усыплять, хотя они тоже могут нести опасность, порой гораздо большую, чем бегающие по своим делам собаки.

Решать проблему методом физического уничтожения — это варварство. Насилие порождает насилие, этот путь приведёт нас в никуда.

В обилии безнадзорных животных на улицах виноваты исключительно люди, и именно они должны нести ответственность. Если уж к кому-то и применять драконовские меры, то к тем, кто не ухаживает должным образом за своими питомцами, отпускает их в «свободное плавание», выбрасывает, плодит и так далее. Но, опять же, во всём нужно основываться на принципах гуманности. Очевидно, что в большинстве случаев нерадивые хозяева не заслуживают высшей меры наказания, но и безнаказанным они не должны оставаться.

Животных и людей, которые им помогают, нужно просто оставить в покое. Пускай бабушки и дальше подкармливают живущих под окном кошек и собак — это единственный шанс четвероногих не умереть от голода. Приюты в свою очередь делают всё возможное, чтобы сократить численность беспризорников, даже если часть из них выпускают на улицу. Ну не резиновые пункты передержки, и деньги на них с неба не падают. Если сверху начнут сыпаться купюры на содержание отловленных хвостов, думаю, зоозащитники с радостью оставят всех бедолаг у себя. Пока они просто выживают сами и помогают продлить жизнь своим подопечным. Отбирать её никто не вправе.

Ульяна Лаблюк