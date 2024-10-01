Общество

Пасть на замок: на кого наденут намордники, и реально ли это сделать

С каждым годом в России ужесточают требования к содержанию домашних животных и вводят штрафы за их несоблюдение. Одна из последних инициатив, предполагающая наказание рублём за выгул в неположенных местах и без поводка, породила шквал вопросов у населения. Где справлять нужду и играть четвероногим при отсутствии предусмотренных для этого площадок? Не оденут ли даже самых миниатюрных собачек в намордники? Получится ли приставить «надзирателя» к каждому собаководу?

Псковская Лента Новостей выяснила, за что именно придётся платить нерадивым хозяевам в обозримом будущем, за какие действия их могут наказать уже сегодня, и какие сложности возникают в ходе реализации законопроектов, направленных на защиту четвероногих.

Зачем нужны новые штрафы?

В настоящее время предусмотрена ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных, которые прописаны в статье 9 федерального закона об ответственном обращении с ними. В переводе на простой язык сложные бюрократические формулировки предполагают следующее: владелец обязан обеспечивать надлежащий уход за своим питомцем, своевременно водить его к ветеринару, предотвращать появление нежелательного потомства и кремировать любимца после смерти. Выбрасывать на улицу четвероногого, который стал не нужен или сложен в содержании, нельзя: ему нужно найти нового хозяина или передать в приют.

Наказание за несоблюдение вышеперечисленных правил ввели весной прошлого года, когда Госдума приняла соответствующий закон, дополнив КоАП РФ статьей 8.52. По ней гражданам, нарушающим общие требования содержания животных, грозит предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей (должностным лицам — до 15 тысяч рублей, юридическим — до 30 тысяч). Также введены санкции за жестокое обращение с питомцами, которое не несёт признаков уголовно наказуемого деяния, - от 5 до 100 тысяч рублей в зависимости от субъекта, совершившего правонарушение.

Тогда же ввели штрафы для владельцев приютов, не соблюдающих требования к деятельности по обращению с животными (статья 8.54 КоАП РФ), и санкции для тех, кто допускает нарушения при использованию братьев меньших в культурно-зрелищных целях (статья 8.53).

Для чего сейчас потребовались дополнения в кодекс? Дело в том, что в законе об ответственном обращении с животными есть статья 13, предусматривающая отдельные требования к содержанию домашних питомцев. В частности, при выгуле собаки владелец должен исключать возможность её свободного передвижения вне мест, специально для этого отведённых (и в целом гулять с питомцем только в предназначенных для этого местах), убирать продукты жизнедеятельности своего подопечного на территориях общего пользования. Потенциально опасные собаки должны быть в наморднике и на поводке везде, кроме огороженной территории, принадлежащей её хозяину и снабжённой предупреждающей табличкой.

Эти правила были установлены в 2022-2023 годах и, к сожалению, до сих пор игнорируются многими владельцами. Не каждый из них вникал в сложные законотворческие документы, а если и слышал о существующих требованиях, то вполне может их не соблюдать, причём безнаказанно. Ответственности за подобные нарушения на данный момент попросту не предусмотрено, за исключением некоторых регионов.

В связи с этим и потребовалась разработка нового законопроекта, вводящего санкции для недобросовестных собаководов. Так, за «выход в люди» с четвероногим, который должен быть в наморднике и на поводке, выгул питомца в неположенном месте или «забытые» на газоне экскременты планируется ввести штрафы для граждан в размере от 500 до 1500 рублей и 3000 — при повторном нарушении. Индивидуальным предпринимателям придётся заплатить за аналогичные деяния от 3000 до 10 000 рублей. Соответствующий законопроект принят только в первом чтении, но у него есть все шансы для реализации на практике.

Намордник — только «опасным»

Как будет исполнятся новая норма, и кого она коснётся? Заголовки в СМИ, анонсирующие штрафы за выгул без намордников, породили массу вопросов. Как быть с маленькими собачками, для которых подобной амуниции в принципе не придумали? Какие породы потенциально опасны, чьи конкретно пасти должны быть «на замке»?

На самом деле, ответы давно изложены в официальных документах, которые не все читают. Перечень потенциально опасных собак, которым по закону об ответственном обращении запрещено гулять без намордников и поводков, утверждён Правительством РФ. В список входят 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. «Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», - говорится в документе.

Таким образом, штрафы, скорее всего, будут введены именно для владельцев этих пород. Йоркам, шпицам и прочим собакам, не вошедшим в «опасный» список, для выхода из дома будет достаточно поводка. Необходимость наличия последнего вытекает из требования «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».

Каждый ли человек разбирается в породах собак? Нет, поэтому недопонимание может возникнуть не только сейчас, но и в ходе реализации закона в случае его принятия. Есть опасения, что те, кому поручат фиксировать нарушения, не смогут похвастаться необходимыми знаниями.

«Тот, кто будет штрафовать, будет ходить с ростомером или как? Он должен на 100% быть уверен, что это за порода собаки, чтобы определить, должна ли она быть в наморднике, - заметила владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлии Пожидаева. - Взять английских бульдогов — у них и морды как таковой нет, и намордников для них нет. И что мне делать? Одевать скафандр на собаку?»

Напомним, несколько лет назад по инициативе народной избранницы в Пскове установили пилотные урны для продуктов жизнедеятельности животных. Однако с течением времени этот эксперимент не прижился, люди стали выбрасывать в специальные ёмкости всё подряд. В связи с чем Юлия Пожидаева считает, что владельцам собак можно было бы разрешить складировать экскременты в пакетиках в обычные урны, чтобы не ходить по всему микрорайону в поисках специальной.

Депутат также обратила внимание на другие проблемы, ставящие под угрозы перспективы реализации предлагаемой инициативы, - отсутствие достаточного количества площадок для выгула, чёткого определения самого понятия «выгул» и фактическая невозможность идентифицировать хозяев питомцев без введения обязательного чипирования последних.

На необходимость создания соответствующей инфраструктуры для собак указала и псковский кинолог Елена Балыкова. По её мнению, система штрафов за нарушение правил содержания домашних питомцев должна быть, но сперва следует обеспечить их местами для выгула и достаточным количеством урн, куда можно выбрасывать пакеты с продуктами жизнедеятельности.

«Штрафы обоснованы, но они должны быть логичны, чтобы люди четко понимали: они не убрали, потому что некуда, или потому что не хотели выбросить. Система штрафов должна быть, но чтобы и владельцы могли получить что-то взамен от государства», - поделилась своим мнением специалист в программе «Дневной дозор» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

Сложности надзора

Остаются вопросы и относительно механизма привлечения к ответственности. Авторы законопроекта из Мособлдумы предлагают передать рассмотрение таких дел в руки органов исполнительной власти регионов, осуществляющих надзор в области обращения с животными. Однако в настоящее время даже сами контролирующие структуры ставят под сомнение такую возможность.

Напомним, несколько лет назад в Псковской области был принят закон, предусматривающий штрафы для владельцев, не убирающих за своими собаками. Но работать он так и не начал в силу различных причин. Не постигнет ли новую инициативу та же участь?

Начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталия Симонова считает, что результатов не будет, пока действуют моратории на проведение плановых и внеплановых проверок. По её словам, чтобы вынести предостережение по поводу нарушений правил благоустройства, в которых прописаны и требования для собаководов, нужно знать хотя бы фамилию, имя, отчество и место жительства нарушителя. Основная часть жалоб поступает без этих сведений, поэтому даже провести профилактическую работу не представляется возможным.

«Для нормального функционирования законопроектов в сфере благоустройства считаю необходимым вывести как государственный, так и муниципальный контроль в сфере благоустройства из-под действия федерального закона 248 и вернуться к системе составления протоколов об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ. Также у меня очень большой вопрос именно по фиксации нарушений, особенно, например, неуборки продуктов жизнедеятельности. Кто будет это фиксировать, каким образом будет устанавливаться владелец данного животного для составления на него протокола об административном правонарушении с дальнейшим вынесением ему штрафов?» - пока что Наталья Симонова видит больше вопросов, чем ответов.

Аналогичной точки зрения придерживается председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова: любой закон хорош, только если он продуман и подготовлен. А если он «ни о чем и просто повис в воздухе», не имеет детальной проработки, исполняться не будет. Зоозащитница считает инициативу о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных верной, но высказывает ряд сомнений на этот счёт.

«Закон правильный. Действительно, нужно людей наказывать за то, что они не убирают за своими животными, не выводят на поводках, в результате чего собаки попадают под машины или кидаются на людей. Всё, вроде бы, правильно. Но кто будет следить за этим? Кого-то накажут десять раз, а кто-то сто раз будет нарушать этот закон и смеяться. Мне кажется, всё это сыровато, пока ещё не подготовлена база, с которой будет стартовать этот закон», - озвучила свой вердикт Вера Короткова.

На непонятные моменты в законопроекте обратила внимание и владелица питомника породистых собак Choco Fairy Tale Марина Фёдорова. Как и предыдущие спикеры, она считает, что нужно четко определить понятие выгула и в обязательном порядке уточнить в документе список пород, для которых ношение намордника является обязательным. «Не будут же все собаки поголовно носить намордники. Мне кажется, на мопса его просто смешно наряжать», - привела пример заводчик. Она констатировала, что список особо опасных пород существует, как и определенные правила содержания домашних животных. При этом не все владельцы хотят их соблюдать, и многие проблемы возникают именно от безответственности самих людей.

Инициатива о введении штрафов за выгул собак без поводка и некоторых пород без намордника весьма своевременная и необходимая. Как показывает ситуация на улицах городов Псковской области, многие владельцы игнорируют все возможные правила содержания животных. Однако есть и те, кто нарушает запреты вынужденно по причине отсутствия какой-либо возможности поступить иначе. Например, выгуливая собаку под окнами, так как других мест для этого нет, и выбрасывая пакетики в обычные урны из-за нехватки специализированных. Мы стоим на верном пути, но с реализацией, как обычно, сложности. Толк будет лишь тогда, когда запреты и штрафы начнут вводить параллельно с созданием необходимой инфраструктуры, установлением дополнительных требований, позволяющих идентифицировать питомца и его хозяина. При этом важно чётко проработать механизмы фиксации правонарушений.

Ульяна Лаблюк