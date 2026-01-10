Энергетики восстановили 8260 км ЛЭП в Псковской области после непогоды

Энергетики «Россети Северо-Запад» продолжают работы по ликвидации последствий сильных снегопадов в Новгородской и Псковской областях. На данный момент в Псковской области удалось восстановить работу 8 260 километров линий электропередачи и 5 218 трансформаторных подстанций. Об этом филиал сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Специалисты также включили 8940 километров ЛЭП и 6194 трансформаторные подстанции в Новгородской области. Общий объем восстановленных энергообъектов в областях составил 17 200 километров.

Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия непогоды. Новгородский и Псковский филиалы компании работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).