Великие Луки примут Чемпионат России по воздухоплаванию в 2026 году

Федерация воздухоплавательного спорта России официально сообщила, что 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет в Великих Луках с 11 по 20 июня следующего года. Соревнования включены в программу 30-й юбилейной Международной встречи воздухоплавателей, которая традиционно собирает сильнейших пилотов аэростатов и десятки тысяч зрителей. Об этом сообщили в в Telegram-канале «Воздухоплавание/ Великие Луки».
В рамках мероприятия запланированы спортивные полеты, тренировки, массовые воздушные старты и одно из самых зрелищных событий — ночное свечение аэростатов у стен Великолукской крепости.
Организаторы уже представили насыщенную предварительную программу:
Организаторы отмечают, что предварительная программа может меняться со временем. Генеральный спонсор мероприятия — ПАО «Газпром».
Юбилейная встреча обещает стать одним из самых значимых событий следующего года в Псковской области и привлечь в Великие Луки тысячи гостей и любителей воздухоплавания.