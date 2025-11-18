Спорт

Великие Луки примут Чемпионат России по воздухоплаванию в 2026 году

Федерация воздухоплавательного спорта России официально сообщила, что 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту пройдет в Великих Луках с 11 по 20 июня следующего года. Соревнования включены в программу 30-й юбилейной Международной встречи воздухоплавателей, которая традиционно собирает сильнейших пилотов аэростатов и десятки тысяч зрителей. Об этом сообщили в в Telegram-канале «Воздухоплавание/ Великие Луки».

В рамках мероприятия запланированы спортивные полеты, тренировки, массовые воздушные старты и одно из самых зрелищных событий — ночное свечение аэростатов у стен Великолукской крепости.

Организаторы уже представили насыщенную предварительную программу:

11 июня (четверг):

12:00–16:00 — регистрация участников (МБУ «Стрелец», Центр соревнований);

Вечер — тренировочный/свободный полет.

12 июня (пятница, праздничный день):

Утро — свободный/тренировочный полет;

10:00–15:00 — регистрация участников;

15:00–16:00 — генеральный брифинг;

17:00 — движение колонны участников по городу;

17:30 — торжественное открытие встречи;

19:00–21:00 — общий старт аэростатов (Великолукская крепость);

22:00–00:00 — ночное свечение аэростатов (крепость).

13 июня (суббота):

Утро — свободный/тренировочный полет;

19:30–21:00 — полет кей-граб (набережная реки Ловать).

14-17 июня:

Утро и вечер — спортивные полеты.

18 июня (четверг):

Утро — спортивный полет.

19 июня (пятница):

Ночной полет (взлет до восхода солнца);

17:00 — торжественное закрытие, подведение итогов и награждение победителей (Великолукский драмтеатр).

20 июня (суббота):

Отъезд участников.

Организаторы отмечают, что предварительная программа может меняться со временем. Генеральный спонсор мероприятия — ПАО «Газпром».

Юбилейная встреча обещает стать одним из самых значимых событий следующего года в Псковской области и привлечь в Великие Луки тысячи гостей и любителей воздухоплавания.