В Пскове на площади Ленина водитель «Рено» «подпрыгнула» на островке безопасности. Происшествие попало на видео камеры Pskovline 9 июня около 11.00.

Фото: «Псков. За рулем» / Telegram

«Девушка, похоже, пробила колеса об островок. Неравнодушный мужчина меняет колеса», - сообщил очевидец в Telegram-канале «Псков. За рулём».

Напомним, в Пскове с момента установки приподнятого островка безопасности отмечено несколько случаев наезда на препятствие.

3 декабря при наезде «Скорой» («ГАЗ Некст») на островок безопасности в Пскове пострадали три человека, пациент-мужчина и два медика. Мужчина впоследствии скончался, однако как было установлено в ходе проверки, смерть не была связана с ДТП.

Добавим, безопасная траектория при повороте со стороны Ольгинского моста налево в сторону Запсковья обозначена дорожной разметкой.