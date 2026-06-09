Гость из Прибалтики проигнорировал «круг» на площади Победы в Пскове и прокатился по встречке. ВИДЕО

Гость из Прибалтики проигнорировал круговое движение на площади Победы в Пскове и прокатился по встречной полосе на улице Яна Фабрициуса. Происшествие зафиксировала видеокамера Pskovline 9 июня в 20.30.

По свидетельству очевидца в чате дорожной обстановки в Пскове, водитель «Шкода Йети» въехал на перекресток с улицы Советской со стороны ЦУМа улицы Свердлова, не выполнил требования разметки и знаков по движению на круговом перекрестке. Минуя «круг». Сразу направился на улицу Яна Фабрициуса.

Сообщается, что на автомашине были латвийские номера.