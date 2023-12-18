Производство автомобилей в России в 2023 году выросло на 16%

Производство автомобилей всех сегментов в России в 2023 году увеличилось на 16%, до более 720 тыс. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тыс. машин разных сегментов», - сказал Мантуров, добавив, что всего на внутреннем рынке было продано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов.

В частности, как ранее сообщал Минпромторг РФ, продажи новых легковых автомобилей за 2023 год выросли на 62% и превысили 1,056 млн, легких коммерческих автомобилей (LCV) - на 35%, до 105 тыс. Рынок грузовиков за отчетный период вырос на 74%, до 140,2 тыс., а рынок автобусов увеличился до 17,8 тыс. (рост на 19%), пишет ТАСС.

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