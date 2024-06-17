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Цена новых и подержанных автомобилей выросла в России за полгода — «Автостат»

По итогам первой половины 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,16 млн рублей, подержанного — 1,17 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена новой машины выросла на 14%, а подержанной — на 19%. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

На рынке новых машин средневзвешенная цена в этом году впервые превысила отметку в 3 млн рублей, а на вторичном рынке она превышает 1 млн рублей уже второй год, пишут «Известия».

«Впрочем, стоит напомнить, что если смотреть раскладку по месяцам, то у новых автомобилей этот показатель в мае составил менее 3 млн рублей, и в июне он пока не поднялся выше указанной отметки. Это связано с изменением структуры продаж новых легковых машин. Но за счет довольно высоких результатов предыдущих месяцев в целом по полугодию средневзвешенная цена превышает 3 млн рублей», — объяснили аналитики.