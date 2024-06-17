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В России выросла популярность полисов е-ОСАГО

С января по июнь 2025 года в России было продано 16,4 млн полисов электронного ОСАГО, что на 20% больше, чем годом ранее за тот же период. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Доля электронных полисов составляет 70% от всех проданных за этот период полисов ОСАГО. Топ-10 регионов по их продажам возглавляет Москва с результатом 1,8 млн полисов е-ОСАГО и долей 10,7%. На втором месте — Московская область (1,1 млн е-ОСАГО, 6,4%), на третьем — Краснодарский край (750 тыс. е-ОСАГО, 4,6%). Также в рейтинг входят Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Челябинская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Самарская области.

Рост количества проданных полисов вновь выше прошлогоднего, отметил президент РСА Евгений Уфимцев. По его словам, больше всего полисов е-ОСАГО за первое полугодие 2025 года было продано в апреле — 3,2 млн. В качестве причины популярности электронных полисов он назвал возможность приобрести е-ОСАГО через сайт или мобильное приложение любого страховщика, пишут «Известия».