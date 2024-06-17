АвтоМир / Автомобили

Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН

«Автомобильный Центр Псков» представит свои автомобили на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Салон представит самые востребованные модели Chery в России: Tiggo 4, новый фаворит российских автолюбителей — Chery Tiggo 7L, и, что особенно интересно, флагман нового бренда Tenet — T8.

Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».

Категория 6+